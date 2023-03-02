16 человек рассказали, как им удалось плюнуть на заморочки по поводу внешности. И наконец-то зажить счастливо
Многих преследует идея фикс, что их внешность неидеальна и нужно что-то менять. Мы переживаем порой из-за сущей ерунды вроде размера носа или губ. А комментарии некоторых «доброжелателей» могут лишь усилить эффект. Скажем банальную вещь, но все уникальные черты нашей внешности — это повод для гордости, а не смущений. Вот и пользователи сети рассказали, что помогло им перестать стесняться своих неповторимых особенностей.
- Старшая сестра (добрая душа) всегда говорила, что у меня ноги как спички и с такими тощими ногами юбку лучше не носить. И я ходила в брюках почти всегда. Но физкультурой нас заставляли заниматься в шортах. Я прямо мучилась из-за этого. Пока признанная красотка нашего класса не подошла и не спросила у меня на ушко: «А ты как ноги качаешь, чтобы они такими стройными были?» После этого я поняла, что все нормально у меня с ногами, и больше их не стеснялась.
- В 6-м классе мне сказали носить очки. Прихожу с ними в школу и вдруг понимаю, что до дрожи в коленях боюсь их надеть. Робко достаю их из рюкзака. Надвигаю на нос и уже представляю, как меня обзывают очкариком. Вдруг одноклассник выпучивает глаза и выдает, расплывшись в улыбке: «Тебе так идет! Не стесняйся и ходи в них всегда». До сих пор благодарна ему за эту поддержку. А очки с тех пор стали моей фишкой, почти не снимаю их.
- Однажды в студенчестве стояли с девочками в туалете. Я жаловалась, что никак не могу похудеть да и вообще плюшка по сравнению с ними. Носила тогда размер L, а все девочки — максимум S. Так вот, одна из них поворачивается и говорит: «Ты что, с ума сошла? Ты же самый сок». Эту фразу вспоминаю стабильно пару раз в месяц, хотя уже много лет прошло.
- У меня довольно крупный нос с горбинкой. В подростковом возрасте очень переживала по этому поводу. (Да и была ли в то время хоть одна часть тела, которую я «одобряла»?) Помню, как стояла перед зеркалом и поднимала кончик носа кверху, чтобы иметь вздернутый носик. А какое-то время спустя поняла, что такой же нос был у моей любимой бабушки, которой не стало, когда я была маленькой. И эта нестандартная деталь внешности объединяет нас и напоминает мне о ней. Кстати, моя маленькая дочь удивительно похожа внешне на мою бабушку, вот только курносая.
- Всю жизнь мечтаю о длинных волосах, чтобы были прямо до попы. Но свои волосы очень тонкие и негустые, даже если и отрастут, то не будут красиво смотреться. В 3-м классе мне мама без спроса бахнула каре, несмотря на все мои длительные попытки что-то отрастить. Я пришла в школу, и мальчик, который мне нравился, начал дико смеяться над моей новой прической. Меня это так задело, что с тех пор я коротко не стриглась. Пока в 26 лет не сожгла волосы, пытаясь перекраситься в блондинку. Я пришла к парикмахеру, и ее вердикт был безутешен: только каре. Но она подстригла так красиво, что, когда я развернулась к зеркалу, на меня будто другая девушка смотрела. И все остальные парикмахеры ахнули, как мне идет и как лицо красиво выглядит с этой стрижкой.
- Меня раньше дразнили за густые брови. Выщипывать их оказалось чертовски больно, депиляция воском стоит дорого (и это тоже больно), а удалять лазером не хотелось. Долгое время я стеснялась из-за насмешек. Но, к счастью, люди перестали делать это, когда выросли. А сейчас в моде густые брови, и люди красят их так, что они кажутся в 2 раза больше моих. © Unknown author / Reddit
- Я при росте 165 см вешу 53–55 кг. Мне мое тело нравится. Но, когда мне было лет 18, нашлись деятели, которые стали шутить: «Ты в щели в полу не проваливаешься?» И я как-то начала комплексовать. Но однажды в магазине одежды я посетовала, что тощая, а мне сказали: «У вас фигурка идеальная!» Меня отпустило.
- Одно время начала переживать, что у меня есть целлюлит. Масла в огонь подлила мама, которая сказала, что так ходить неприлично и от этого надо избавляться. Делать я ничего не стала, правда. Характер у меня такой, что если мне навязывают какие-то принципы, то я пойду наперекор и все сделаю наоборот. Но навязчивая идея в голове засела и не исчезала. До тех пор, пока я не наткнулась на просторах интернета на снимки Дженнифер Лопес. Там она была в полупрозрачном платье, с огромным вырезом до бедра. Когда ее ноги выглядывали из-под платья, был отчетливо виден целлюлит. И она шла гордо, как королева. С тех пор больше вообще не тревожусь из-за этой своей особенности.
- У меня всегда были полные губы, и я этого очень стеснялась. Люди говорили, что на рыбку похожа. Однажды на рынке мне вслед крикнули: «Ууу, губастенькая». Я чуть не расплакалась. А потом мне как-то одноклассник сказал, что я похожа на Скарлетт Йоханссон. И больше я не переживала.
- Меня дразнили из-за большого носа и губ и из-за усов. До такой степени, что я не мог смотреть на себя в зеркало без слез на глазах. Спустя какое-то время я понял, что лучший способ не обращать внимание на плохие комментарии о внешности — это принять свою внешность и научиться самому шутить по этому поводу. Видя, что это не может навредить, люди перестают смеяться. © wujo135 / Reddit
- Я всю жизнь полненькая, и в школе меня даже буллили из-за этого. Поэтому периодически сидела на диетах. В прошлом году я взяла курс на то, чтобы полюбить себя такой, какая я есть. И первым шагом было не ограничивать себя в еде вообще. Ох, тогда я объедалась до боли в желудке. Все это продолжалось несколько месяцев, пока я не поняла, что, наоборот, не выражаю любовь к себе, а будто бы наказываю себя. В итоге стала есть столько, сколько организм просит. А еще в то же время нашла блог кондитера. Она полненькая, но такая вся холеная, улыбчивая, поет, танцует. Прямо сладкая булочка. И я подумала: ведь она же классная и я даже не представляю ее худощавой. И решила, что даже если не постройнею, то не буду корить себя.
- Мне постоянно говорят, что я слишком худая. Но теперь, когда мне скоро исполнится 30, из источника раздражения это превратилось в комплимент. © TheScrambone / Reddit
- Одна женщина на работе как-то сказала мне, что у меня странная форма ягодиц. Еще кто-то говорил, что у меня лошадиное лицо. Но была одна маленькая девочка на свадьбе моей племянницы, она все время глядела на меня. А потом я услышала, как эта малышка говорила своей матери, что я самая красивая женщина, которую она когда-либо видела. Именно последний случай я сохранила в памяти. © TheScrambone / Reddit
- Одно время я чувствовала себя неуверенно из-за волос на руках и везде носила кардиган. Но в какой-то момент я осознала, что люди на самом деле не обращают внимания на волосатые руки. И решила плюнуть на это. © kamikazebunny_ / Twitter
- Никогда не позволял себе сильно улыбаться. Инстинктивно прикрывал рот рукой при улыбке или смехе и не размыкал губы из-за того, что мои зубы плохо выглядели. Я стал улыбаться намного увереннее, когда мне поставили брекеты. © whyzeewhy / Twitter
- Улыбка у меня раньше была кривоватая: один клык выбивался из ровного ряда зубов. Ничего критичного, но нет-нет да и прикрывала я рот ладошкой, когда особенно громко заливалась смехом. А потом случилось странное событие. В то время я жила в общежитии. Стояла мыла посуду на общей кухне. В комнату зашел парень. Мы поздоровались и улыбнулись друг другу. А потом он вдруг ни с того ни с сего сказал: «У тебя очень красивая улыбка, особенно вот этот клык торчащий!» Я тогда рассмеялась и сказала «спасибо», а на душе так тепло стало. Кстати, это был единственный наш такой «долгий» диалог. Как будто он появился на моем пути только для того, чтобы запечатлеть в памяти лучший комплимент в моей жизни.
AdMe/Добро/16 человек рассказали, как им удалось плюнуть на заморочки по поводу внешности. И наконец-то зажить счастливо
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