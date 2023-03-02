16 человек рассказали, как им удалось плюнуть на заморочки по поводу внешности. И наконец-то зажить счастливо

Многих преследует идея фикс, что их внешность неидеальна и нужно что-то менять. Мы переживаем порой из-за сущей ерунды вроде размера носа или губ. А комментарии некоторых «доброжелателей» могут лишь усилить эффект. Скажем банальную вещь, но все уникальные черты нашей внешности — это повод для гордости, а не смущений. Вот и пользователи сети рассказали, что помогло им перестать стесняться своих неповторимых особенностей.