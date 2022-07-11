16 историй о людях, которые не ждут лучших времен, а просто поступают так, как подсказывает их доброе сердце
Жизнь не сахар, и каждый из нас не раз убеждался в этом. И когда в трудный момент находится человек, которому не все равно, мы долгие годы помним об этом, как помнят люди, истории которых собраны в этой статье — о добром пекаре или о незнакомце, который поддержал, когда жизнь висела на волоске. А иногда те, кто совершил добрый поступок, сами рассказывают об этом, вдохновляя нас делать так же.
Мы в ADME верим в то, что мир полон людей с большим сердцем, и вот вам несколько историй, которые это неоспоримо доказывают.
- Я обедал в ресторане и увидел из окна бездомную женщину, которая смотрела на меня. Я пригласил ее внутрь и заказал ей еду. Когда принесли счет, там было написано: «Это был добрый поступок, теперь наша очередь» — и стояла цифра — $ 0. Карма существует. © mhdksafa / Twitter
- 3 года назад мне сделали операцию, и после этого я должна была каждые полгода проходить дорогие обследования. Это стоило огромных денег, я составила план платежей и начала понемногу выплачивать их. Когда я вносила платеж в очередной раз, на экране всплыло сообщение о том, что я ничего не должна. Оказалось, что кто-то оплатил все мои расходы на лечение и пожелал остаться анонимным. © СuteElevator2725 / Reddit
- Мне нравится оплачивать бензин незнакомцам на заправке. Я выбираю молодые пары, или людей с детским автокреслом в машине, или старичков на потрепанных машинах. Делаю это уже много лет. © avalanchefan95 / Reddit
- Часто захожу в супермаркет возле дома. Утром перед работой забежала туда взять что-нибудь к кофе, взгляд упал на ватрушку. Беру, но меня останавливает бабуля, которая там пекарем работает: «Погоди, внученька, у нас там свежая партия печется, я тебе лучше горяченькую вынесу!» Через 30 секунд принесла мне свежайшую ватрушку. Так приятно стало! © Палата № 6 / VK
- Извинилась перед своим парнем за то, что рявкнула на него, а он ответил: «Все в порядке. Я не люблю, когда ты огрызаешься, но в тот момент ты была в стрессе, и я знаю, что твои слова не имели ко мне никакого отношения». Вот в такой снисходительности к несовершенствам других людей, по-моему, и заключается настоящая доброта. © Dushka Zapata / Quora
- В тот день, когда умер мой отец, я держалась довольно хорошо. Поздно вечером я пошла в супермаркет за продуктами, чтобы как-то отвлечься. У кассы из моих рук вдруг выпала банка со сметаной и запачкала все вокруг. И я вдруг начала рыдать. Меня тут же окружили несколько женщин, помогли мне все убрать, оплатить, а одна из них купила мне новую банку сметаны. Они не сказали ни одного лишнего слова, и я до сих пор вспоминаю их доброту и сострадание. © misdolnurs2517 / Reddit
- Заметила в метро девушку, у которой случилась «протечка» из-за месячных. Я уступила ей свое место, а она сказала: «Это случилось так неожиданно, а у меня нет прокладок. Мне надо как-то добраться домой». И тут пожилой мужчина, который сидел рядом, вдруг полез в свою сумку, вынул пачку прокладок и протянул ей. Она колебалась, и тогда он сказал: «Берите-берите, я как раз дочерям купил, можете воспользоваться ими на следующей станции». Как здорово, что он не стесняется этой темы и смог помочь! © Shweta Sharma / Quora
- Несколько дней назад к нам на базу в горах приехал парень с женой, привез с собой 2 своих бабушек. Одной 85 лет, вторая помладше. Собственно, это и есть цель поездки молодых людей — показать бабушкам горы. Бабушки на такую авантюру согласились не сразу, но поездкой довольны. По утрам бабушкам сервируют завтрак, потом их везут осматривать местные достопримечательности, вечером всей семьей сидят на веранде, беседуют. Бабушки восторгаются красотами и свежим горным воздухом, утверждают, что даже таблеток почти не пьют здесь и спина не болит. Рады, что согласились приехать. Такая вот милота. © omniusmagnus / Pikabu
- Когда мне было 14, я оказался в ловушке под обломками здания после землетрясения. Мои крики о помощи услышал человек, лицо которого мне так и не довелось увидеть. Пока не прибыла помощь, он 6 часов разговаривал со мной, несмотря на то что находиться там было небезопасно. Мы говорили обо всем: о школе, о моем домашнем питомце, о любимой еде. Его голос был утешением для меня в те ужасные часы. Он мой герой. © trailangel4 / Reddit
- Я сдуру припарковала машину на песке, а когда пыталась выехать, она все глубже зарывалась в него передними колесами. Это случилось рядом со стройкой, и уже через 5 минут ее выталкивали человек 6 работников. Это не помогло, и начальник строительства подогнал свой минивэн, подцепил мою машину и вытащил ее. Но это еще не все! Оказалось, в процессе тормозные колодки заклинило, поэтому эти ребята притащили свои инструменты и отремонтировали мне колесо. В обед я вернулась с полным пакетом сладостей к чаю, да еще пришлось уговаривать, чтобы взяли.
- Однажды я сидела в небольшой пекарне, читала в телефоне сообщение от своего парня, что он больше не хочет со мной быть, и плакала. Тут ко мне подходит женщина, ставит передо мной тарелку с огромным куском шоколадного торта и говорит: «Милая моя, съешь все до последней крошки и забудь о нем!» После этого я плакала уже от умиления, но торт все-таки съела. © Палата № 6 / VK
- Довелось мне сломать плечо. Руку повязкой прикрепили к телу. Дело было зимой, поэтому из-за толстой куртки казалось, что руки нет вовсе. Кондукторы в автобусах отказывались брать с меня деньги, а люди считали своим долгом морально меня поддержать и были готовы оказать мне любую помощь. Доходило даже до того, что на улице прохожие предлагали завязать мне шнурки. А говорят, что в современном мире нет сочувствия и бескорыстной помощи. Черта с два, есть! © Подслушано / IDeer
- Я был на экскурсии в норвежском городе Бергене. По главной площади гулял мальчик лет 3 со своим отцом. У мальчика в руках был большой красный воздушный шар. Вдруг ветер вырвал его из детских ручек и понес в мою сторону. Я сделал рывок, поймал шарик и вручил его мальчику. Он уж было собирался заплакать, но, увидев шарик, тут же просиял от счастья так, как умеют только малыши. Его отец улыбнулся мне, а я ему. Почему-то я навсегда запомнил этот случай. © Stroinsk / Reddit
- В наш город первый раз за несколько лет приезжала моя любимая группа. Я за полгода купила билеты, готовилась, предвкушала, но за пару дней до концерта слегла с ветрянкой. И тогда муж решил устроить выступление прямо у нас дома. Переоделся и накрасился как солист, сделал из подручных средств музыкальные инструменты: клавишные — гладильная доска, ударные — кастрюли — и забацал несколько песен. Получилось очень похоже. А на день рождения он пообещал подарить мне билеты на концерт группы в другом городе. © Палата № 6 / VK
- Мой сын попал в серьезную аварию. Я в отчаянии сидел в отделении реанимации, когда ко мне подошла девочка лет 9–10 и спросила, почему я плачу. Я объяснил, что мой сын очень болен. И тогда она вручила мне маленького игрушечного щенка и сказала, что он приносит удачу и мой сын поправится. Он действительно поправился, а этот щенок до сих пор стоит на моем комоде, и я часто вспоминаю ту девочку. © Stillloveyou112 / Reddit
- Мне нужно было успеть на поезд в 6 утра. За 40 минут до назначенного времени сажусь в машину, а она не заводится! Бегу на автобусную станцию, вижу, стоит мой автобус, пассажиров еще нет. Спрашиваю у водителя, когда отправление, а она говорит: «Через 10 минут». Ну все, теперь точно опоздаю. Смотрю на нее грустно, а она спрашивает: «Что случилось?» Рассказываю, а она вдруг с улыбкой предлагает: «Давай посадим тебя на этот поезд?» Доехали, выскакиваю, начинаю ее благодарить, а она отвечает: «Да не за что, беги давай!» Это было давно, но я до сих пор вспоминаю ее доброту. © Affectionate_Pie333 / Reddit
А вам помогали добрые люди?
AdMe/Добро/16 историй о людях, которые не ждут лучших времен, а просто поступают так, как подсказывает их доброе сердце
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