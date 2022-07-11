16 историй о людях, которые не ждут лучших времен, а просто поступают так, как подсказывает их доброе сердце

Жизнь не сахар, и каждый из нас не раз убеждался в этом. И когда в трудный момент находится человек, которому не все равно, мы долгие годы помним об этом, как помнят люди, истории которых собраны в этой статье — о добром пекаре или о незнакомце, который поддержал, когда жизнь висела на волоске. А иногда те, кто совершил добрый поступок, сами рассказывают об этом, вдохновляя нас делать так же.