16 людей сотворили такое добро, что их истории можно вместо сказок на ночь читать
Добро происходит не только на страницах сказок и в кинолентах. Люди сами сотворяют его, совершая даже самые незамысловатые поступки, будь то бескорыстная денежная помощь, простая кружка чая или поддержка словами. Истории наших героев — незыблемое тому доказательство. Надеемся, они поселят во всех прочитавших частицу позитива.
- Пришла из магазина. Гляжу — лифт не работает. Думаю, ну супер! У меня коляска с ребенком и продуктами, как толкать ее на 12-й этаж — ума не приложу. А тут еще в подъезд стремный тип вошел: помятый, в грязной одежде. Чудо пришло, откуда не ждали. Ко мне подкатил этот самый типок. Очень вежливо поздоровался со мной, спросил, на какой мне этаж надо. У меня выхода не было: муж на работе, дома все равно никого. Ответила ему. И он без лишних разговоров поднял мою коляску по лестнице до 12 этажа. Потом так же вежливо попрощался и ушел вниз. Уж не знаю, что у него случилось и почему он так выглядел, но за такой рыцарский поступок до сих благодарю этого случайного знакомого.
- У пожилой женщины тряслись руки, и она не могла открыть пакет, чтобы положить в него продукты. Я наблюдал, как люди проходили мимо нее, а она смущалась от осознания того, что ей нужна помощь. Я тоже ненавижу просить о помощи. Взял ее сумку, открыл и положил туда продукты. Она тепло посмотрела на меня, улыбнулась и сказала: «Ох, спасибо!» © Jsuke06 / Reddit
- Мой молодой человек поздно вернулся домой и принес мне цветы. Денег в обрез. Какие-то кустовые цветочки, без повода. Я удивилась: мол, зачем. А он мне: «Выхожу из метро, там бабулечка стоит с букетом единственным, замерзшая вся. Мне так жалко ее стало, последние деньги потратил, зато она сразу домой пошла». Понимаю, что ничего сверхъестественного он не сделал, но мне было приятно. © Подслушано / Ideer
- Впервые в жизни упала в обморок. В автобусе. Резко стало плохо, закрыла глаза, чтобы в себя прийти. А потом открываю — весь автобус стоит на ушах, и каждый старается чем-то помочь. Окончательно проснулась на скамейке на своей остановке. Все вышли, стоят возле меня, автобус даже и не думал ехать дальше. Никто не ушел, пока мама не приехала. Столько неравнодушных людей я еще не видела. Очень благодарна! © Подслушано / VK
- Я ехал за город и увидел на обочине парня с мотоциклом. Похоже, он попал в какую-то трудную ситуацию. Это место было в 16-ти с лишним километрах от ближайшей заправки, поэтому я развернулся и остановился рядом с парнем. Оказывается, у него сломался датчик топлива и кончился бензин. Я подбросил молодого человека до заправки, а он в ответ заправил мой бак! Подвез его обратно к мотоциклу, и мы разъехались. © cinapeguh / Reddit
- Пару лет назад сидел в кафе со своей девушкой. Поругались, она пошла в одну сторону, я — в другую. Автобус ждать не хотел, вызвал такси. Подъезжаем к кольцевой, и вижу, как котенок, совсем кроха, еле ползет по проезжай части. Ну я его подобрал. Принес домой, а он весь серый, грязный и блохастый. Блох было очень много. Я попытался искупать его, но, как только намочил шерстку, пошла кровь. Я перепугался, осмотрел, гематом вроде не было. Сделал ему кроватку на ночь, а котенок все время молчал и не издавал ни звука. Всю ночь я плохо спал, просыпался, смотрел на него, а он глаза не закрывал, задрал голову на картон и лежал. Поутру встал, отпросился с работы, поехали к ветеринарам. Они увидели кота и сказали, что его съедают блохи. В общем, искупали, сделали прививки и отпустили домой. Я и мама всю неделю с котом носились, ночами не спали. Котенок был как трехмесячный ребенок: если руку не подашь — орет и всего боится. Постепенно он освоил комнаты и полюбил путешествовать на плече. Сейчас мой кот — крепкий паренек, и мы с ним лучшие друзья. Когда лежу, он приходит ко мне, садится на грудь и мурлыкает, как трактор. До сих пор благодарен тому, что поругался с девушкой и спас частичку добра. © Подслушано / Ideer
- Уехала учиться в столицу. Перед одним из многочисленных дедлайнов просто сдали нервы. Позвонила маме и начала плакать в трубку, что не знаю, как писать очередное эссе. Все мамины аргументы и увещевания просто разбивались о каменную стену моей истерики. Чтобы поговорить со мной, мама вышла из торгового центра, в котором работает, на улицу. Мимо нее шел оживленный поток людей. Я, на секунду прекратив истерику, поняла, что в телефоне раздается уже не мамин голос, а другой, мне незнакомый. Какая-то девушка, из тех, что обычно «проходят мимо», услышала наш разговор, забрала у мамы телефон и стала утешать меня. Незнакомого ей человека. Она заставила меня взять себя в руки и перестать плакать, подкинула пару классных идей для эссе: «Ты такая молодец! У тебя такая хорошая мама, не расстраивай ее!» После этих слов я поняла, что просто обязана взять себя в руки. Спасибо замечательному светлому человеку за помощь. © Подслушано / VK
- Пять лет назад оказалась в трудной ситуации: уволили с работы, соседки «попросили» из квартиры. Ночью нашла объявление, что девушка ищет няню для дочки с проживанием. Я написала ей, объяснила ситуацию — она разрешила приехать. В тот же день позвонили с предложением трудоустройства. Сейчас я замужем, две квартиры, машина, престижная работа. Но если бы тогда эта девушка не протянула руку помощи, я бы, наверное, сдалась и ничего бы этого не добилась. Очень благодарна ей. © Подслушано / VK
- Была у меня коллега, встречалась с парнем семь лет. Четыре года из этих семи они планировали пожениться, но не могли назначить нормальной даты. То свидетели не могут, то они катаются по командировкам. Раз назначили дату, но все сорвалось за четыре дня до события из-за болезни ее мамы. Потом они психанули и поженились во время очередной командировки. Поспособствовал наш босс, которому надоели ее нервяки, и он сам подарил ей билет на самолет. © Подслушано / VK
- Выиграла в тире огромную игрушку-пылесборник — синего Соника. Везла на автобусе домой. Пока ехала, мне казалось, что незнакомый мужик на меня подозрительно поглядывает. Оказалось, он смотрел на Соника. Вышел на одной остановке со мной и попросил отдать ему игрушку. Рассказал, что едет к дочке на шестой день рождения, а зарплату задерживают третий месяц. Показал дешевый торт, было видно, что ему очень стыдно просить. Отдала без дальнейших расспросов, он был рад. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад, когда мы с семьей жили в другом городе, у меня случился припадок. Я в тот момент выгуливала собаку возле жилого комплекса. Была очень дезориентирована и не понимала, где нахожусь. Один молодой человек остановился, чтобы помочь мне. Он был очень милым и помог мне позвонить маме, чтобы узнать номер моей квартиры и проводить меня домой. © AllLinesDown / Reddit
- Я молодой сотрудник, и на мне на работе ездят, как только можно. Было совещание по скайпу, сидела на кухне. Начальник меня отчитывал. В какой-то момент на кухню зашла моя бабушка, не выдержала и вступила в разговор. Обругала начальника: мол, не стыдно ему девочку загружать за такие копейки. Как она его только ни называла, а мужик все молчал и молчал. А потом минут через 20 мне позвонил, извинился, забрал треть задач и сказал, что премию выпишет. Я оторопела. На вопрос «Почему?» ответил, что вспомнил свою бабушку и то, как она защищала его от хулиганов в его молодости. Сказал, что нужно помогать бабулям оберегать младших от негодяев. © Палата № 6 / VK
- Попал в снегопад, никто уже не может проехать, греюсь в машине пятый час. Подходит мужчина с портфельчиком, протягивает бутылку чая со словами: «Держи, отогрейся». Смотрю — в сумке еще около десяти бутылок. Это же надо! 12 часов ночи, снега по пояс, метель, человек просто пришел отогреть чаем. После такого начинаешь верить в людей. © Подслушано / Ideer
- Когда моя мама ушла из жизни, в дверь постучали. Один из сыновей ее клиентки подарил мне конверт с деньгами. Я был сбит с толку. Он объяснил, что, когда его матери не стало, у них было мало денег. Моя мама помогла им оплатить авиабилеты, чтобы отправить детей домой. Она никогда не говорила нам об этом. Мать не была богатой женщиной. Именно тогда я понял, что мир потерял кого-то великого. © Wackydetective / Reddit
- Однажды я стояла в очереди и увидела мать, у которой не хватало денег заплатить за оставшиеся продукты. Ее ребенок кричал и явно хотел уйти из магазина, поэтому она нервничала и пыталась выбрать, какие товары стоит положить обратно. Я предложила ей оплатить остальную часть. Я не богата, но не хотела видеть эту борьбу, не хотела, чтобы ей пришлось выбирать, какие товары важнее. © Flat_Summer / Reddit
- Раньше я был очень замкнутым. Но однажды ко мне подошла одноклассница и была очень добра и мила со мной. Мы стали хорошими друзьями. Тогда я подумал: «Эй, это не так уж и сложно, а в старших классах без друзей все равно будет отстой». Так что, я стал более общительным. Она вдохновила меня стать таким. Я все еще привыкаю к обществу, но дела продвигаются неплохо. Вот так один добрый поступок может изменить весь ваш взгляд на жизнь. © Axeman1721 / Reddit
Сложно поверить, но частенько добрые и даже спасительные поступки совершают абсолютно незнакомые люди. В такие моменты начинаешь верить в чудеса.
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