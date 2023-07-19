16 примеров того, как смекалка родителей превращает шкодливых детей — в шелковых

Найти общий язык с детьми проще не путем приказов и угроз, а благодаря силе смекалки. Тогда и обучение чтению превратится не в наказание, а в поощрение. И на укол ребенок пойдет не в слезах, а с игрушкой подмышкой и вприпрыжку. Если не верите, просто почитайте истории наших героев.