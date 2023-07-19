16 примеров того, как смекалка родителей превращает шкодливых детей — в шелковых
Найти общий язык с детьми проще не путем приказов и угроз, а благодаря силе смекалки. Тогда и обучение чтению превратится не в наказание, а в поощрение. И на укол ребенок пойдет не в слезах, а с игрушкой подмышкой и вприпрыжку. Если не верите, просто почитайте истории наших героев.
- Когда я совсем мелкий был, мама говорила: «Иди место мне погрей». И я, преисполненный чувства ответственности (мама ведь дело серьезное поручила!), шел в кровать, укрывался и начинал место греть. Понятно, что через 5 минут я крепко засыпал. © Kukuruzya / Pikabu
- Детский сад. Дети собираются с прогулки. Воспитатель вежливо просит детей собрать игрушки в корзину. Они не хотят помогать, продолжают играть. Я подхожу и громко: «Так, дети! Соревнование! Девочки встали от меня справа, мальчики — слева! 2 корзины стоят возле „веранды“ (помещение для хранения уличных игрушек). Сейчас посмотрим, кто у нас быстрее — мальчики или девочки...» Через 2 минуты дети зашли в садик. Охранник детского сада (стаж 7 лет)! © Подслушано / VK
- Сегодня смотрела, как подруга отнимает конфеты у ребенка. Крики, слезы, сопли. Не объяснишь же 3-летнему малышу, что у него иммунитет слабый и прыщи будут на попе. А мне вот с детства на сладости наплевать. И все потому, что однажды родители усадили меня перед собой и заявили, что конфеты — это на самом деле маленькие игрушки и есть их глупо. Поэтому даже когда меня угощали ими, я приносила их домой только чтобы поиграть.
- Будучи ребенком, я очень любила слушать всякие истории, но не любила читать. В какой-то момент мама устала уговаривать меня, чтобы я почитала самостоятельно, поэтому придумала гениальный план. Она рассказывала половину истории и останавливалась на самом интересном месте. Я кричала, плакала, но в итоге любопытство всегда брало надо мной верх и со временем это приучило меня к чтению. © Anitha Kalaiselvi / Quora
- У меня сын, 8 лет. Очень милый, ласковый и наивный ребенок, но еще со времен яслей были всегда проблемы с подъемом. Ребенок категорически отказывался вставать по утрам, всегда сопли, слюни, слезы, причем на него ничего не действует. За столько лет мучений уже свыклась с мыслью, что так будет всегда, но недавно мы завели кота. И какое же это чудо! Стоит только сказать утром ребенку, что котик голодный или сидит расстроенный, потому что надо погладить, — тот мигом встает и несется к пушистому. Безотказно работает уже полгода. © Палата № 6 / VK
- Лет 10 назад стриглась у нового парикмахера, много болтали, и я жаловалась ей на свою плохую память, на что она поведала мне интересную историю о своем сыне. Когда он был маленьким, мама не наказывала его за провинности, она просила его выучивать по одному стихотворению за провинность; выучит — мог идти гулять, не выучит — будет сидеть до ночи и учить. Итог: мальчуган, уже учась в институте, не пользовался конспектами, так как все запоминал. Обязательно применю этот метод на своих детях. © Подслушано / VK
- Когда я, будучи маленьким, вредным и шкодливым до дури ребенком, начинала плакать и кричать дома, мама заставляла идти во двор и кричать там. Я шла, орала и ревела во все горло на весь микрорайон, заходила домой и была как шелковая. Соседи были сначала в шоке, потом стали выгонять поорать на улице своих детей. Иногда так делаю и сейчас — вполне себе антистресс. © Подслушано / VK
- Есть у меня любимая хитрость. У маленьких детей очень развита фантазия, но трудности с логическим мышлением. Поэтому, когда ребенок просит мороженое, вместо того чтобы объяснять, что вы не можете заехать в магазин, потому что опоздаете и так далее, лучше одобрите его идею. Согласитесь с тем, как здорово было бы съесть мороженое, причем не чуть-чуть, а если бы вы могли ехать по дороге из мороженого на огромном рожке. В определенном возрасте такие фантазии уже сами по себе удовлетворяют их потребности. И к тому же это намного веселее, чем пытаться заставить 4-летнего ребенка понять взрослые аргументы. © Kevin Mann / Quora
- Мама в юности в электричке подслушала прекрасное на тему народных лайфхаков. Разговаривали 2 бабки про своих внучат: «Ну так дети же на работе. А мне и на огороде, и дома надо дела делать. Я внучку одеялко постелю возле себя, посажу на него, ручки медом ему намажу и перо дам. И он с одной ладошки перо убирает, оно на другую прилипает, с другой убирает, а оно на первую прилипает... Так и удается что-то в огороде сделать». © bobrmama / Pikabu
- Когда мы с братом были детьми, мама всегда покупала нам молочный шоколад в день зарплаты. Однажды она принесла плитку побольше, разломила ее на 2 части и дала нам. У нас завязался спор, чей кусок больше, и в итоге мы опять подошли к ней, чтобы рассудила. Она рассмотрела шоколадки и затем, к нашему изумлению, съела их. Таким образом она преподала нам урок, что не стоит ругаться из-за таких мелочей. © Aditya Karthik / Quora
- Моя мама — гений. Как известно, у детей есть свойство в супермаркете выпрашивать игрушки и при отказе устраивать истерики. Так моя мама сажала меня в тележку и при каждом требовании давала игрушки или книжки. А когда мы доезжали до кассы, я просила печеньки и мама говорила, что, чтобы взять печеньки, нам придется выложить все эти игрушки. Я с радостью соглашалась, и все были довольны. © Подслушано / VK
- У меня дочь, 2 года, любит драники со сметаной. Сделала ей как-то кабачковые оладьи, она даже пробовать не стала. Тогда я налила ей сметаны и сказала, что теперь это драники. Ела с радостью и говорила: «Вкусный драник». © Анна / ADME
- Когда сын был маленьким, бывший муж разбаловал его, выполняя все капризы. Из-за этого со временем он начал устраивать концерты и мне. Однажды, когда ему было около 3 лет, он закатил сильную истерику в супермаркете. Вой, крики, ползание по полу. Я пытаюсь его поднять, но он снова ложится. В итоге я просто молча села рядом с ним. Он явно не понимал, как на это реагировать, смотрел на меня, но потом снова начинал плакать. Спустя время я начала спокойно говорить с ним, обратила его внимание на то, что все на него смотрят. Ему это не понравилось, поэтому он перестал плакать, вытер лицо и поднялся на ноги. А затем я и вовсе повела его извиняться перед каждым человеком за испорченное настроение. Как итог я получила сдержанного и вдумчивого ребенка. © Michelle — MAD PIRATE QUEEN / Quora
- Когда училась в школе, в нашей столовой никто не любил подливу ко второму блюду и все просили второе без нее. А повар нашла выход: говорила детям, что это не подлива, а соус, и тогда дети в предвкушении чего-то изысканного и заграничного просили больше подливы. © Подслушано / VK
- Пришла подруга в гости с дочкой 4 лет. Я девочке дала поиграть со своими бусами и браслетами. Она, ясен перец, все раскидала и сидит довольная. Я говорю: «Убирай теперь». А она ни в какую, хохочет и твердит: «Сама убирай!» Ну ладно, я тогда беру и заявляю, что уберу сама, ведь она слишком маленькая и еще не умеет. С какой скоростью было все убрано — красота! А мы с подругой смеемся: старый трюк, опробованный на старших детях, до сих пор работает. © Бобa / ADME
- Я однажды наблюдала за тем, как студентка-медик пыталась завести ребенка в кабинет для осмотра. Она и так и сяк спрашивала его, хочет ли он увидеть доктора или пройти в кабинет, но мальчик отвечал отказом и продолжал играть. Наконец к ней подошел опытный педиатр и сказал: «Маленький совет: никогда не спрашивайте ребенка, хочет ли он что-то сделать. Лучше создайте иллюзию выбора». Девушка задумалась на минуту, потом присела рядом с малышом и спросила: «Какую игрушку ты бы хотел взять с собой, когда пойдешь к врачу?» Мальчик выбрал и спокойно проследовал в кабинет с ней за ручку. © Patricia Salem / Quora
Кстати, это далеко не единственный способ сбить ребенка с толку, чтобы он спокойно пошел на укол. Одна мама придумала для своего встревоженного сына настолько впечатляющую историю про прививку, что он до слез расстроился, когда они не смогли попасть на прием.
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