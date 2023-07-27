17 человек, у которых и дня не проходит без добрых дел
Очень часто для того, чтобы сделать кого-то счастливее или даже спасти из неприятной ситуации, вовсе не обязательно быть миллиардером или супергероем. Достаточно просто обладать большим сердцем и не быть равнодушным. Истории героев нашей статьи — лучшее тому подтверждение.
- Каждый раз, когда моя бабушка давала мне деньги, я всегда клал их обратно ей в сумочку или незаметно прятал дома. Позже она часто рассказывала по телефону, что, к ее удивлению, нашла деньги. В этом нет ничего особенного, но сердце у меня от этого радуется. © clumsyally423 / Reddit
- Давным-давно я обедал в ресторане с моими сыновьями. Только собрался оплатить счет, как оказалось, что кто-то другой уже это сделал за меня. Спустя годы я увидел, как молодая семья ела в ресторане, и сделал то же самое для них. А еще я однажды оплатил чужой заказ, когда покупал еду в автокассе фастфуда. © Ernest Clemans / Quora
- Когда я был ребенком, я всегда проверял автоматы с игрушками на всякий случай. Повезло пару раз, и я получил несколько бесплатных. Теперь я вырос и, если вижу такие автоматы, бросаю туда мелочь, чтобы дети могли попытать счастье. © spconnol / Reddit
- Когда мне грустно, я захожу на сайт судебных приставов, вбиваю рандомно имя и фамилию человека и оплачиваю его мелкие долги. Не знаю, зачем я это делаю, но мне кажется, что я чуть-чуть помогаю людям. © Подслушано / VK
- Помню, в детстве с родителями пошли в магазин с одеждой, а там, как назло, игрушки. Долго уговаривал со слезами на глазах купить самую маленькую. Денег особо у них не было. Тут мимо проходит папин друг. Спросил, чего хочу. Я показал на самый большой трактор — заржали все: продавец, родители. И следом обомлели, когда он мне его купил. До сих пор помню этот поступок. © M30Lu***affe / Pikabu
- Когда жена лежала в больнице, то готовить детям приходилось мне. Она вернулась, а я решил похвастаться и сварганил суп. Дети его хвалили, даже попросили добавки. Только спустя несколько лет дочь призналась, что суп был невкусным, но они с братом договорились поддержать меня и немного поднять мой рейтинг в глазах матери. Теперь же я хорошо готовлю, делаю это даже лучше жены, дети искренне рады. Все благодаря той поддержке, которую они мне оказали тогда. © Подслушано / VK
- На вахте всем давали суп, макароны, чай. А у меня пюрешка с жареным яйцом и котлетой. Все косились не по-доброму. Все потому, что работница столовой ко мне особенно относилась, я ей с катера вещи помог донести, даже не подозревая, кто она вообще такая. Вот так плюсик к карме заработал и пюрешку. © pipzlo / Pikabu
- Пришла сегодня женщина устраиваться на работу. Потухший взгляд, односложные ответы. Пообщался — оказалось, она к нам пришла после 7 собеседований! Везде отказали. В одном месте даже сказали: «Какая-то вы нерадостная, с безнадегой во взгляде». Выяснилось, что гражданский муж долго сидел у нее на шее и ушел, когда месяц назад она осталась без работы. Проверил ее по базам, все чисто. Короче, завтра выходит у нас на стажировку. © 1881ru / Pikabu
- Моя 11-летняя дочь попросила купить все, что накидала в корзину в интернет-магазине. И подглядывать запретила! Там было 10 товаров на приличную для ребенка сумму, которую она отдала из своих сбережений. Оказалось, она заказала подарки на Рождество всей семье. Светилась от счастья, когда их вручала. Один из подарков был для моего 2-летнего сына — качалка-лошадка. Видели бы вы его восторг! © Hector Quintanilla / Quora
- Починил когда-то пожилому человеку ноутбук и настроил шахматы — единственное, для чего ему этот ноут и нужен, плюс он копил на него 2 года. Теперь он уже 3 года ходит на праздники и приносит мне то шоколадки, то конфеты. © Sterling / Pikabu
- На заправке увидела женщину, которая просила о помощи. Отдала ей всю наличку. Стою на светофоре, смотрю, парень позади меня выходит из машины. У меня сердце в пятки ушло. Он подбежал к моей машине, постучал в окно и спросил, может ли он купить мне что-нибудь в кафе через дорогу. Дело в том, что он увидел, как я помогла женщине, и решил сделать для меня что-то хорошее. Это было так мило! Хотя мне пришлось отработать 7-часовую смену под проливным дождем, я чувствовала себя окрыленной. Спасибо, добрый человек, и пусть вселенная найдет способ отплатить тебе. © planettmarss / Reddit
- У моей подруги был зоомагазин. Рано утром я пришла туда и почистила все клетки, лотки, накормила питомцев, помыла полы. Ключи от ее магазина были у 3 человек, и она так и не узнала, что это сделала я. © Jody Oakes / Quora
- Когда я натыкаюсь на творчество современных детей, читаю негативные комментарии под видео или постами, вспоминаю свое детство. Мечты о магии, драконах и стать феей Винкс. Вспоминаю о тотальном непонимании окружающих. Поэтому я просто оставляю добрый комментарий среди этого негатива и подбадриваю ребенка. Надеюсь, что это поможет ему поверить в себя и не сдаваться. © Подслушано / VK
- У моей тети не хватало на арендную плату. Я отдал деньги арендодателю, и по моей просьбе он сказал ей, что она уже заплатила в начале месяца. Она была так рада этому! Готовила стейки на ужин и расплачивалась по другим счетам. © Canadian_Ireland / Reddit
- Я притворился, что мне доставили лишние продукты по ошибке, чтобы мои друзья, у которых было мало денег, взяли их и не чувствовали себя неловко. © artsyaspen / Reddit
- Моя беременная жена сегодня проснулась с неимоверным желанием делать добро людям. Начала с малого. Сидела минут 10 у окна, которое выходит на шлагбаум, и открывала проезд во двор и из него всем подъезжающим машинам при помощи пульта. © fromrom22 / Pikabu
- Вечером шла с работы от метро, начался сильный дождь. Смотрю — в кустах лежит кто-то. Уже пройти мимо хотела, но что-то остановило. Подхожу ближе, а там дедушка весь грязный, в земле. Спрашиваю, что случилось, оказалось, просто шел домой, упал, а костыль улетел в другую сторону. Нашла костыль, помогла подняться, проводила домой. Узнала, что в 80 лет он до сих пор мастером резьбы по дереву трудится. Кое-как дошли, а жена его дома после операции ждет вся на нервах. © Подслушано / VK
К слову, проявления человеческой доброты встречаются гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Эти 18 историй о добрых поступках, которые исправили сомнительную ситуацию, прекрасное тому доказательство.
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