17 человек, у которых и дня не проходит без добрых дел

Очень часто для того, чтобы сделать кого-то счастливее или даже спасти из неприятной ситуации, вовсе не обязательно быть миллиардером или супергероем. Достаточно просто обладать большим сердцем и не быть равнодушным. Истории героев нашей статьи — лучшее тому подтверждение.