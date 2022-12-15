17 душещипательных историй, от которых и всплакнешь, и улыбнешься разом

Жизнь не похожа на сказку, но иногда и в ней случаются вдохновляющие моменты, которые питают нашу веру в то, что вокруг нас — отзывчивые, щедрые и светлые люди. Почитайте про седовласого ангела, чудом сохранившиеся рождественские подарки и 20 кг пельменей в качестве благодарности и убедитесь в этом сами.