17 душещипательных историй, от которых и всплакнешь, и улыбнешься разом
Жизнь не похожа на сказку, но иногда и в ней случаются вдохновляющие моменты, которые питают нашу веру в то, что вокруг нас — отзывчивые, щедрые и светлые люди. Почитайте про седовласого ангела, чудом сохранившиеся рождественские подарки и 20 кг пельменей в качестве благодарности и убедитесь в этом сами.
- Я работал пожарным, и однажды накануне Рождества мы 3 часа тушили мощный пожар. С огнем никак не удавалось совладать, и дом сгорел почти дотла. После я обнаружил в одной из сгоревших комнат шкаф, и, когда взломал его, там оказались рождественские подарки, не тронутые пламенем. Когда мы вручили их пострадавшей семье — родителям и детям, — выражение их лиц было просто не описать словами. Они кинулись нас обнимать и благодарить, и это был самый трогательный момент в моей жизни. © cdc87 / Reddit
- У маленькой девочки, которая живет на моей улице, есть старый мопс с сильным артритом. Сегодня я видела, как она пристегнула его к детской коляске и они дождались почтальона, а потом весело бегали за ним с хохотом и лаем. Это на случай, если вы забыли, что такое любовь. © Nicolsonraea / Twitter
- Снимал квартиру и в любой свободный вечер ездил в гости к дедушке. Когда бабушки не стало, он начал болеть и при каждом телефонном разговоре спрашивал: «Ты приедешь сегодня?» Мне 27 лет, но живу теперь с дедулей. Играем в шашки и «дурака». Варим вареники с творогом и вишней — его любимой ягодой. Ругает меня за то, что утром на работу еду, не позавтракав. Так и живем. Души в нем не чаю. Отца у меня не было. Но есть лучше — дедушка. © Pavvel7171 / Pikabu
- Я привела детей в спортзал на тренировку, а сама бегала по беговой дорожке рядом. Каждый раз, когда я пробегала мимо, мои дети махали мне и кричали: «Привет, мамочка!» И вдруг какой-то малыш тоже стал кричать вместе с ними. Я подумала: немного странно, что он называет меня мамой, но каждый раз махала ему в ответ, а он отвечал сияющей улыбкой. Моим детям надоела игра, а он все продолжал: «Привет, мамочка!» А потом женщина, которая присматривала за группой детей, сказала, что они из детского дома. Этот мальчик 20 минут притворялся, что у него есть мама. И я рада, что не проигнорировала его. Будьте добры к детям. © Unknown author / Reddit
- Оплатила отцу лечение в клинике — операцию на глазах. Папа все расходы старательно записывал на бумажке и все переживал, что пока не может отдать мне деньги, хотя я ему тысячу раз сказала, что ничего возвращать не нужно. И вот что придумал мой самый замечательный на свете папа: он приготовил в качестве благодарности 20 кг разных пельменей — с мясом, творогом, картошкой и капустой! © mamakerova / Pikabu
- Мои папа и мама росли в селе, с детства много трудились. Они не особо понимали разные нежности и романтику, простые, работящие люди. Я ни разу не слышала, чтобы папа как-то ласково называл маму или чтобы мама делала ему комплименты. Но когда маме сделали операцию, папа сидел рядом с ней в палате, приносил цветы, поправлял одеяло, взбивал подушку, кормил с ложечки, целовал руки. В таких мелочах и есть настоящая любовь. Лучше меньше говорить и больше делать. © Палата № 6 / VK
- Дочка потеряла телефон — хороший, не из дешевых. Ходим ищем, я ругаюсь. Переходим дорогу. Вдруг крик — мимо пролетает маленький мальчик на самокате. Кричала его мама, которая не успевала его поймать. Как раз летел большой внедорожник, водитель просто не видел ребенка. Каким-то чудом извернувшись, я хватаю мальчика вместе с самокатом и выдергиваю из-под колес. Дальше слова благодарности и шокированного водителя, и испуганной матери. Вернувшись домой, дочь говорит: «Мама, наверное, это хорошо, что я потеряла телефон. Если бы мы там не шли — мальчик бы попал под машину». А телефон нашел мужчина и этим же вечером отдал нам. © Unknown author / Anekdot
- Моей кошки не стало. В печали собрала все ее причиндалы, понесла на помойку — может, пригодится кому. И тут сидит существо. Мелкая, вся трясется, пищит, хвост подранный, на боку рана. Месяца 2, не больше. Вороны над ней летают — как чуют, что добыча легкая. Стою смотрю. Кошки-матери рядом нет. Очень злая я была. Вот оно мне надо? Зарекалась больше котов не иметь! А куда деваться — такая мелкая и одна. В результате все кошкины игрушки плюс мелкое помоечное котэ отправились ко мне. Посмотрите, какие мы красивые сейчас! Глаза — вселенная! © Lolatallofyou6 / Pikabu
- Я был волонтером на Олимпиаде для людей с ментальными нарушениями. На соревнованиях по бегу я увидел, что один из участников упал на старте. Один из бегунов заметил это, вернулся, помог парню подняться и обнял его. Тот, кто упал, пришел первым. Тот, кто помог, — последним. А потом тот, кто упал, подарил тому, кто помог ему подняться, медаль за 1-е место. © n***blix / Reddit
- Снежный ноябрь. Возвращалась вечером домой с работы, а навстречу мне трое мальчишек лет по 10. Довольные и счастливые, все в снегу, шли, скорее всего, с горки. Когда проходила мимо, то один из них сказал своим друзьям: «Так холодно. Сейчас бы маме позвонить!» Не знаю почему, но меня до сих пор согревает эта фраза. Моей мамы нет уже несколько лет, но... Сейчас бы маме позвонить. © Подслушано / Ideer
- Работала продавцом, зарплата маленькая. Предновогодняя суета, полно покупателей, ни в туалет выйти, ни поесть, весь день на ногах. Понимаю, что если не поем, то упаду в обморок. Наступает внезапное затишье, хватаю куртку и бегом в соседний общепит. Беру что подешевле: денег немного, а еще и до дома вечером добираться. На кассе не хватило денег, лезу в карманы, вся взмокла, сзади очередь. Внезапно сзади стоящий мужчина протягивает купюру и говорит: «Возьмите. С наступающим!» Прошептала: «Спасибо». Если бы он знал, как выручил меня тогда! © Подслушано / Ideer
- Моей маме диагностировали серьезное заболевание. Я и отец вместе с ней пришли на консультацию перед началом лечения. Пока мы с отцом ждали ее в приемной, крупный седовласый мужчина с бородой и в шляпе вдруг посмотрел на нас и сказал: «Знаете, я ангел. С ней все будет в порядке». И ушел. Лечение было успешным. Прошло 7 лет, и болезнь больше не возвращалась. © Unknown author / Reddit
- Лежу в больнице. И тут в палату заходит Василич, позитивный мужик. Мы с ним 2 года назад вместе в хирургии лежали. Обрадовались. Я его спрашиваю: «Как у жены дела?» Он погрустнел. Говорит, не стало ее полгода назад, сердце. В прошлый раз она каждый день приходила к мужу, баловала нас вкусненьким, болтала. И всегда целовала его на прощанье. Уже зная о своей судьбе, она записала ему на телефон голосовое сообщение о том, как его любит, как благодарна за прожитую жизнь, вспоминала лучшие моменты. Василич каждую ночь слушает эту запись, думая, что все спят. У меня бессонница, и я все слышу. Он с ней тоже нежно разговаривает, говорит, что любит. Такую любовь я вижу в первый раз в жизни. © MrKreivin2000 / Pikabu
- Моя бабушка окончила 4 класса, вырастили с дедом 3 детей и всем дали образование. Работает до сих пор в торговле. Она у меня уже старенькая, торгует на рынке (говорит, что не может без работы). Я живу в другом городе и всегда вечером, проходя мимо бабушек в переходе, покупаю у них последний товар с самодельных прилавков, чтобы они быстрее шли домой к внукам. © Подслушано / Ideer
- Я классный руководитель. Прямо перед выпускным своего класса я умудрилась сломать ногу. Спасибо современным технологиям — на выпускном смогла присутствовать онлайн. Сказала речь, пустила слезу и отключилась, чтобы детям праздник не портить. Через 2,5 часа слышу звонок в дверь. Муж открывает, а там — мой класс! С цветами и конфетами. Не расплакаться было нереально. Посидели у меня немножко (сложно 20 человекам в 2-комнатной квартире поместиться) и отправились дальше праздновать. Мои птенчики, в добрый путь! © Палата № 6 / VK
- В 2005 году в нашей местности разразился страшный ураган с наводнением. Я был волонтером и помогал тем, кто пострадал от стихии. В центре для спасенных была женщина, которую эвакуировали на вертолете. Но ее маленькую дочь, которая была в детском саду, когда разразилась буря, найти не могли. Мать горевала, а я ничем не мог помочь и просто разговаривал с ней. Она сказала мне, что дочка любит зебр. Однажды утром я увидел женщину сияющей: «Они нашли ее!» Перед тем, как отправить мать на встречу с дочкой, волонтеры вручили женщине такую огромную плюшевую зебру, которых я до этого и не видывал! © klenow / Reddit
- Моя девушка однажды сломала мне руку. В общем-то, так мы и познакомились. Я был с друзьями на катке и вдруг встретил ее. Она появилась из ниоткуда. Но не так, как в фильмах — элегантная, в платье, с загадочной улыбкой, — нет. Она летела на меня на скорости с выражением ужаса на лице и криком: «Я вообще не умею тормозить!» Упали оба: у нее — перепуг, у меня — перелом. Она была на машине и отвезла меня в больницу. Скоро планирую сделать ей предложение. В общем, любовь врезалась в мою жизнь кардинально. © Палата № 6 / VK
А какие трогательные моменты из вашей жизни вы помните?
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