17 историй о еде из детства, от которых теплее, чем от бабушкиного пледа

Вкусовые предпочтения у детей формируются еще до достижения двухлетнего возраста и во многом отличаются от вкусов взрослых. Однако некоторые любимые блюда из детства врезались в нашу память не потому, что были на редкость аппетитны, а так как с ними связаны светлые или яркие воспоминания.