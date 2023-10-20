17 историй про ответственных пап, которые никогда не скажут: «Ты мать, ты и воспитывай»
Мы часто говорим про материнскую любовь и заботу, но ведь в жизни ребенка есть и другой важный человек — это отец. Он может относиться к своему сыну или дочке с таким же трепетом и заботиться о нем с рождения. И у нас складывается ощущение, что пап, которые не перекладывают всю ответственность за малыша на плечи матери, в наши дни стало гораздо больше.
- Я отец-одиночка. Вчера услышал, как соседка говорила, что я плохой отец. Типа малая весь день ревела. А я просто не разрешал ей есть пластилин. © Подслушано / Ideer
- Моя 5-летняя дочь осталась с мужем на неделю, когда я улетела в командировку. Нормально жили не тужили, а когда я вернулась, воспитатели в садике встретили меня просто одами папе: «До чего же молодец: одевал аккуратно, хвосты завязывал, ужин готовил, бабушке не отвез даже». Даже обидно стало немного. Я это делаю каждый день, но не молодец вовсе, это же само собой разумеется. © Mintcacao / Pikabu
- Есть категория людей, и она, честно говоря, не маленькая, живущая по замшелым стереотипам. Это их дело. Я с подобными штампами тоже много где пересекался. Как-то в поликлинике врач начала тратить время не на прием, а на лекцию мне. Твердила, что с годовалым ребенком должна приходить мама, а не папа. Мол, это ненормально. Осадил, успокоилась. Потому что у меня есть универсальный ответ «это не ваше дело, мы в своей семье как-нибудь сами разберемся без носа посторонних». Работает безотказно. © toptishka / Pikabu
- Папа работает на заводе уже около 30 лет, на работу выходит в 5:15 утра. Перед уходом он всегда целовал меня спящую в лоб. Уже 9 лет живу в другом городе. Но когда приезжаю к родителям пару-тройку раз в год, то он все так же чмокает свою 26-летнюю «доцю» на рассвете. Недавно гостили у них снова, но уже вдвоем с мужем. Так вот, нет теперь папиных поцелуйчиков, даже в комнату не заходит. Грустно. © Подслушано / Ideer
- Ха, у меня мама выдала однажды. Когда ребенку было 2 года, я пошла на спектакль с подругами. И тут моя мама начинает названивать мне на сотовый. Пришлось-таки ответить, а она: «Ты где? Где ребенок?» Я сказала, что за ним папа смотрит, и услышала ее коронное: «Как ты могла оставить ребенка одного? Быстро домой!» © TatyKey / Pikabu
- Мне 32, есть жена и ребенок 2,5 года. Отправил жену с тещей в отпуск на 10 дней, соответственно, остался с ребенком я. Когда говорил знакомым, что жена едет в отпуск без ребенка, то реакция у всех одна: «А как ты справишься? Есть бабушки или дедушки, кто поможет?» Люди, вы чего? Вы выросли в таком мире, где ребенком может заниматься только мама? Папа — это так: денег принес — и спать? Я только рад этому опыту, у меня есть время побыть с сыном не только вечером после работы, но и целую неделю. Будить его по утрам, готовить кашу, гулять, учить рыбачить и кататься на велосипеде! И зачем мне здесь помощь? Каждой женщине, которая спрашивала, как я справляюсь, задавал вопрос: «А как поступал ваш муж с ребенком? Оставался ли?» И в ответ было: «Максимум полдня». © O9YBAH / Pikabu
- Мой папа даже брал уроки кулинарии, пока мы с сестрой учились в школе, чтобы мы ели изысканные блюда каждый вечер. Он сам занимался нашим воспитанием и никогда не позволял просиживать время дома. Когда он забирал нас из школы, то часто подвозил и других детей, чьи родители не смогли сами приехать. Он часто возил нас и кучу детей на какую-нибудь тренировку, а потом развозил всех домой. Главное, что он сделал для нас с сестрой, — обращал на нас внимание и делал это своим приоритетом. © Tricia Fuller / Quora
- Однажды папа заметил, что настроение у меня было на нуле, поэтому он вошел в комнату, резко схватил попавшиеся под руку парик и очки для плавания, надел их и начал ходить по пятам целых 10 минут, чтобы заставить меня смеяться. Только представьте крупного мужика в бирюзовом парике с косичками и в старых коричневых очках, который делает себе бутерброд на кухне. © Unknown author / Reddit
- Когда мне было 8 лет, папа дал мне денежку со словами: «Купи что хочешь». Не дойдя до магазина, я их потеряла и вернулась к отцу в слезах. Пошли вместе искать, и он якобы нашел эту красненькую купюрку, да вот только совсем не там, куда я ходила. До сих пор вспоминаю с благодарностью и умилением, а прошло уже больше 60 лет. © Nadezhda Anosowa
- Меня папа однажды забыл в саду. Он думал, что сестра забрала и увела гулять. Через полчаса после закрытия сада воспитательница повела меня домой сама. Папа был в шоке! При этом он у меня замечательный и ответственный человек. © Мама Дорогая / ADME
- Как-то раз мой серьезный и невозмутимый папа подсунул мне под дверь написанную от руки записку в День святого Валентина. Это был лист бумаги для принтера, сложенный пополам. Снаружи было сердце с нарисованными руками и ногами, а внутрь он приклеил записку: «Ты самое прекрасное, что я когда-либо создавал, и я так горжусь тобой. Я люблю тебя, с Днем святого Валентина». © Unknown author / Reddit
- Мой папа научил меня любить чтение и в частности энциклопедии. Лучшим подарком от него для меня была книга. А еще он научил меня кататься на велосипеде и на лыжах. Его нет уже 35 лет, но я вспоминаю его с любовью и благодарностью почти каждый день. © C est La Vie Lily / ADME
- Я дочь чрезмерно заботливого отца. Когда я была подростком, безумного любила чеснок, поэтому папа часто готовил всякие блюда, ну просто напичканные им. Спустя годы я поняла, что запах чеснока сопровождал меня на всех дискотеках! Я рассказала отцу об этом, а он засмеялся и сказал: «Мне просто было интересно, когда же ты сама это поймешь». © ladyanneboleyn / Reddit
- Я, по ходу, молодец: с первого дня с дочками на руках. Кормление было целиком на мне с самого начала, грудью не кормили. Кормил сам трубкой и шприцем. Попы мыть — на мне. К врачу — вместе. Если надо, то всегда на подстраховке. И не считал никогда это чем-то особенным, такое нормой должно быть. © Uwe2000 / Pikabu
- Надеюсь быть таким же хорошим для моей дочери, каким мой отец был для меня. Оказывается, секрет в том, что я просто должен быть рядом. Мой папа работал на 2 работах, но всякий раз, когда я нуждался в нем, он был тут как тут. Если я смогу быть хотя бы наполовину таким же чудесным, как он, я буду счастлив. © Steve Black / Quora
- Меня отец успокаивал по телефону перед экзаменом. А когда я его завалила, то снова пытался успокоить, находясь за 9 000 км от меня. © Дарья / ADME
- В 40 лет я стал отцом. Хоть и в 3-й раз, но неожиданно. Боялся, что буду как дед рядом с сыном, а когда мне будет 50, то не смогу играть с ним и быть на одной волне. Да и друзья удивленно смотрели на нас с женой, мол, как же так. Сейчас мне 45, и я самый счастливый папа на свете! Во мне как будто открылось второе дыхание, пришла вторая молодость, я снова изучаю и помогаю изучать этот мир маленькому существу. Никогда бы не подумал, что позднее отцовство может так омолодить меня. © Подслушано / Ideer
Пожалуй, такие папы смело могут претендовать на звание «отец года». А еще у нас есть статья про отца, который преподал незабываемый урок 14-летнему сыну и мини-исследование о том, что мужчины влияют на жизни своих дочерей сильнее, чем мы думали.
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