17 историй про ответственных пап, которые никогда не скажут: «Ты мать, ты и воспитывай»

Мы часто говорим про материнскую любовь и заботу, но ведь в жизни ребенка есть и другой важный человек — это отец. Он может относиться к своему сыну или дочке с таким же трепетом и заботиться о нем с рождения. И у нас складывается ощущение, что пап, которые не перекладывают всю ответственность за малыша на плечи матери, в наши дни стало гораздо больше.