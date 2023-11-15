18 человек, которые однажды решили усыновить ребенка и это история на миллион

Дети могут появляться в семье по-разному. Кого-то счастливые родители забирают прямо из роддома, а кого-то — из дома малютки. И последнее становится совершенно новым опытом, в котором куча подводных камней. Однако когда родители окружают любовью и становятся родными для ребенка, которого родила другая женщина — это действительно достойно уважения.