18 официантов, которые настолько круты, что хочется сказать: «Просто забери уже мои деньги»

Обед начинается с ложки, а удовольствие от посещения кафе или ресторана — с общения с официантом. Именно от него зависит, какие впечатления останутся от заведения. В следующих историях посетителям жаловаться не пришлось, потому что официанты превзошли все их ожидания, создав и положительное настроение, и теплую атмосферу.

«Мама хотела всего одну ложку тортика. И официант не ударил лицом в грязь»

«Официант дал нам c собой коробку, доверху забитую этим»

Дайте угадаю: вы попросили пару мятных шоколадок с собой? © Coooolwhyip / Reddit

Нормы вежливости иорданских официантов настолько далеки от привычных нам, что могут оказаться настоящим шоком

В Иордании, если вы что-то хвалите, считается невежливым не предложить вам этот предмет. Я думал, что эти слова являются преувеличением, пока не столкнулся с такой ситуацией: мой друг похвалил часы официанта, а тот расстегнул ремешок и попытался впихнуть эти часы ему в руки. Но даже если вам действительно хочется чего-то, считается грубым сказать «да», прежде чем вы трижды не ответите отказом. © unknown author / Reddit

«Вот каким взглядом моя девушка смотрела на официанта, который принес нам стейк»

Правило, которого неплохо было бы придерживаться во всей сфере обслуживания

Есть куча правил, касающихся сервиса. Правила сервировки, правила открытой руки, в каком порядке гостям накладывать еду и т. д. Но для меня самым полезным оказался совет, который дала мне первая начальница, когда я еще был студентом и подрабатывал в кофейне. Она сказала: «Ванек, ты можешь знать сколько угодно правил и приемов, но так и не сможешь найти контакт с гостями. Попробуй каждого гостя встречать и работать с ним так, будто это твой старый друг и ты весь день ждал именно его». © Mau0HeZzz / Pikabu

«Я попросил добавить к напитку лимон»

«Впервые за 5 лет работы официанткой я была тронута до слез. На прошлой неделе я похвалила ожерелье девочки, которая пришла с семьей, и сегодня она вернулась с подарком»

«Спасибо, что была милой. Это для тебя, потому что ты такая же красивая, как она».

В этом ресторане официант записывает заказ прямо на столике

Когда обслуживающий персонал на 100 % заслужил свои чаевые

Не оставляю чаевые, если откровенно не понравилось обслуживание или если мне нахамили. Но вот сидел я однажды в ресторане, все прошло супер. Пришло время расплачиваться — а у меня из налички только монеты, ближайший банкомат в 2–3 км... Было стыдно не оставить чаевых, но я оплатил картой счет и скрылся, пока официант не видел. Отошел от ресторана метров на 200–300 уже. Ночь. И тут слышу, что кто-то догоняет. Оборачиваюсь: официант бежит и со словами «Вы карту забыли!» протягивает мне карту. А это чужой город, всяких приложений для оплаты с мобильного тогда еще не было. Сходил снял наличку, вернулся в ресторан и оставил чаевых на полсчета. © ilgizigli / Twitter

«В любимом ресторане принесли десерт в качестве сюрприза в мой день рождения»

«Официант не только завернул мне оставшуюся пиццу с собой, но и заботливо сделал ручку из фольги»

Каким должен быть сервис в понимании итальянцев

Однокурсница, которая учила итальянский, ездила учиться по обмену в один из миланских университетов. Однажды она ужинала в хорошем местном ресторане и случайно подслушала, как владелец ругал официанта, обслуживающего пару за дальним столиком. Нужно сказать, что прием пищи для итальянцев чуть ли не священный ритуал. С характерными итальянскими интонациями владелец вовсю распекал официанта, что тот работает слишком быстро, не делает пауз и выносит новые блюда, как только гости доели предыдущие, не позволяя им насладиться беседой и прекрасным вечером. © Simplygreat / Pikabu

«Праздновали день рождения папы в ресторане. Нам принесли печенье, но я уже была сыта и решила забрать его с собой в пакете. И официант принес мне еще немного печенья»

«Я была слегка смущена, но оценила его жест».

«У меня было тяжелое утро, но официант поднял мне настроение этим латте»

Оказывается, секрет идеального обслуживания прост...

Вчера получил зарплату и пошел пообедать в кафе неподалеку. Встретила незнакомая официантка, уровень обслуживания — богиня. Ни разу так лампово и как-то по-домашнему не принимали, даже в статусных заведениях. При расчете решил выразить свое искреннее восхищение, а заодно выведать секрет правильного отношения к жизни и к работе. Сказал ей, что она круто работает и что я впервые увидел такое отношение к клиенту. И попросил сказать, в чем ее секрет. Получил такой ответ: «Я хозяйка этого кафе». © Bombezin / Pikabu

«Ехал домой, чтобы починить лопнувшую трубу. Остановился перекусить и обнаружил, что к контейнеру в ресторане приклеили милую записку»

«Вы просто потрясающий! Нам нравится ваша улыбка».

Когда официант одним широким жестом поднял рейтинг заведения

Зарулили мы с женой после променада в местный гриль-бар, который недавно сменил название. Там всегда достойно готовили, однако официанты были словно сонные мухи и часто путали заказы. Но в этот раз там был Он — официант с большой буквы «о». Он был вежлив, как английский лорд, внимателен и с памятью суперкомпьютера. Жена попробовала салат с кедровыми орехами, но он ей не понравился, и она отставила его в сторону, чтобы забрали. Этот парень поинтересовался, что не так. Жена просто сказала, что не понравился вкус. Официант извинился, забрал начатое блюдо, сказал, что уберет его из чека, а потом еще принес в качестве извинения десерт. © lordebon / Pikabu