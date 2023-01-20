18 комичных фото, которые можно выписывать вместо лекарства от плохого настроения

Находить забавное в обычной жизни — в милых проделках детей или потешной позе котенка — умение, которое может окрасить серый день в яркие краски. И люди, которые подмечают такие моменты и делятся ими в сети, помогают и нам почувствовать себя лучше. Ловите свежую подборку уморительных снимков, которые позабавили пользователей интернета.

«Не мог понять, почему не надевается обувь. А это мой шестилетка круто подшутил надо мной»

«Моя племянница только что приобрела свою первую машину и вот так декорировала ее внутри»

«Я просто пытался съесть кусок холодной пиццы на кухне»

«Собака начинает яростно лаять у двери в ванную. Крадусь, заглядываю, а там призрак завис. Оказалось, дочь оставила на полке маску»

Гарри, Гермиона и Рон

Котики расслабляются

«Мы с приятелем готовы к костюмированной вечеринке»

«Это лучшее фото моей кошки из всех, что мне удавалось сделать»

Когда тебе так нравится его улыбка, что ты помещаешь ее на носки

Этот кекс должен быть съеден!

«Муж устроился на новую работу. Я неверно сняла с него мерки. Вот униформа, которую ему выдали»

«Мы с женой только что купили свой первый дом. Это наши новые соседи»

«Моя собака попыталась спрятаться, когда поняла, что ей предстоит процедура лечения ушей»

«Гуляю по лесу, и вдруг...»

«Мои соседи подкармливают белочек»

Мини-раковина

«Жена с сыном что-то пекли, и сын случайно просыпал на пол сахарную пудру. Наш щенок был тут как тут»

Подсказка: один из них не рыба