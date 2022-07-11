18 неповторимых сестер и подруг, каких днем с огнем не сыщешь

С кем еще, как не с лучшей подругой или сестрой, можно обсудить все-все на свете: и отношения с парнем, и успехи на работе или в учебе, и планы. Причем не только поболтать — этот близкий человек еще и поможет в любой момент.

Мы в ADME уверены, что если у вас есть родственная душа, которая выручит в трудную минуту или порадуется вместе с вами вашим успехам, то вы счастливчик.

«Сестра попросила накрасить ее на концерт»

Ты шутишь? Я бы все отдала за такой мейкап. © deadwrongallalong / Reddit

Мне так нравится! Если ты еще не визажист, то должна им стать! © DesParrywinkle / Reddit

«Закончила свадебное платье для лучшей подруги!»

«Сестра приготовила черничный чизкейк»

Я бы взяла кусочек! Идеальный летний десерт. © FemmeFataleShea / Reddit

«Я сделала сумку для своей лучшей подруги»

«Пришел домой после экзамена. Дома никого не было, но моя младшая сестра оставила мне записку: „Надеюсь, ты сдал экзамен на 100 баллов“»

Подруга, которой можно гордиться, как и ее хлестким ответом

Пошли, как обычно, с подругой в супермаркет. На кассе охранник, косясь на ее огромную сумку-почтальонку, попытался пошутить:

— Ничего не украли?

А она в ответ:

— Сегодня у меня есть деньги. © smirenie / Pikabu

«Моя сестра сделала свою первую татуировку. Конечно же, на мне. Очень горжусь ей!»

Крутая работа! Хотел бы и я себе такую сестренку-татуировщицу. © pans-hand / Reddit

«Лучшая подруга испекла великолепный торт с ванильным кремом, клубникой и начинкой из ореховой пасты на мою свадьбу»

«Сделала детское одеяло для первенца лучшей подруги»

«Присматриваю за котом сестры, он обожает коробочки»

«Сказала сестре, что сегодня был такой тяжелый день, что аж кусок не лезет в горло. Она отправила ко мне доставку»

«Сделали „клубничные“ татуировки вместе с лучшей подругой»

Когда подруга хотела как лучше

Когда-то давно продавала нижнее белье. Однажды заходят ко мне в отдел 2 девушки. Одна довольно стройная, а вторая не толстая и даже не пухленькая, но с хорошим таким животиком, месяцев примерно на 5–6. Смотрят, выбирают. Я им все показываю, рассказываю. И, поглядев на ту, что с животиком, говорю: «У нас и на беременных белье есть, хотите посмотреть?» Бедняга аж подпрыгнула, схватила подругу за руку и потащила прочь из магазина со словами: «А ты меня все убеждала, что никакого живота у меня нет и худеть мне не нужно! Нужно!» Больше по своей инициативе белье для беременных я не предлагала. © marrena / Pikabu

«Сегодня захотела сфотографироваться в стиле диско и попросила сестру помочь мне с мейком, чтобы сделать крутой образ. И я в восторге!»

«Мой первый законченный проект. Сделала это для малыша моей беременной подруги»

«Каждый год я пеку для сестры тематическое угощение на день рождения. Темой этого года были гонки Марио!»

«Сделала футболку с персонажами из мультфильмов для песика моего друга!»

«Десерты в стиле Губки Боба, которые я приготовила на свадьбу лучшей подруги, определенно самые крутые свадебные угощения, что я когда-либо делала!»