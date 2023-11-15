19 добрейших историй, которые можно в чай вместо сахара добавлять

Чтобы совершать добрые поступки, не нужно быть супергероем. Иногда достаточно проявить немного внимания и участия к окружающим нас людям. И вот уже чей-то день благодаря маленькому усилию становится намного лучше. Мы собрали несколько вдохновляющих историй о том, как добрые поступки делают этот мир гораздо светлее.

Всю жизнь моя мама проработала бухгалтером. Как-то она пришла ко мне домой, мы пообедали, и она призналась, что больше не может и не хочет работать в этой сфере. «Но, доченька, надо же чем-то зарабатывать на жизнь! Я не могу просто сидеть дома», — волновалась она. Я расспросила, чем бы она хотела заниматься. Оказалось, что у мамы еще со студенческих лет была мечта — шить. Мы нашли неплохие курсы, я немножко помогла маме финансово. Я заметила, что она реально стала счастливее, когда бросила работу и начала ходить на курсы. По завершению мы переживали о том, найдет ли мама работу. К счастью, я совершенно случайно наткнулась на пост одного бренда — они искали швею. Теперь моя мама работает у них. Очень довольна. © Палата № 6 / VK

Сегодня у меня был очень сложный день. Решила зайти в один магазин, купить энергетик и какие-нибудь снэки. Была в наушниках, видела только, что на входе бабушка стоит и что-то говорит. Сняла наушник, а она просит, оказывается, «пять копеек». Наличку не ношу с собой, извинилась и решила спросить, что купить. Запрос оказался прост — вафель или обычного печенья. Вынесла бабушке две пачки вафель, от предложения купить что-то существенное она отказалась. Но так хорошо на душе стало. Весь негатив прошедшего дня стоил того, чтобы хоть у кого-то появилось немного веры в человечество.

© CoffeeNight / Pikabu

© CoffeeNight / Pikabu Последние несколько дней я находилась в больнице со своим 9-недельным сыном. Сегодня нас выписали. Когда я подошла к машине, то заметила на стекле парковочный талон. К нему прилагался конверт, в котором была записка: «Привет, я увидела парковочный талон на твоей машине. Вероятно, у тебя сейчас тяжелые времена, поэтому я решила оплатить штраф. Надеюсь, вскоре у тебя все наладится!» © Canberra Mums

«Мы с сыном вместе собирали пазлы. Когда мы добрались до последней детали, я понял, что ее нет. И тогда мой сын вытащил ее из кармана, протянул мне и сказал: „Последний я сохранил для тебя, папа“»

Мне было где-то 4-5 лет. Мы с папой поехали на велосипеде на вокзал — я на багажнике, а папа педали крутит. И вот едет один тепловоз без вагонов мимо нас, и я начинаю ему махать и кричать «Паровоз! Паровоз!» Тут он останавливается, высовывается мужик и спрашивает «Прокатиться хочешь?» Я в шоке, не помню, что ответил. Папа закинул меня к этому машинисту в кабину. Там мне разрешили понажимать на разные кнопки. Нажал на одну — раздался гудок, нажал на другую — и откуда-то раздался звук «пщщщщщ». И так еще несколько раз. Моему счастью не было границ! Этот момент очень сильно запомнился на всю жизнь. Даже поступать в университет путей сообщения хотел.

© LAVR91 / Pikabu

© LAVR91 / Pikabu Я работаю официанткой. Однажды одна гостья захотела заплатить за обед пожилой пары за соседним столом. Я спросила, знакомы ли они? Девушка ответила отрицательно и просто попросила передать паре, когда она уйдет, что еда уже оплачена. Они были так тронуты этим жестом, что в свою очередь заплатили за еду матери и сына, которые сидели рядом. А те потом заплатили за другой стол, который потом заплатил за следующий. Цепочка растянулась на шесть или семь столов и заканчивалась только к закрытию ресторана. © Adeline Remy / Quora

У моего дедушки на улице украли телефон, и его это сильно расстроило. Он впервые за долгое время выбрался в город и так неудачно. Вся семья утешала его, убеждали, что это пустяки и главное, что с ним ничего не случилось. Мы сказали, что купим новый телефон, даже еще лучше, но это не помогало. Тогда младшая сестра сообщила по секрету мне, что дедушка, наверное, грустит, потому что они с ним вместе на том телефоне в тетрисе уже на 142 уровне были. Тогда, купив новый телефон, все сразу по очереди начали играть в тетрис. Через неделю где-то наконец-то доиграли до 142 уровня и вручили подарок дедушке. Он сначала не сильно обрадовался, но потом зашел в игру и засиял от радости.

© Палата № 6 / VK

«Завтра мы с женой отправляемся в 6-часовой перелет с четырьмя детьми. Подготавливать еду для них было забавно»

Гуляю с дитем во дворе и наблюдаю картину. Мужик копается в машине, а из соседнего подъезда выходит мама с сыном, тащат вдвоем велосипед на покатушки после зимней спячки. Подходят к мужику:

— Здравствуйте! Не могли бы вы нам помочь накачать колеса велосипеда?

— Здрасьте, — ответил мужик. Открыл багажник, достал электрический насос. Завел машину и за пару минут накачал шины велику.

— Спасибо вам огромное! Мы сами долго бы возились, — говорит мама.

Мужик серьезно так посмотрел на нее и на пацана.

— Да что вы, пустяки. Для водителей взаимопомощь на дороге — это святое, — и подмигнул мелкому.

Все участники посмеялись и с хорошим настроением разошлись по своим делам.

© shurskiy / Pikabu

— Здравствуйте! Не могли бы вы нам помочь накачать колеса велосипеда? — Здрасьте, — ответил мужик. Открыл багажник, достал электрический насос. Завел машину и за пару минут накачал шины велику. — Спасибо вам огромное! Мы сами долго бы возились, — говорит мама. Мужик серьезно так посмотрел на нее и на пацана. — Да что вы, пустяки. Для водителей взаимопомощь на дороге — это святое, — и подмигнул мелкому. Все участники посмеялись и с хорошим настроением разошлись по своим делам. © shurskiy / Pikabu Моя бабушка была по-настоящему волшебной женщиной. Она воспитывала нас с младшей сестрой одна. Вставала рано утром, шла в ближайший яблоневый сад, где мы часто гуляли, и вешала на ниточках к веткам конфеты. Бабуля обещала нам, что если мы будем есть суп, то она наколдует нам вкусняшки на деревья. Мы быстро с сестрой съедали тарелку супа и бежали в сад, где происходила настоящая магия! © Палата № 6 / VK

Я сейчас на больничном из-за тяжелой травмы ноги. Недавно мне позвонил мой начальник, чтобы узнать, нужна ли мне какая-то помощь. Я сказала, что со мной все в порядке. А затем пошутила, не хочет ли он дать моей сестре работу? Через 20 минут я получила электронное письмо с просьбой предоставить данные моей сестры, чтобы он мог организовать собеседование. © Scaz / Quora

«Мой муж оставил это сообщение в спальне нашей дочери, чтобы она нашла его утром»

«С добрым утром! Папа любит тебя».

Собираюсь спать, уже лег в кровать. Слышу, звонит мобильник с банковской симкой. Я никому номер не сообщал. Значит, это холодный спам-звонок. Игнорирую. Следом звонит основной мобильник — звонят из банка. Отвечаю. Сотрудница сообщает мне, что у моей машины открыто окно под дождем. Вспоминаю, что я действительно ездил с открытым окном в последний раз. Благодарю, натягиваю штаны, бегу вниз. Предвкушаю, что машина уже залита водой по щиколотку, и сиденье пропитано насквозь. Обнаруживаю, что кто-то заботливо заклеил приоткрытое окно полиэтиленовым пакетом и скотчем! В машине сухо!

© lolmaus1 / Pikabu

© lolmaus1 / Pikabu Моему племяннику 1,2 года. Ему нужно было сделать укол, и я повел его в больницу. Как и любой другой ребенок, он расплакался после укола и никак не мог успокоиться. Мы вышли на улицу и встретили там девочку трех лет с пачкой чипсов в руках. Моего племянника привлекла красочная упаковка, и он не сводил с нее глаз. Тогда эта девчушка подошла ближе и протянула нам свои чипсы. Мой племянник перестал плакать в ту же секунду. © Umesh Jain / Quora

Моя коллега обожает ананасы. Однажды мне захотелось сделать ей приятное, поэтому я купил огромный ананас и оставил его на ее столе. © moc_moc_a_moc / Reddit

«У меня есть кошечка Скай. И я очень хотел, чтобы кто-нибудь нарисовал ее на фоне неба в бриллиантах. И мой сосед сделал это бесплатно, просто ради развлечения»

Папа жаловался на свою машину. Говорил, мол, и мотор барахлит, и дверцы скрепят, и салон уже покоцанный. Я человек такой, что на подарках экономить не люблю, поэтому и не поскупился подарить отцу на 50 лет новую машину. Он был в шоке. Сначала колебался, говорил, что не сможет свою «старушку» на новенькую тачку променять. А потом мы проехались, и все встало на свои места. © Палата № 6 / VK

У меня на работе есть одна пожилая женщина. Она давно живет одна, поэтому иногда ей бывает довольно одиноко. В один из дней я пригласил ее на обед. Мы классно пообщались. Она сказала, что была невероятно счастлива и благодарна за то, что кто-то захотел провести с ней время. © GoonsAndGhouls / Reddit

Мне всю жизнь не нравилась идея делать предложение руки и сердца на чужой свадьбе. Но знаете что? Когда к нам перед свадьбой пришли с такой идеей, мы с женихом моментально ответили «Да, конечно!». А когда я должна была бросать букет на свадьбе, я подошла и вручила его маме. За ней на одном колене стоял мой отчим, который воспитывал меня с 6 лет. Мама, естественно, согласилась и мы все рыдали от счастья. Близкие знали, что им обоим важно быть официально женатыми, но все эти года сделать это было нереальным из-за больших проблем с бывшей женой и делением имущества. За пару дней до свадьбы отчим наконец-то получил свидетельство о расторжении брака и не хотел больше ждать. Как же я за них счастлива! © Палата № 6 / VK