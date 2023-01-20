20 фото от тех, у кого глаз наметан на занятные детали в окружающей жизни
Подзарядиться позитивом можно без всяких усилий — стоит лишь обратить внимание на все, что происходит вокруг, будь то магическим образом меняющие положение монетки, «акула» в вырезе платья или растаявшая в нужном месте снежинка.
Это же акула!
«У нас одинаковый размер»
«Как же меня раздражает этот ящик в кабинете моего доктора!»
«Снежинка упала на мои документы и поставила точку над буквой i в словосочетании „удаление льда“»
«Увидел огромную тыкву, которая сама по себе ехала в электричке. А рядом никого»
Книжный магазин с камином в центре
«Снег на моем дворе тает так, что показывает разветвленные тоннели, которые вырыли под землей сурки»
«Уксусная матка в нашем яблочном уксусе похожа на дементора»
Бетонная спинка скамейки выглядит как матрас
«Мы насыпаем корм для бродячих кошек. К трапезе присоединились неожиданные визитеры»
Апельсин, который выглядит как морковка
Магазин фруктов в Кашмире
Дом полностью зарос плющом
«Положила монеты на ноутбук, и 4 монеты встали вертикально»
Мать и сын
«Моя мама нашла пушистый лед»
«Мне досталось вот такое полосатое яблоко»
Дерево выросло из пня другого дерева
Испуганный камушек на пляже
Полный релакс
А вы подмечаете любопытные детали в окружающей действительности?
Фото на превью KaputoManuto / Reddit
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