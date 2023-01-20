20 фото от тех, у кого глаз наметан на занятные детали в окружающей жизни

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Подзарядиться позитивом можно без всяких усилий — стоит лишь обратить внимание на все, что происходит вокруг, будь то магическим образом меняющие положение монетки, «акула» в вырезе платья или растаявшая в нужном месте снежинка.

Это же акула!

«У нас одинаковый размер»

«Как же меня раздражает этот ящик в кабинете моего доктора!»

«Снежинка упала на мои документы и поставила точку над буквой i в словосочетании „удаление льда“»

«Увидел огромную тыкву, которая сама по себе ехала в электричке. А рядом никого»

Книжный магазин с камином в центре

«Снег на моем дворе тает так, что показывает разветвленные тоннели, которые вырыли под землей сурки»

«Уксусная матка в нашем яблочном уксусе похожа на дементора»

Бетонная спинка скамейки выглядит как матрас

«Мы насыпаем корм для бродячих кошек. К трапезе присоединились неожиданные визитеры»

Апельсин, который выглядит как морковка

Магазин фруктов в Кашмире

Дом полностью зарос плющом

«Положила монеты на ноутбук, и 4 монеты встали вертикально»

Мать и сын

«Моя мама нашла пушистый лед»

«Мне досталось вот такое полосатое яблоко»

Дерево выросло из пня другого дерева

Испуганный камушек на пляже

Полный релакс