20 человек показали, что даже небольшой добрый поступок способен растопить любое сердце

В современном мире мы не замечаем, что даже маленькие, но добрые поступки могут оказать большое влияние не только на жизнь окружающих людей, но и на нашу. Например, парень в вагоне метро сделает комплимент каждому пассажиру или незнакомец безвозмездно подарит кучу цветов. Пользователи сети поведали истории, после прочтения которых на душе тут же становится тепло.