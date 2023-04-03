20 человек показали, что даже небольшой добрый поступок способен растопить любое сердце
В современном мире мы не замечаем, что даже маленькие, но добрые поступки могут оказать большое влияние не только на жизнь окружающих людей, но и на нашу. Например, парень в вагоне метро сделает комплимент каждому пассажиру или незнакомец безвозмездно подарит кучу цветов. Пользователи сети поведали истории, после прочтения которых на душе тут же становится тепло.
- Вечер, вагон метро. Все едут какие-то уставшие и погруженные в свои мысли. И тут заходит парень. Подходит по очереди к каждому пассажиру и что-то говорит. Когда дошел до меня, сказал, что у меня красивые волосы, а девушке рядом сказал, что ей очень идут очки. И так каждому какой-нибудь комплимент. Когда он вышел на следующей станции, большинство людей в вагоне поглядывали друг на друга и улыбались. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра все время подкармливала ворон, оставляя для них очищенный арахис. И сегодня она тоже получила подарок от них — отполированный красный камешек. Получается, что подружилась с птицами. © PhatWalda / Reddit
- Недавно стала матерью-одиночкой. В магазине ребенок захотел игрушку. Сказала, что куплю, хотя денег впритык. И вот на кассе понимаю, что не хватает. Я растерялась, руки затряслись, как вдруг какой-то мужчина протянул деньги и прошептал: «Недавно развелись? Я вам обещаю, что скоро будет легче!» Он специально сказал шепотом, чтобы другие люди не услышали. Но эти слова отложились в моей памяти. И если у меня выдается тяжелый день, я всегда вспоминаю их. © Rebecca Baldwin / Quora
- Когда учился в универе, в свободное время таксовал. На дворе 8 Марта, вечер. Вдруг в окно стучит какой-то мужик, говорит: «Весь день торговал цветами, но много осталось. Возьмешь?» Я подумал, что это какой-то развод. Он открыл багажник, а там огромная куча роз. И тут незнакомец говорит: «Бери бесплатно, подаришь девушке или маме. Да кому угодно! Выкидывать жалко». Я взял целую охапку, которую потом стал постепенно раздавать своим пассажирам. Но все равно осталось еще очень много. Ночью принес оставшиеся цветы домой, воткнул в вазы и поставил в каждую комнату. Утром проснулась мама, и ее счастью просто не было предела. Спасибо тебе, незнакомец! © Viktor.1994 / Pikabu
- После тяжелого разрыва я поехала к родственникам, чтобы забрать у них часть своих вещей. Обратно возвращалась уже поздно ночью. Как назло, у машины спустило колесо. И вот сижу я около колеса в полной темноте и рыдаю. Вдруг останавливается рядом какой-то байкер — смогла разглядеть лишь рваные джинсы, косуху и бандану. Подходит ко мне, встает на колено и спрашивает, нужна ли мне помощь, а потом вытаскивает из кармана бандану и дает мне, чтобы я вытерла слезы. Он помог мне с колесом и предложил сопроводить, а по пути заехать перекусить в кафе. В итоге мы сидели вместе, ужинали и болтали так, словно мы старые друзья. © Kittie Rayborn / Quora
- Мама лежала в больнице. Я ее проведала, а когда вышла на улицу, сразу расплакалась: я была физически измотана, притом мне очень хотелось есть, а вокруг ни одного магазина. На улице холодина, до дома добираться еще часа полтора, сил нет. И тут из дверей выходит какая-то женщина, почему-то заговорила со мной. Утешила, успокоила. Сказала, что ей в ту же сторону, и предложила подвезти. А когда сели в машину, она молча протянула мне банан. Я была молода, глупа и стеснительна, и я просто не нашла достаточно слов, чтобы ее отблагодарить и дать понять, как много в тот момент значили для меня ее поддержка и доброта. © Sandra / ADME
- На кассе в магазине моя 3-летняя дочка устроила скандал, когда я отказалась покупать шоколадки. В итоге она закатила истерику, села на пол и заревела. И тут кассир решил вмешаться и говорит: «Когда я был в твоем возрасте, я тоже хотел шоколадку и плакал, но моя мама увидела это и оставила меня стоять на кассе. И вот я до сих пор здесь». Дочка тут же замолчала, и до самого дома мы шли без криков. Это было супер! © MDJeffA / Reddit
- Шла как-то домой в сильнейший мороз, аж дышать было больно. Смотрю, около моего подъезда лежит дворняга, а к ней прижимается кот. Стало жалко, впустила их в подъезд, соорудила подстилку и вынесла поесть. Жильцы начали возмущаться. Я их понимаю, но и животные ведь могут замерзнуть. В итоге их попросту выгоняли. Ну я не выдержала и впустила их к себе домой до потепления. Постелила в коридоре. Все время боялась, что они все загадят, но бедолаги оказались очень культурными. Потом я их искупала, и передо мной предстали красивая собака с персиковой шерстью и пушистый серо-белый кот. Когда на улице потеплело, я отвезла их к ветеринару, а потом оставила жить у себя. Спят они исключительно вместе, в обнимку, ведут себя скромно. Ни разу не пожалела о своем выборе. © Подслушано / VK
- В прошлом году на одной заправке так получилось, что за бензин я заплатила больше, чем мне залили в бак. Криворукий заправщик как-то пистолет дернул, и подача бензина прекратилась. Я внимания не обратила и в итоге уехала. Прошло почти 2 месяца. Снова приехала на ту заправку, а кассир мне и говорит: «Вы в прошлый раз не до конца заправились, вот ваша сдача». Такого я точно не ожидала. © Norwegian Elf / ADME
- На днях отлучился ненадолго с работы, чтобы кое-что прикупить. Прыгнул в машину и быстренько съездил туда-обратно. Выхожу и краем глаза замечаю, что на бетонном ограждении лежит блокнот. Ну лежит и лежит — может, обронил кто-то, а другой нашел и положил на виду. Но любопытство взяло верх, и я подсмотрел. Вместе с блокнотом там лежал паспорт с моим фото, а еще права, пенсионное удостоверение и страховое свидетельство. И тут я обнаружил, что карман рюкзака, где все это добро лежало, открыт нараспашку. Огромное спасибо тому человеку, который не воспользовался ситуацией, а поступил по-человечески. © Netsmysla / Pikabu
- Я хожу в один и тот же магазин за молочкой каждый день. Как-то раз у них проходила акция — раздавали 5 образцов мороженого. Разумеется, желающих было много, так что товар быстро закончился. Но когда я в очередной раз зашла за покупками, продавец сказал мне, что специально для меня припрятал одно мороженое. Домой я вернулась с широчайшей улыбкой на лице. © Vani Mishra / Quora
- Стою поздно ночью на кухне и наблюдаю за тем, как старенький дворник расчищает двор. Вижу, как подъезжает сосед со своими друзьями (возвращались с какой-то гулянки). И тут они хватают дворника, усаживают к себе в машину и вчетвером за полчаса убирают весь двор сами. А потом еще дворнику такси вызвали. Так на душе стало тепло! Вместо того чтобы устроить дебош, они сделали доброе дело. © Подслушано / Ideer
- Вчера утром пришел на работу и обнаружил, что потерял социальную карту. Хорошенько подумал и понял, что выронить мог только на станции метро. Решил, что вечером поспрашиваю у дежурных на станции. Но все коллеги на работе твердили, что это гиблое дело, мол, кто-то уже точно ездит по ней. Но я все же верил в доброту людскую. Подошел к первому дежурному на станции, и мне тут же вернули карту. Дежурный пояснил, что какой-то мужчина утром нашел и принес. Спасибо тебе, милый человек. © leonidbezrukov / Pikabu
- Недавно стояла в очереди к банкомату, вся в своих мыслях. Передо мной мужчина. Уходит. Тут я подхожу и вижу, что его карта из терминала торчит. Быстро вытаскиваю ее и пытаюсь понять, куда ушел владелец. А он уже чуть ли не на пешеходном переходе. Ну я и побежала к нему на каблуках и с криками на всю улицу. Все время за мужиками приходится гоняться, смешно даже. © Ирена Янчук / ADME
- Как-то раз я не могла вызвать такси, а телефона с собой не было. Пыталась попросить у прохожих позвонить, но все отказывали. Я запаниковала и расплакалась. В итоге зашла в ближайший магазин и, почти уже не надеясь на лучшее, обратилась к продавцу с просьбой позвонить. Он выслушал меня и дал телефон. Я вышла на улицу ждать машину, но там было дико холодно. Этот парень вышел и предложил мне подождать машину внутри, чтобы я не мерзла. С тех пор я стараюсь напоминать себе о том, что из 10 человек всегда найдется 1 добряк. © Old_End5150 / Reddit
- Стоял как-то в очереди к кассе. Передо мной была какая-то бабулька. Вдруг она резко поворачивается ко мне и произносит фразу, которую мне никто никогда не говорил в жизни. Она сказала: «Молодой человек, у вас такие красивые глаза!» Я был в ступоре, но, когда осознал, что произошло, на душе стало невероятно хорошо, ведь мужчинам так редко говорят комплименты. © Cpu***** / Reddit
- На отдыхе с другом поехали смотреть местные достопримечательности. Посетили монастырь, потом пещеру, осталась крепость на горе. День был жаркий, мы уже сильно устали. Спросили у местного паренька, как лучше подняться. И тут он резко тормозит проезжающую машину, что-то говорит водителю, а потом нам: «Залезайте». Дядька довез нас практически до самого верха и от денег категорически отказался. © Аннушка Пакшина / ADME
- Живу в частном секторе, неподалеку есть дачный поселок. Гуляю как-то с ребенком и вижу такую картину. Навстречу мне идет пожилая пара: он — с рюкзаком, она — с пакетами. И тут возле них останавливается самое дорогое такси в нашем городе, и водитель предлагает подвезти. Они сначала опешили, ведь с чего вдруг такая доброта, на что таксист ответил: «Я просто еду с работы в город, тут был последний заезд». Старички прыгнули в машину со счастливыми лицами. © Подслушано / Ideer
- Я была беременна, и по дороге на работу однажды стало плохо. Попросила уступить место в автобусе, хотя выходить надо было уже на следующей остановке. И тут склоняется ко мне мужчина, предлагает помочь выйти из автобуса. Потом подхватывает меня и буквально выносит на улицу. На остановке он предложил вызвать скорую, но я просто попросила его помочь мне присесть на скамейку. Оказалось, что мой спаситель ездит со мной на работу почти каждый день и даже знает, где мне выходить. Благодарна ему была безмерно за помощь. © Валентина Алешина
- В детстве ехали с мамой в поезде. Сели ночью и, чтобы сэкономить, не стали брать постельное белье. Так и легла я в одежде и без одеяла. Вскоре я сильно замерзла, стала часто просыпаться и ворочалась, но потом как-то уснула. Открываю глаза утром — в окно вагона светит солнышко, а на мне лежит мужская дубленка. Оказалось, что парень, сосед по плацкартному вагону, набросил ее на меня, чтобы согреть. © Подслушано / Ideer
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