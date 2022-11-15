20 историй о людях, которые проявили такую адекватность, что хочется спросить: «Елки зеленые, вы вообще с нашей планеты?»

«Обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду» — гласит народная мудрость. Вероятно, поэтому, пару раз столкнувшись с корыстными или лукавыми людьми, мы начинаем в любом чужом поступке видеть двойное дно и ждать от окружающих подвоха. Однако следующие истории показывают, что адекватных и хороших людей все-таки больше, чем мы привыкли считать.

У подруги сейчас завал на работе. Работает за троих, а к вечеру устает сильно. Пришел как-то перед закрытием магазина постоянный клиент, взял много товара, и подруга по ошибке одну из позиций пробила в 10 раз дешевле. Когда в кассе недосчитались денег, она открыла историю платежей — тут ошибка и вылезла. Позвонила мне в слезах и попросила, чтобы я деньги одолжила и привезла. Я говорю, мол, у тебя же номер этого клиента есть, позвони — может, пойдет навстречу. Она долго сомневалась, но позвонила. А клиент приехал, оплатил разницу, а в ответ на ее извинения взял и подарил шоколадку. © Happygerl / Pikabu

Летел вечерним рейсом, на борту была потрясающе красивая стюардесса. Я просто не мог оторвать от нее глаз. Хотелось сделать ей комплимент, но я стеснялся, поскольку не умею общаться с девушками. И вот после ужина я слушал музыку, и кто-то похлопал меня по плечу — это оказалась она. Я напрягся, решив, что девушка заметила, как я пялюсь на нее, а она наклонилась и прошептала: «У вас очень милая улыбка». О боже... Я был на седьмом небе! Девушка, которой я хотел петь дифирамбы, сама сделала мне комплимент. Даже когда самолет приземлился, я продолжал летать от счастья. © Vishy Ganatra / Quora

© Vishy Ganatra / Quora Несколько лет назад я был беден как церковная мышь. Как-то мне пришлось голодать 2 недели, чтобы заплатить за съемное жилье. В один из дней ко мне заглянул друг и попросил что-нибудь попить. Я ему сказал, что в холодильнике есть вода. К слову, кроме нее там не было абсолютно ничего. Друг открыл холодильник, а потом начал открывать мои шкафы — как я тогда предположил, в поисках чашки. Затем просто ушел, а через полчаса вернулся с 10 пакетами продуктов. © XvFoxbladevX / Reddit

«Дружище завел собаку, а та настолько доставала его пожилого кота, что довела беднягу до депрессии. Друг попросил, чтобы я забрал кота к себе. Ну я согласился. Котяра классный, и теперь ему хорошо»

Дед был талантливым художником и потрясающим человеком: помогал всем, кому мог, бесплатно расписывал стены в детских садах, бесплатно учил детей из бедных семей рисованию. Перед тем как уйти из жизни, он сильно переживал о том, что не успел доучить 10-летнего соседа Олежку основам живописи, а денег у родителей парня на художественную школу нет. Сейчас Олег довольно известный художник в нашем городе, и я надеюсь, что дед это видит. © Подслушано / VK

Работала в ресторане. Во время новогодних корпоративов и совпавшей с ними по времени сессии почти не спала. Еду как-то в автобусе на зачет, мест нет, и я в прямом смысле уснула стоя. Вдруг девушка, рядом с которой я стояла, встала. Открываю глаза и замечаю, как на ее место буквально несется молодой парень. Уже рассталась с надеждой присесть, как тут она ему: «Я не вам место уступила! Девушка, садитесь, поспите!» Спасибо ей, те 40 минут сна были совсем не лишними. © Подслушано / VK

Уже рассталась с надеждой присесть, как тут она ему: «Я не вам место уступила! Девушка, садитесь, поспите!» Спасибо ей, те 40 минут сна были совсем не лишними. © Подслушано / VK Сказал коллеге, что очень скучаю по дому и по домашней еде. Мне было 19, когда я уехал в крупный город в поисках работы. Готовить я не научился, поэтому питался едой навынос и тем, что можно было просто разогреть в микроволновке. Так вот, на следующий день коллега пришла с 5 домашними блюдами в контейнерах — на неделю вперед. Я был до глубины души потрясен ее заботой, а она так и не поняла почему: ежедневно она делала то же самое для своих детей. © d***dealersdream / Reddit

«Уезжал в командировку, и невеста сказала, что приготовит мне ужин. А вместо этого приготовила завтрак, обед и ужин на 2 дня, а также положила еду на перекусы»

Шел на важное собеседование, нервничал очень. Решил забежать перед этим перекусить, чтобы чуток успокоиться. Зашел в кафешку, взял себе сэндвич и кофе. Когда все принесли, я встал, чтобы сходить в уборную, зацепился рубашкой за какой-то гвоздик в столе, потянул... Рубашка порвалась, кофе полетел на меня, сэндвич — на пол. Обидно стало до слез. Все это видел владелец заведения. Он заменил мне еду, кофе, еще и дал новую рубашку — фирменную, которую носит персонал кафешки. С хорошим настроением пошел на собеседование, меня взяли. Теперь перед работой всегда завтракаю в этом кафе. © Палата № 6 / VK

Летом после окончания колледжа меня выселили из общежития. Работа-то была, а вот жить стало негде. Все варианты были непосильными для меня, малолетки. Наконец через риелтора я нашла лучший вариант аренды в своей жизни: молодая мать искала девочку для бесплатного проживания с условием, что пару раз в неделю та будет забирать ее 4-летнего сынишку из садика, кормить и укладывать спать. Я согласилась и не пожалела: мы вместе готовили, она рассказывала истории из своей жизни, но в основном пахала, как ломовая лошадь, чтобы вносить платежи по ипотеке и обеспечивать сына. © Mukhomorka / Pikabu

«Научила пасынка готовить булочки. Он замешивал тесто сам»

Увидел, как один из учеников нашей школы (на год младше меня) вышел из автобуса и его стали задирать 2 парня. Я хотел проследить за тем, что мальчик не пострадает, а те двое (оба были выше него) заявили, что они его приятели и мне следует отвалить. Однако по выражению глаз бедолаги я понял, что это не так, поэтому все же увел его подальше. Позже паренек признался, что однажды они уже ограбили его. Теперь мы ездим на автобусе вместе. © reubengor / Reddit

Пыталась вечером припарковаться, но мест не было, поэтому пришлось перекрыть своим авто 2 соседние машины. Номер телефона оставила. Через пару часов приходит сообщение от соседа по дому, что одна из этих машин (причем не его) будет выезжать завтра в 6 утра. Пока думала, что лучше делать, встать завтра в 5:50 или сейчас пойти искать другое место, звонит этот же сосед и говорит, что рядом есть свободное место и он его придержит для меня, если быстро выйду. Побежала со всех ног! И действительно, сосед охранял свободное место, притом что я даже имени его не знаю. © SvetkiNavetku / Pikabu

И действительно, сосед охранял свободное место, притом что я даже имени его не знаю. © SvetkiNavetku / Pikabu Есть у меня подруга — комок энергии. Работает в школе, недавно ей навязали классное руководство, 5-й класс. И что же она отчебучила? Обнаружив, что некоторых детей родители летом не могут повезти на отдых, взяла и позвонила мне (а я живу на море). Спросила, могу ли я принять на неделю гостей: ее, нескольких 6-классников и еще помощницу. Я ответила, что могу. В итоге 6 детей родители отпустили с ней в поездку, снабдив только деньгами на проезд и питание. Неделя прошла замечательно. Подруга вела себя с ними как мама: ходила с ними на море 2 раза в день, экономно и вкусно готовила, контролировала гигиену, заводила беседы, юморила, ругала, хвалила. А девушка, которая с ними приехала, помогала присматривать за школярами в море. © IrenaVarena / ADME

«Под моим руководством 60 учеников начальной школы научились готовить варенье»

Бывший муж, когда мы вышли из загса после оформления развода, купил мне по дороге букет роз и вручил его с пожеланиями добра. © Sandra / ADME

Еду вчера вечером по трассе, слушаю Metallica. Вдруг вижу на обочине машину на аварийке, останавливаюсь. Подбегает ко мне парень с 2 друзьями, просит дотянуть их до заправки. А ехать примерно 15–20 км. Ну я согласился. Прицепили трос, довез их. Парень меня поблагодарил и спросил, сколько он должен. Я ему, мол, денег не надо, но если хочешь, то купи мне капучино в магазинчике. Но оказалось, что кофемашина там не работает, так что я просто попрощался и поехал дальше. Несусь по трассе со скоростью 140 км, остановился лишь у того места, где я обычно заправляюсь. Через минуту подъезжает на машине тот парень и говорит: «Мы тебя догнали! Сейчас купим тебе кофе». Реально купили. Еще раз поблагодарили и уехали. © Smipon / Reddit

© Smipon / Reddit Захожу с 4-летней дочкой в автобус, тут же нам уступают место мужчина и парни лет 14. Поблагодарила, сели на место, которое уступал мужчина. Парни через слово ругаются, но я понимаю, что вообще они молодцы: я в их возрасте даже не задумывалась, что с ребенком может быть тяжело стоять. Апогеем же стал момент, когда мы отправились к выходу. Ребята встали позади, а одна пожилая женщина стала возмущаться, что из-за них не может пролезть на освободившиеся места, на что один из парней невозмутимо заявил: «Женщина, потерпите, выйдем — и вы сядете. Передо мной ребенок стоит, куда я попрусь — его давить, что ли?» © NeLiza / Pikabu

«Работаю курьером. Отдавал как-то заказ и потерял перчатку. Приуныл. Прошло 2 недели, снова доставлял заказ и заметил свою перчатку на заборе! Радовался весь день потом»

Пошли с 4-летней дочуркой в супермаркет, и она приметила там одного мужчину. У него была куча татуировок, в том числе на голове, шее и на руках, а также много пирсинга на всем лице. «Мама, — сказала мне дочка, — этот мужчина классный. Можно с ним поздороваться?» Сердце замерло при мысли, что моя нежная крошка увлечена этим татуированным громилой. Я молчала, и дочь добавила: «Мама, ты говорила, что нужно быть доброй. Давай скажем ему о том, какой он милый». В общем, мы все же рискнули подойти. И мужчина был просто счастлив поговорить с дочкой, потому что, как выяснилось, обычно дети боятся его. Так моя дочь проявила больше мудрости, чем я. © Jennifer Hafemann / Quora

Я молчала, и дочь добавила: «Мама, ты говорила, что нужно быть доброй. Давай скажем ему о том, какой он милый». В общем, мы все же рискнули подойти. И мужчина был просто счастлив поговорить с дочкой, потому что, как выяснилось, обычно дети боятся его. Так моя дочь проявила больше мудрости, чем я. © Jennifer Hafemann / Quora В середине 1-го класса я перевелся в школу, где по пятницам можно было купить мороженое и посмотреть в классе обучающее видео. Я не знал об этом, и в итоге, когда наступила пятница, у меня и еще у одного ребенка не оказалось денег. Случалось так, что некоторые школьники не покупали мороженое, но в этот раз нас было только двое. Учительница отвела нас в сторонку и дала каждому монетки. Самым ценным была даже не ее доброта, а то, что она сделала это не на глазах у других детей. © superlittlestitous / Reddit

В детстве мама отдала меня в художественную школу. На занятиях я усердно рисовала красками на холсте, но дома мне это показалось скучным. Поэтому я взяла гуашь, достала мамины платья и дорисовала туда всякие орнаменты. Когда мама это увидела, она не стала меня ругать. Наоборот, она с гордостью носила «разукрашенные» платья на работу и всем рассказывала, как талантлива ее дочь. Мамин поступок очень воодушевил меня, в итоге я выросла и стала дизайнером. © Не все поймут / VK

«Сегодня мой день рождения, а я не люблю торты. Пришла домой и увидела, что мама приготовила вот такой потрясающий торт из фруктов»

У нас с недавнего времени стали ездить новые автобусы, где кондукторов нет и оплата исключительно картами. Заходит как-то в автобус бабушка и теряется: карт нет, только наличка, не знает, как за проезд заплатить. И тут парень, совсем юный, лет 10–12, говорит ей: «Не переживайте, я за вас заплачу» — и действительно оплачивает ей проезд. И так приятно стало за подрастающее поколение. © mrsG / Pikabu

© mrsG / Pikabu Мне было около 19, я учился на 1-м курсе колледжа. Папа тогда потерял работу, а мама содержала всю нашу семью, и нам было непросто. Помню, как вернулся вечером после учебы и хотел сразу отправиться спать, т. к. был жутко голоден, а ужин, как я знал, готовить не из чего. Но вдруг увидел на столе огромную коробку с пиццей. Оказалось, именно в тот день соседка решила принести нам пиццу, потому что пару месяцев назад мой отец починил ей забор. © melimelsx / Reddit

Лежала с токсикозом 2 месяца в больнице. Ничего не могла есть, пила только кисель. На раздаче была бабушка, не помню даже, как ее звали, которая дежурила сутки и потом отдыхала. Так вот, если бы не она, я бы не выжила. Она наливала 3-литровую банку киселя и оставляла его мне. Когда я заикалась о том, что другим не хватит, она говорила, мол, их не тошнит. Дочери 40 лет в этом году, а бабушку до сих пор вспоминаю. © Ольга Козлова