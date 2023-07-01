20+ официантов, которые так круто обслуживают, что охапку чаевых хочется им оставлять

Удовольствие от посещения кафе или ресторана зависит от взаимодействия с официантом. Именно его поведение и обслуживание определяет, какое впечатление оставит заведение. Конечно, многое зависит и от самих посетителей. Если клиенты будут приятными и вежливыми, работники кафе могут порадовать их приятным бонусом, например, принести намного больше соуса или мороженного, чем положено по меню.

1. «Я пролил свой напиток, после чего сотрудник взял и сделал для меня вот такой стакан-непроливайку»

2. В этом ресторане поезд развозит суши

3. «Когда я попросил в ресторане соль для стейка, официант принес мне 4 разных вида на выбор»

4. Когда не были готовы к такому уровню сервиса

В Индии мы как-то зашли в ресторан. Заказали что хотели. Официанты принесли нам все и зачем-то встали прямо у нас за спиной. К слову, нас было трое, их пятеро. Мы у них и спрашиваем, мол, чего там стоите. А они так спокойно выдают: «Ну это, мы будем подкладывать, когда вы съедите то, что на тарелках. Сервис». И мы обедали как короли во дворце. © _Gouranga_ / Twitter

5. «Мама хотела всего одну ложку тортика. И официант не ударил лицом в грязь»

6. «Сегодня на семейном ужине официант позаботился о стариках, которые с трудом могут прочитать меню. Он просто взял и принес коробочку с очками»

7. Правило, которого неплохо было бы придерживаться во всей сфере обслуживания

Есть куча правил, касающихся сервиса. Правила сервировки, правила открытой руки, в каком порядке гостям накладывать еду и т. д. Но для меня самым полезным оказался совет, который дала мне первая начальница, когда я еще был студентом и подрабатывал в кофейне. Она сказала: «Ванек, ты можешь знать сколько угодно правил и приемов, но так и не сможешь найти контакт с гостями. Попробуй каждого гостя встречать и работать с ним так, будто это твой старый друг и ты весь день ждал именно его». © Mau0HeZzz / Pikabu

8. «Я попросил добавить к напитку лимон»

9. «Наш официант умудрился поставить вилки на зубочистки»

10. Когда обслуживающий персонал на 100 % заслужил свои чаевые

Не оставляю чаевые, если откровенно не понравилось обслуживание или если мне нахамили. Но вот сидел я однажды в ресторане, все прошло супер. Пришло время расплачиваться — а у меня из налички только монеты, ближайший банкомат в 2–3 км... Было стыдно не оставить чаевых, но я оплатил картой счет и скрылся, пока официант не видел. Отошел от ресторана метров на 200–300 уже. Ночь. И тут слышу, что кто-то догоняет. Оборачиваюсь: официант бежит и со словами «Вы карту забыли!» протягивает мне карту. А это чужой город, всяких приложений для оплаты с мобильного тогда еще не было. Сходил снял наличку, вернулся в ресторан и оставил чаевых на полсчета. © ilgizigli / Twitter

11. «Заказал в новом месте треску с картошкой. Знакомьтесь, треска...»

12. «В любимом ресторане принесли десерт в качестве сюрприза в мой день рождения»

13. «Официант не только завернул мне оставшуюся пиццу с собой, но и заботливо сделал ручку из фольги»

14. Каким должен быть сервис в понимании итальянцев

Однокурсница, которая учила итальянский, ездила учиться по обмену в один из миланских университетов. Однажды она ужинала в хорошем местном ресторане и случайно подслушала, как владелец ругал официанта, обслуживающего пару за дальним столиком. Нужно сказать, что прием пищи для итальянцев чуть ли не священный ритуал. С характерными итальянскими интонациями владелец вовсю распекал официанта, что тот работает слишком быстро, не делает пауз и выносит новые блюда, как только гости доели предыдущие, не позволяя им насладиться беседой и прекрасным вечером. © Simplygreat / Pikabu

15. «Праздновали день рождения папы в ресторане. Нам принесли печенье, но я уже была сыта и решила забрать его с собой в пакете. И официант принес мне еще немного печенья»

«Я была слегка смущена, но оценила его жест».

16. «У меня было тяжелое утро, но официант поднял мне настроение этим латте»

17. Оказывается, секрет идеального обслуживания прост

Вчера получил зарплату и пошел пообедать в кафе неподалеку. Встретила незнакомая официантка, уровень обслуживания — богиня. Ни разу так лампово и как-то по-домашнему не принимали, даже в статусных заведениях. При расчете решил выразить свое искреннее восхищение, а заодно выведать секрет правильного отношения к жизни и к работе. Сказал ей, что она круто работает и что я впервые увидел такое отношение к клиенту. И попросил сказать, в чем ее секрет. Получил такой ответ: «Я хозяйка этого кафе». © Bombezin / Pikabu

18. «Попросила добавить в свой заказ побольше кислых огурчиков. Парень на выдаче заявил, что ненавидит эту работу, и вручил мне это»

19. Когда официант одним широким жестом поднял рейтинг заведения

Зарулили мы с женой после променада в местный гриль-бар, который недавно сменил название. Там всегда достойно готовили, однако официанты были словно сонные мухи и часто путали заказы. Но в этот раз там был Он — официант с большой буквы «о». Он был вежлив, как английский лорд, внимателен и с памятью суперкомпьютера. Жена попробовала салат с кедровыми орехами, но он ей не понравился, и она отставила его в сторону, чтобы забрали. Этот парень поинтересовался, что не так. Жена просто сказала, что не понравился вкус. Официант извинился, забрал начатое блюдо, сказал, что уберет его из чека, а потом еще принес в качестве извинения десерт. © lordebon / Pikabu

20. «В 1990 году официантом, который обслуживал мою тетю, был Пол Радд. Он был еще не известен тогда, однако, поскольку тете нравилось отдыхать в том кафе, она сделала фото на память»

21. «В ресторане спросили, хотим ли мы „немного кетчупа“»