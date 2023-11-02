Австралийские пожарные разделись для календаря. Их работа тушить, а они опять зажигают
Австралия славится не только длиннохвостыми кенгуру и очаровательными коалами, но и самыми обворожительными пожарными. Местные огнеборцы уже 30 лет радуют поклонниц по всему свету календарями со своими фотоснимками, которые горячее языков пламени. А вырученные от продажи печатной продукции деньги идут на спасение дикой природы континента, борьбу с детским раком и прочие благие цели.
В этом году обаятельные пожарные провели сразу несколько фотосессий с различными животными. По снимкам сразу видно, что с точки зрения пожарной безопасности в Австралии все великолепно.
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На фотографии обворожительных австралийских пожарных можно смотреть бесконечно. Поэтому, если вам не хватило этих 30 снимков, то полюбуйтесь на их прошлогоднюю фотосессию. Кажется, ребята весь год упорно трудились не только над пожарной безопасностью, но и над своей физической формой.