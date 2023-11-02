Австралийские пожарные разделись для календаря. Их работа тушить, а они опять зажигают

Австралия славится не только длиннохвостыми кенгуру и очаровательными коалами, но и самыми обворожительными пожарными. Местные огнеборцы уже 30 лет радуют поклонниц по всему свету календарями со своими фотоснимками, которые горячее языков пламени. А вырученные от продажи печатной продукции деньги идут на спасение дикой природы континента, борьбу с детским раком и прочие благие цели.

В этом году обаятельные пожарные провели сразу несколько фотосессий с различными животными. По снимкам сразу видно, что с точки зрения пожарной безопасности в Австралии все великолепно.