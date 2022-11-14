Эти животные с улицы доказывают, что теплый дом и любовь могут отогреть любое сердце

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Истории бездомных животных, которые после всех скитаний и передряг наконец обретают дом, всегда вызывают радость. Брошенные маленькие, грязные комочки расцветают, полнеют и иногда даже улыбаются на фото «после», и при взгляде на них приятное тепло разливается по всему телу. После просмотра таких коллажей так и хочется взять себе какого-нибудь пушистика, который так отчаянно нуждается в заботе.

«Моя прекрасная девочка до и после»

«Ее нашли 3-недельной, слабой, в блохах. Несколько недель подряд я вставала каждую ночь, чтобы раз в 3 часа давать ей лекарства и смесь. Сейчас ей уже год!»

«Крис до и после того, как его забрали домой»

«Вечно буду благодарна людям, которые тогда спасли моего мальчика»

«Нашел его около года назад. Вон какой кот уже вымахал»

С чего все началось vs сейчас

«День, когда она, нервничая, приехала из приюта в наш дом, худая и грязная. И через год»

«Моя Люси: разница в год»

«Мои мальчики в 4 недели и в 8 месяцев»

«Это Пресли до и после того, как мы забрали его домой»

Прошел ровно год. Вы только посмотрите на этого подросшего красавца!

Когда ты жил на улице vs когда тебя забрали домой

«Этого малыша подобрали, но бросили в общежитии, где я живу. Мы решили его отмыть и оставить себе»

«Его оставили посреди ночи привязанным к фонарному столбу со сломанной лапой, и мы решили его забрать»

«Это Гермес. Разница всего в несколько недель»

Кто-то выбросил его на дорогу. И только посмотрите на него сейчас!

«Жизнь на улице vs жизнь в доме. Начо наслаждается жизнью»

«Прошло 5 месяцев с тех пор, как мы его подобрали»

«День, когда я нашел ее в куче мусора, и спустя 3 месяца»

«Эта кошка однажды просто пошла за моим ретривером хвостиком. А теперь живет у нас»