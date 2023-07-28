Эту станцию в Японии должны были закрыть, но ради единственной пассажирки она продолжила работать

Хорошее порой подстерегает нас там, где мы не ждем — например, по дороге на работу или учебу. Вот в Японии одна железнодорожная станция, которую собирались закрыть за ненадобностью, проработала еще немного. И все ради старшеклассницы по имени Кана, которая ежедневно ездила в школу и обратно на поезде.

Станция должна была закрыться еще в 2015 году

Точнее, станций было три, и все они из-за нехватки пассажиров перестали быть нужными. Их собирались закрыть, но на одну из станций каждое утро приходила школьница, которой нужно было ехать на учебу. Когда об этом узнали в железнодорожной компании, то согласились продлить работу станции, пока девочка не окончит школу.

Пока девочка училась, вся ее жизнь зависела от этого поезда — она не могла задерживаться после школы или участвовать во внеклассных мероприятиях, чтобы не опоздать; иногда ей приходилось со всех ног бежать, чтобы успеть попасть домой. История Каны облетела все СМИ. Если бы станцию все-таки закрыли, девочке пришлось бы идти пешком примерно 70 минут, чтобы сесть на другой поезд на соседней ж/д линии.