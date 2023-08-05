Грабитель забрался в дом и похитил таксу по имени Твиглет. Но все закончилось благополучно
Когда что-то случается с любимым питомцем, это испытание для хозяина. И как же здорово, когда находятся люди, готовые помочь в такой трудной ситуации. Именно они взялись за дело, когда у Джейми и Джо Виндисов пропала любимая такса по имени Твиглет. И все удалось! Почитайте, как было дело.
Злоумышленник прокрался в дом семьи, когда никого не было дома. Сработала сигнализация, и собака начала яростно облаивать грабителя. Он попытался схватить ее, но Твиглет храбро сражалась, и сначала ей удалось вырваться. Но человек был намного сильнее и все-таки сумел забрать и унести ее из дома. Хозяева обратились в полицию и предоставили видео похищения, записанное камерой наблюдения.
Полицейские начали расследование и опубликовали пост о розыске Твиглет. Он так взволновал людей, что они создали сообщество, где делились новостями о поиске собаки и сопереживали владельцам. Из-за общественного резонанса и шумихи злоумышленник понял, что держать собаку у себя слишком рискованно и решил продать ее.
Один из тех, кому он предложил купить таксу, притворился, что не понял, что это Твиглет. Он заплатил за животное, а потом сообщил об этом владельцам собаки и полиции, которая сразу выехала по адресу похитителя. Собака была спасена!
После того, как все закончилось благополучно, Джейми опубликовал в соцсетях пост, сообщил, что Твиглет наконец дома и хотя еще не полностью отошла от пережитого, чувствует себя хорошо. Он поблагодарил всех неравнодушных людей, ведь именно благодаря им Твиглет наконец вернулась домой.
Добрые люди никогда не остаются равнодушными к чужой беде. Недавно еще одна собака, заблудившаяся в горах, была спасена группой волонтеров и вернулась к счастливому хозяину.