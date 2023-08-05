Грабитель забрался в дом и похитил таксу по имени Твиглет. Но все закончилось благополучно

Когда что-то случается с любимым питомцем, это испытание для хозяина. И как же здорово, когда находятся люди, готовые помочь в такой трудной ситуации. Именно они взялись за дело, когда у Джейми и Джо Виндисов пропала любимая такса по имени Твиглет. И все удалось! Почитайте, как было дело.

Злоумышленник прокрался в дом семьи, когда никого не было дома. Сработала сигнализация, и собака начала яростно облаивать грабителя. Он попытался схватить ее, но Твиглет храбро сражалась, и сначала ей удалось вырваться. Но человек был намного сильнее и все-таки сумел забрать и унести ее из дома. Хозяева обратились в полицию и предоставили видео похищения, записанное камерой наблюдения.

Полицейские начали расследование и опубликовали пост о розыске Твиглет. Он так взволновал людей, что они создали сообщество, где делились новостями о поиске собаки и сопереживали владельцам. Из-за общественного резонанса и шумихи злоумышленник понял, что держать собаку у себя слишком рискованно и решил продать ее.

Один из тех, кому он предложил купить таксу, притворился, что не понял, что это Твиглет. Он заплатил за животное, а потом сообщил об этом владельцам собаки и полиции, которая сразу выехала по адресу похитителя. Собака была спасена!