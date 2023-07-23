Хозяева отдали кота в добрые руки, а он взял и вернулся домой спустя 2 года

Наши питомцы умнее, чем мы порой думаем. Вот иногда кажется, будто кошки своенравны и любят нас только за то, что мы их кормим. А ведь они привязаны к нам так же искренне, как собаки. Герой нашей сегодняшней истории — кот, который, кажется, раз и навсегда доказал, что коты не настолько «сами по себе», как многие считают. Мы прочли удивительную историю, рассказанную его хозяйкой, и решили поделиться ею с вами.

Одна пара как-то решила завести котенка

Так в их доме появился очаровательный 1,5-месячный пушистик по кличке Барсик. Он был игривым и умным, не портил обои и мебель. Хотя нельзя было назвать его очень уж ласковым — Барсик иногда проявлял свой характер, кусая своих хозяев. В целом же он был добрым и преданным питомцем.

Вскоре пара узнала о грядущем прибавлении в семье. Пока мать и новорожденная девочка находились в роддоме, Барсик очень скучал по ним и даже отказывался от еды. А когда хозяйка с дочкой вернулись, кот начал проявлять интерес к новой маленькой жительнице и постоянно прыгал в ее кроватку. Хозяева отгоняли Барсика от малышки, говоря, что так нельзя, и кот начал «мстить»: справлял нужду вне лотка, стал нервным и агрессивным. А потом выяснилось, что у девочки аллергия на кошачью шерсть. Кота пришлось отдать в заботливые руки, и ему нашли новый дом.

Прежние хозяева очень скучали и в первый год часто навещали Барсика, но потом перестали так рьяно следить за его судьбой, вспоминая котика только между собой. А спустя какое-то время за окном послышалось знакомое мяуканье. Хозяйка выглянула в окно, но там никого не было. «Показалось, наверное», — решила она. А еще через полтора месяца семья заметила, как во дворе мелькает знакомый серый хвост. Его позвали по имени, и кот вдруг откликнулся. Семье с трудом удалось узнать своего Барсика — кот отощал и ослаб, но все-таки это был он.

Еле-еле кота забрали домой, подманивая вкусностями, накормили, отмыли и обогрели. А за время его отсутствия у девочки прошла аллергия, и Барсик остался дома — уже насовсем. Неясно, как именно он нашел дорогу к своему старому дому и сколько времени провел на улице, — куда важнее то, что хозяева осознали, как он им дорог, и теперь ни за что больше не оставят своего любимца.