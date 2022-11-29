Женщина финишировала в марафоне с бездомным щеночком, которого спасла по дороге
Иногда не мы выбираем себе питомцев, а они нас. Они просто приходят в нашу жизнь и как бы заявляют: «Хочешь не хочешь, а я остаюсь». Примерно такая история и произошла со спортсменкой из Таиланда по имени Хемжира: ее хвостатое счастье ждало ее буквально на обочине дороги. Но обо всем по порядку.
Знакомьтесь: это Хемжира
Девушка давно занимается спортом и часто принимает участие в марафонах. А еще она очень любит животных: дома у нее живет множество хвостатых, причем как собак, так и кошек.
Один из ее марафонов в Бангкоке пошел не по плану
Длина дистанции составляла 26 миль (около 42 км). Однако, пробежав 7 миль (немногим больше 11 км), девушка заметила на обочине одинокого крохотного щенка, рядом с которым никого не было.
Спортсменка не смогла пройти мимо животного, которому была нужна помощь
Хемжира остановилась, взяла маленького щенка на руки и весь оставшийся путь проделала вместе с ним. Она не передала его кому-нибудь из зрителей, а прижимала его к себе до самого финиша.
К финишу девушка пришла не одна, а с новым другом
Да, бежать с пусть и небольшим дополнительным грузом было явно непросто, но спортсменка не оставила свою драгоценную ношу ни на минуту, а проявила чудеса доброты и упорства.
После окончания марафона она вернулась к тому месту, где нашла щенка
Хемжира хотела проверить, не остались ли поблизости и другие щенки — братья и сестры найденыша, которым тоже нужна помощь. Но в кустах никого больше не было.
Хвостатая счастливица отправилась домой вместе с обретенной хозяйкой
Найденыш оказался девочкой, и симпатяга получила имя Ном Чом. Ее осмотрел ветеринар, она чувствовала себя отлично и быстро подружилась с другими пушистыми обитателями дома Хемжиры.
А спустя год уже подросшая собака снова посетила марафон вместе с Хемжирой
Конечно, на этот раз девушка не несла ее на руках от старта до финиша: Ном Чом, как настоящая спортсменка, тоже принимала участие в забеге.
Посмотрите только, как она выросла!
Нас очень тронула история спортсменки. Она доказала, что у нее не только несгибаемая воля, но и большое доброе сердце.
Расскажите, как часто вам доводилось спасать зверят, попавших в беду. Может, один такой найденыш живет у вас дома?