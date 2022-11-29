Женщина финишировала в марафоне с бездомным щеночком, которого спасла по дороге

Иногда не мы выбираем себе питомцев, а они нас. Они просто приходят в нашу жизнь и как бы заявляют: «Хочешь не хочешь, а я остаюсь». Примерно такая история и произошла со спортсменкой из Таиланда по имени Хемжира: ее хвостатое счастье ждало ее буквально на обочине дороги. Но обо всем по порядку.

Знакомьтесь: это Хемжира

Девушка давно занимается спортом и часто принимает участие в марафонах. А еще она очень любит животных: дома у нее живет множество хвостатых, причем как собак, так и кошек.

Один из ее марафонов в Бангкоке пошел не по плану

Длина дистанции составляла 26 миль (около 42 км). Однако, пробежав 7 миль (немногим больше 11 км), девушка заметила на обочине одинокого крохотного щенка, рядом с которым никого не было.

Спортсменка не смогла пройти мимо животного, которому была нужна помощь

Хемжира остановилась, взяла маленького щенка на руки и весь оставшийся путь проделала вместе с ним. Она не передала его кому-нибудь из зрителей, а прижимала его к себе до самого финиша.

К финишу девушка пришла не одна, а с новым другом

Да, бежать с пусть и небольшим дополнительным грузом было явно непросто, но спортсменка не оставила свою драгоценную ношу ни на минуту, а проявила чудеса доброты и упорства.

После окончания марафона она вернулась к тому месту, где нашла щенка

Хемжира хотела проверить, не остались ли поблизости и другие щенки — братья и сестры найденыша, которым тоже нужна помощь. Но в кустах никого больше не было.

Хвостатая счастливица отправилась домой вместе с обретенной хозяйкой

Найденыш оказался девочкой, и симпатяга получила имя Ном Чом. Ее осмотрел ветеринар, она чувствовала себя отлично и быстро подружилась с другими пушистыми обитателями дома Хемжиры.

А спустя год уже подросшая собака снова посетила марафон вместе с Хемжирой

Конечно, на этот раз девушка не несла ее на руках от старта до финиша: Ном Чом, как настоящая спортсменка, тоже принимала участие в забеге.

Посмотрите только, как она выросла!