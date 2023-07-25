«Кот года» получил это звание из-за особых умений, которым его никто не учил

Мы точно знаем о кошках еще не все. Доказательство этому — непревзоденный кот Зебби, который своим поведением как будто говорит: «Долой стереотипы о кошках!». Только почитайте, за что ему присвоили высокий титул. А кот, ни много ни мало, стал победителем Национальной кошачьей премии, которая ежегодно присуждается в Британии.

У Зебби есть хозяйка — 66 летняя Женевьева Мосс, которая ничего не слышит. Когда звонит телефон, Зебби приходит и касается ее лапой, чтобы она могла надеть слуховой аппарат и ответить на звонок. Если ночью Зебби слышит необычный шум, он будит свою хозяйку. Если кто-то стоит у входной двери, Зебби ходит за своей хозяйкой, чтобы дать знать об этом.

Кот также приносит мисс Мосс ее вещи: берет почту с коврика под дверью и приносит в спальню, а если находит тапочки Женевьевы, то сразу относит их ей. Никто не обучал кота этим особым умениям, он догадался обо всем сам.

Женевьева рассказывает: «Я так горжусь Зебби! Он показал миру, насколько интуитивными и заботливыми могут быть кошки, и какое положительное влияние они могут оказывать на жизнь людей. Я не могу представить себе жизнь без него, и я на седьмом небе от счастья, что он был отмечен Национальной кошачьей премией. Я живу одна, я не слышу, и я остро ощущала бы свое одиночество, если бы не кот рядом со мной. Зебби любит быть рядом, и у нас очень тесная связь. Я никогда не видела таких котов, как этот. Он мой герой».