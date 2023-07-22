«Крошечный рыжий котенок дрожал у дороги». Добрая сказка о том, что счастье может притаиться где угодно

Порой нам остро не хватает добрых чудес, пусть мы уже и не дети. Специально для тех, кому хочется верить в хорошее, мы написали маленькую добрую сказку о рыжем котенке, который думал, что никому не нужен. Но однажды все изменилось.

У дороги дрожал крошечный рыжий котенок. Когда-то его маму-кошку выбросили на улицу — просто из-за того, что она выросла и перестала быть маленькой и милой, как плюшевая игрушка. Она нашла укрытие в подвале, где у теплых труб грелись зимой множество беспризорных котов — таких же, как она.

В этом подвале и появился на свет котенок. Он рос вместе с братьями и сестренкой под присмотром мамы-кошки, и однажды осмелел настолько, что выбрался наружу посмотреть на большой мир. Но снаружи свирепствовала зима, снег замел все следы, и он уже не нашел дорогу обратно в теплый подвал.

Котенок долго бродил по улицам, ища маму, но безуспешно — не мелькала вдали ее пестрая шерстка. В конце концов он замерз и ослаб, и лег у дороги в надежде, что его кто-нибудь заметит. Но прохожие слишком спешили по своим делам, чтобы увидеть крошечный пушистый комочек. Машины проносились мимо одна за одной, а котенок уже начал засыпать, как вдруг один автомобиль остановился.

Дверь распахнулась, и на обочину выбежала девушка. Она сняла с шеи шарф, закутала в него дрожащего котенка и быстро нырнула обратно в машину. Котенок удивленно открыл глаза — ему снова было тепло. Дома ему сразу налили молока, а потом искупали, чтобы избавить от грязи и блох. Воды котенок побаивался, но теплые ласковые руки надежно его держали — бояться было нечего.

Здесь, в тепле и безопасности, котенок почувствовал себя дома. Он полюбил спать на подушке, почти на голове у хозяйки — так было гораздо уютнее. И пусть вскоре он стал таким большим, что целиком на подушке уже не помещался, его это не останавливало.