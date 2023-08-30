Люди начали находить купюры рядом с котом, которого приютили. Оказалось, у пушистика был секрет

Кот по имени Сэр Нытик «работает» в семейной фирме в штате Оклахома. Владельцы бизнеса взяли питомца из приюта, и теперь он живет у них в офисе. За особый талант, который раскрылся в полной мере только спустя некоторое время, пушистик заслужил прозвище Кэш. Дело в том, что кот умеет зарабатывать деньги вопреки тому, что у него лапки. Или даже наоборот — благодаря лапкам.



Как-то раз, придя на работу утром, сотрудники офиса с удивлением увидели, что возле входа валяются купюры. Поначалу никто не мог понять, откуда взялись эти деньги. «Мне позвонил отец и спросил: „Почему в офисе на полу валяются деньги? Там как минимум $5 рядом со стеклянными дверями“», — вспоминает совладелец семейного бизнеса. А потом одного из владельцев осенила невероятная догадка: возникло предположение, что какой-то ночной тусовщик увидел кота через стеклянные входные двери и решил поиграть с ним, просунув купюру в щель между ними. А котяра не растерялся и нагло выхватил деньги из рук прохожего. Но сотрудники офиса провели эксперимент, и их теория подтвердилась.

«Я думаю, что тот прохожий не собирался отдавать коту деньги. Скорее всего, он просто хотел поиграть с Кэшем, а тот взял и умыкнул доллары. Потому что сначала, когда вы просовываете купюры, Кэш игриво отбивает их лапой, мол, ну-ну, как весело. А затем вдруг резко выхватывает деньги. Он делает это так стремительно, что вы даже не понимаете, как это произошло». Поток купюр не прекращался, и работники фирмы начали публиковать в соцсетях смешные видео, на которых местные жители просовывают банкноты через двери, а кот отбирает их. Кэш становился все популярнее и начал неплохо зарабатывать.

В конце концов собранные деньги решили пожертвовать на благотворительность. А на дверях офиса появилось следующее объявление: «Предупреждение! Кот Кэш — мошенник с большим сердцем. Он украдет ваши деньги! Все они будут отправлены в приют для бездомных». Но это только увеличило поток наличных. Некоторые люди даже отправляли Кэшу открытки и небольшие суммы почтой. По словам владельца кота, Кэш может заработать от $30 до $40 за выходные.

Слава Кэша со временем так выросла, что теперь у него куча поклонников и собственный сайт, через который можно сделать пожертвование, а также купить сувениры с его изображением.