Люди приютили кота и стали находить рядом с ним купюры. И только потом поняли, откуда они

Этот пушистик по имени Сэр Нытик и по прозвищу Кэш «работает» в семейной фирме в штате Оклахома. Владельцы бизнеса взяли питомца из приюта, и теперь он живет у них в офисе. Кот обладает уникальный талантом, который раскрылся в полной мере спустя некоторое время после его первого появления в компании. Дело в том, что кот умеет зарабатывать деньги.



Однажды утром, придя на работу, сотрудники фирмы обнаружили, что возле входа валяется несколько купюр. Сначала они никак не могли понять, откуда взялись деньги, а потом предположили, что какой-то ночной тусовщик увидел кота через стеклянные входные двери и решил поиграть с ним, просунув купюру в щель между ними. А уж кот не растерялся и выхватил деньги из рук прохожего. Сотрудники провели с котом эксперимент, и их теория подтвердилась.

Купюры не прекращали появляться, и работники фирмы начали публиковать в соцсетях забавные видео, где местные жители просовывают банкноты через двери, а кот отбирает их. Кэш становился все популярнее и неплохо зарабатывал.

Сотрудники фирмы решили жертвовать собранные деньги на благотворительность. На дверях офиса появилось объявление: «Предупреждение! Кот Кэш — мошенник с большим сердцем. Он украдет ваши деньги! Все они будут отправлены в приют для бездомных». Это только увеличило поток наличных. Некоторые люди даже отправляли Кэшу открытки и небольшие суммы бумажной почтой.

Слава Кэша со временем так выросла, что теперь у него куча поклонников и собственный сайт, через который можно сделать пожертвование, а также купить сувениры с его изображением.