Мальчик звонил в двери к незнакомцам, чтобы найти друзей. И это привлекло внимание к одной большой проблеме

Всем не посочувствуешь, думают некоторые, и проходят мимо бездомной собаки, грустного ребенка и плачущей старушки. Но не все люди такие. Это история о том, как одна семья не осталась равнодушной к беде мальчишки и не только изменила его жизнь, но и привлекла внимание к распространенному явлению, с которым сталкивается множество детей.

«Здравствуйте, у вас случайно нет детей лет 11-12? Мне просто очень нужны друзья!» — так начался разговор 11-летнего Шайдена Уокера и Бреннана Рэя, владельца дома, в дверь которого позвонил мальчик. Хозяина не было дома, и он ответил Шайдену по видеосвязи.

Когда Брэннан поинтересовался, есть ли у мальчика друзья, тот ответил, что он больше не общается с ними: «Они только называли себя моими друзьями, а потом просили меня сделать всякие ужасные вещи». Выяснилось, что у мальчика синдром дефицита внимания, а также заболевание аутистического спектра, и из-за этого над ним издеваются другие дети.

Семья Рэев была тронута историей Шайдена и решила помочь ему. Супруги выложили запись видеозвонка в сеть и объявили благотворительный сбор. Видео набрало больше 60 млн просмотров, а собранная сумма почти в 5 раз превысила запланированную.

«Дело не в деньгах, а в привлечении внимания к проблеме травли», — говорит мама мальчика. — Как-то Шайден сказал, что старается никак не проявлять свои переживания и боль, чтобы над ним не смеялись. Это разбило мне сердце. Если вы видите, что рядом кто-то страдает, не проходите мимо".



Брэннан Рэй надеется, что история Шайдена вдохновит других детей помогать тем, кто одинок и чем-то отличается от других. Ну а самому Шайдену известность помогла стать более уверенным в себе. На собранные деньги он решил купить себе кое-какие вещи к следующему учебному году, а остальное отдать на благотворительность.