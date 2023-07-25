Мужчина выходил сову и уехал. А когда вернулся, благодарная птица повела себя совсем по-человечески

Большой рогатой сове Джиджи после серьезной травмы головы пришлось не на шутку бороться за жизнь. Но благодаря своему спасителю она выжила, и, будучи вполне вежливой совой, постаралась выразить свою благодарность трогательным жестом.

Джиджи доставили в приют «Wild at Heart Rescue», который специализируется на реабилитации диких животных с серьезными травмами. Скорее всего, тяжелое состояние птицы явилось следствием автомобильной аварии.



По мере лечения между Джиджи и Дугласом Поджеки, главным спасателем совы, установилась невероятная связь.

Однажды Дугласу пришлось уехать на некоторое время. И когда он вернулся, истосковавшаяся по своему другу сова заключила его в теплые объятия. «Дуглас проведывал своего пернатого пациента, и вот что произошло. Она обвила его обоими крыльями и обняла», — рассказали представители организации на своей странице в соцсети.

«У меня буквально слезы наворачиваются на глаза, когда я смотрю, как он взаимодействует с птицами», — рассказала основательница реабилитационного центра Мисси Дюбюиссон о Дугласе Поджеки.



И действительно, глядя на эти трогательные фото, легко поверить в магию вне Хогвартса.