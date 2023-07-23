Мужчина заблудился в горах и уже отчаялся найти дорогу, когда появился пушистый ангел-хранитель

Кошки, как известно, существа независимые и гуляют сами по себе, но, оказывается, среди них есть и такие, кто способен прийти на помощь в трудную минуту. Прочитайте эту особенную историю, чтобы убедиться в этом.

Венгерский турист приехал в швейцарскую деревушку Гиммельвальд и решил прогуляться по местным горам. Любуясь окружающей красотой, он уходил все дальше и дальше, пока не понял, что заблудился. Был конец туристического сезона, подъемники не работали, а многие горнолыжные трассы были закрыты. Вечерело, а он никак не мог найти дорогу обратно.

И тут, словно из ниоткуда, появился черно-белый кот. Он позволил себя погладить, а на вопрос, не покажет ли он путь, ответил утвердительным «мяу». И побежал впереди, оглядываясь и проверяя, идет ли за ним человек.

Кот вывел заблудшую душу на тропинку, которая привела его обратно в долину, где располагалась деревушка, и был таков. Мужчине нечем было угостить своего спасителя, но он успел сделать его фото.

Кот, как выяснилось, настоящий ангел-хранитель этих мест — другие пользователи написали, что тоже встречали этого кота-поводыря в местных горах.