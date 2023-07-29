Мужчина заботился об уличной кошке, и в ответ она решила поделиться с ним самым дорогим

Когда Брайан Шеппард обнаружил рядом со своим магазином бродячую кошечку, он начал ее подкармливать. Малышка была очень голодной и готова была слопать все что угодно. Брайан хотел обустроить для кошки дом в магазине, но быстро понял, что это просто невозможно.

Впервые Шеппард заметил потеряшку, когда она бродила по заднему двору их магазина с консервной банкой на голове. Кошка явно была голодной и искала, чем бы поживиться, а потому безуспешно исследовала все пустые банки в округе. Брайна поделился с животным остатками своего обеда, после чего малышка стала появляться рядом с магазином все чаще и чаще. Каждый раз она буквально набрасывалась на еду. Шеппард решил поставить в магазине миски с водой и едой, а заодно организовал для своей любимицы маленький домик.

Он дал кошке имя Софи и даже хотел устроить для нее в магазине постоянное жилье, когда заметил, что животное недавно стало мамой и заботится о котятах, которых она где-то прячет. Некоторое время Софи просто появлялась в офисе, съедала весь корм, а потом недолго дремала у Брайана на коленях. Однако, Шеппард никак не мог выяснить, куда же она уходит, и где находятся малыши.

Однажды Софи пропала на целую неделю, а когда появилась на пороге магазина, ее сопровождали два котенка. Шеппард был тронут таким доверием и быстро нашел для малышей заботливых хозяев. Софи же продолжала жить у него в магазине. Брайан просто боялся забрать ее домой, потому что у его жены была сильная аллергия на кошек. Но обсудив этот вопрос на семейном совете, супруги все-таки решили рискнуть и не прогадали. «К сожалению, я не могу помочь всем бродячим животным. Но Софи точно изменила нашу жизнь сильнее, чем мы ее», — говорит Шеппард.