Один человек начал в одиночку менять мир и его пример вдохновил тысячи других

Почти 10 лет назад на просторах сети появился настоящий супергерой — Чистомэн. Молодой парень в зеленой маске начал в одиночку убирать общественные пространства от мусора. Однако этим его миссия не ограничилась. Помимо наведения порядка , безвестный герой по сей день старается донести окружающим, что каждому под силу сделать мир вокруг себя лучше.

Чистомэн оказался востребован и стал быстро набирать популярность. Многие поддерживали его, высказывали благодарность и говорили, что парень занимается невероятно полезным и благородным делом. Со временем, как и у любого героя, у него начали появляться настоящие фанаты и даже последователи.

Многие вдохновились примером Чистомэна и тоже начали устраивать рейды с уборками по своим родным городам. В интернете даже появилась целая Лига Чистомэна, которая насчитывает более 5000 человек.

Один из последователей поделился историей своих успехов. Молодой парень уже более пяти лет ежегодно приезжает в одно и то же место — на берег реки — и наводит там порядок. Несмотря на то, что многие считают его работу бесполезной, он пишет: «В 2019 году мы впервые очистили берег за три часа, собрав 11 больших мешков. В 2020 году бесполезное занятие в одиночку заняло два часа и два больших мешка. Спустя год за 20 минут я смог найти два маленьких мешка, а в 2022 только один и потратил на него 10 минут».

Позднее география и этого героя немного расширилась. Он нашел еще одно место для уборки, которое с годами значительно преобразилось. Так, в 2021 году он собрал там почти 25 мешков мусора, а в 2023 всего один.