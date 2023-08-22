Один человек начал в одиночку менять мир и его пример вдохновил тысячи других
Почти 10 лет назад на просторах сети появился настоящий супергерой — Чистомэн. Молодой парень в зеленой маске начал в одиночку убирать общественные пространства от мусора. Однако этим его миссия не ограничилась. Помимо наведения порядка , безвестный герой по сей день старается донести окружающим, что каждому под силу сделать мир вокруг себя лучше.
Чистомэн оказался востребован и стал быстро набирать популярность. Многие поддерживали его, высказывали благодарность и говорили, что парень занимается невероятно полезным и благородным делом. Со временем, как и у любого героя, у него начали появляться настоящие фанаты и даже последователи.
Многие вдохновились примером Чистомэна и тоже начали устраивать рейды с уборками по своим родным городам. В интернете даже появилась целая Лига Чистомэна, которая насчитывает более 5000 человек.
Один из последователей поделился историей своих успехов. Молодой парень уже более пяти лет ежегодно приезжает в одно и то же место — на берег реки — и наводит там порядок. Несмотря на то, что многие считают его работу бесполезной, он пишет: «В 2019 году мы впервые очистили берег за три часа, собрав 11 больших мешков. В 2020 году бесполезное занятие в одиночку заняло два часа и два больших мешка. Спустя год за 20 минут я смог найти два маленьких мешка, а в 2022 только один и потратил на него 10 минут».
Позднее география и этого героя немного расширилась. Он нашел еще одно место для уборки, которое с годами значительно преобразилось. Так, в 2021 году он собрал там почти 25 мешков мусора, а в 2023 всего один.
Публика также поддержала парня в его благородном деле и поделилась своими историями:
- У нашей достаточно большой компании есть традиция — собираться на одной поляне, чтобы пожарить шашлыки. Каждый раз мы убираем ее до и после себя. За почти 10 лет посещений необходимость убираться «до» практически отпала, потому что люди реально меньше мусорят в чистом месте. © Kelt17 / Pikabu
- Убирался с 2013 года на одном участке реки. В год делал примерно уборок 4-6, каждая из которых вмещалась в 40-50 мешков, а вот в 2023 я едва насобирал один мешок.
© Dikigory / Pikabu
- Уважение тебе, автор! Сам, когда есть возможность, убираю мусор по берегам.
© GrustnyGryu / Pikabu
- Удивительно, но если вокруг чисто, то люди действительно не будут мусорить. Но вот если грязно, то свиньями становятся даже с виду адекватные люди. В молодости тоже наступал на эти грабли. Сейчас же я даже в переполненную урну не кину мусор.
© motorjaks / Pikabu
- Уборка, конечно, дело хорошее, но это борьба со следствием. А надо работать с причиной. Ничто так не дисциплинирует, как хороший штраф. © TrueJohnnyK / Pikabu
Бонус
Положительный пример заразителен и иной раз отпечатывается на всю жизнь. Почти под любой историей про наведение чистоты на улице можно найти много других мотивирующих примеров:
- В девяностые годы, когда я училась в школе, моя мама была дворником. Работала она без выходных. Зачастую из практических соображений. Так, например, если в выходной падал снег, было гораздо проще выйти и сразу его размести и присыпать солью с песком, чем выходить после выходных и долбить уже лед. Так вот. Нас, детей, мама часто брала с собой — помогать. Я ужасно не любила это делать, потому что боялась, что меня кто-нибудь увидит из одноклассников и будет дразнить. Но мама вставала на работу очень рано, в 4-5 часов, и это сильно уменьшало шансы быть замеченной. В любом случае хотелось мне или нет, а несколько лет я вместе с мамой собирала мусор и подметала дорожки. И с тех пор, я физически не могу бросить мусор мимо урны или просто на землю. Сейчас я также стараюсь прибираться на улице, если есть такая возможность. Например, когда ездим на шашлыки. Хочу сказать искреннее спасибо тем людям, которые делают точно так же. Пусть это капля в море, но мы делаем этот мир чуточку чище. © LadyMon / Pikabu
Подробнее о подвигах Чистомэна можно узнать в другой нашей статье.