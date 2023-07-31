Пользователи сети рассказали, какие детали внешности их привлекают. Прочтите это, чтобы стать увереннее
Мы можем сколько угодно иронизировать над изменчивыми стандартами красоты, но тот факт, что они оказывают влияние на наше общество, неоспорим. Многие люди чувствуют себя неуверенно, если их внешность не вписывается в некие условные рамки. Хотя те черты, которые они относят к своим недостаткам, часто приводят окружающих в восторг.
Большой нос
CAP / MFS / Capital Pictures / East News, Courtesy Everett Collection / East News
- Мне нравятся девушки с большими носами. Не знаю, почему. Выдающийся нос как будто добавляет «перчика» женской внешности. © WokeUpStillTired / Reddit
- Один мой приятель как-то сказал, что я встречаюсь лишь с большеносыми девушками. А я даже не осознавал свои предпочтения до его замечания. © Artistic_Half_8301 / Reddit
- Согласна на 100%! Считаю, что крупный нос украшает как женщин, так и мужчин. Обидно, когда люди исправляют его хирургическим путем. © Subterranean44 / Reddit
- Я никогда не стеснялась того, что мне нравятся большие носы. Но я смущена тем, насколько сильно мне они нравятся. Когда вижу такой, аж хочется потрогать. © momminhard / Reddit
«Неидеальная» улыбка
Didier Ferey / KCS / East News, CHRIS DELMAS / AFP / East News
- Мне нравятся кривые зубы, потому что они выглядят очень естественно. © Mundane-Egg1092 / Reddit
- Думал, что я единственный, кому нравятся неидеальные зубы. Это мило, очаровательно и... очень горячо. © Naive-Shoe2455 / Reddit
- А мне нравится, когда у девушки крупные зубы. Когда кажется, что они едва помещаются во рту. Я просто обожаю этих «зубастиков». © mousatouille / Reddit
- Парни, у которых есть щербинка между двумя передними зубами, — моя слабость. © flowerjardin / Reddit
- У моего жениха сломан зуб, и я просто таю, когда он улыбается. Я так рада, что дантист посоветовал ему ничего не исправлять. © ITconspiracy / Reddit
Пышное телосложение
NO CREDIT / East News
- Я всю жизнь встречался с девушками размеров плюс-сайз. Если я нахожу привлекательным лицо, то таким же вижу и тело. А если при этом не видно мышц, то фигура идеальна. От лица мужчин приношу пышным женщинам извинения за то, что общественные стандарты не отдают должное вашей красоте. © Jack70741 / Reddit
- Мне нравятся объемные бедра, а они чаще встречаются у крупных девушек. Потому люблю таких. © ThePhonetik / Reddit
- Жена лет 10 назад занялась спортом и очень сильно похудела. Я по-прежнему считал ее привлекательной, но уже в меньшей мере. А сейчас мы оба поднабрали. Такой «большой» моя супруга еще не была. Но именно теперь она нравится мне на 100%. © MasterpiecePretend59 / Reddit
0000001 / Reporter / East News
- Я очень худой парень, но обожаю «пышек». Мою бывшую девушку такой можно назвать с натяжкой (при росте 150 см она весила 75 кг), но ее животик делал меня счастливым. © Andri753 / Reddit
- Такая же история. Животики приводят меня в восторг. Моя подруга пухленькая, и я без ума от нее. © WadeCountyClutch / Reddit
Courtesy Everett Collection / East News
- Большие «мягкие» парни — моя слабость. Особенно если прилагаются борода и волосатая грудь. © BackgroundMuted77 / Reddit
- В яблочко! «Мягкость» и «пушистость» — то, что нужно. Когда я поглаживаю живот мужа перед сном, мне кажется, что я трогаю облачко. © Suspicious_Owl8172 / Reddit
- Чрезмерно мускулистые мужчины меня пугают. Я говорю о тех, кто фанатично качался в зале, а не о тех, кто получил подтянутое тело в результате физического труда. Но мне нравятся пышнотелые парни с большими уютными руками для хороших объятий. © IndiaMike1 / Reddit
- Я маленькая и худая, но люблю больших мужчин. Мой жених комплексует, так как думает, что полные люди не могут быть привлекательными. Но для меня он самый красивый на планете. © FinishNeat7548 / Reddit
Торчащие уши
Piotr Wygoda / East News
- Девушки с большими ушами такие милашки! К сожалению, многие из них комплексуют и прячут уши под волосами. © askabiola / Reddit
- «Это эльфийка?» Вот что я думаю, когда вижу девушек с выдающимися ушами, особенно когда те торчат между прядями волос. © observer942 / Reddit
- Мне нравятся такие уши, выглядывающие из прически. Я на них лечу как мотылек на свет. © opensandshuts / Reddit
Седина и морщины
DALLAL / SIPA / EAST NEWS
- Как мужчина, я не согласен с утверждением, что представителям моего пола нравятся лишь молоденькие. Когда я стал старше, то обнаружил, что самые горячие женщины для меня — это не 22-летние модели, а ровесницы. © seamustheseagull / Reddit
- Когда я сам был молод, мне казалось, что нет никого красивее 18-летних девушек. «Разве они могут когда-то разонравиться?», — думал я. Сейчас мне 39. На 18-летних я смотрю как на младенцев. И нравятся женщины, которые разменяли шестой десяток. © nothingnamename / Reddit
- Как-то я встречался с одной леди. Ее морщинки вокруг глаз и рта, что появлялись во время улыбки, просто отправляли меня в нокаут. © mypantsareawesome / Reddit
- Мне нравятся женщины с седыми волосами. Как по мне, это выглядит очень горячо, а вы обычно закрашиваете седину. © Naive-Shoe2455 / Reddit
Faye Sadou / Associated Press / East News
- Мне 38. Начинают привлекать мужчины с седой шевелюрой или волосами цвета «соль и перец». © MeanSecurity / Reddit
- Мне 39, а мужу 52. Я действительно вышла замуж за седовласого красавчика. © Psyc***elicPurrs72 / Reddit
- Мне еще нравятся «гусиные лапки». Умные мужчины с морщинками у глаз кажутся мудрецами. © NinjasWithOnions / Reddit
Отсутствие шевелюры у мужчин
Invision / Invision / East News
- Это не тайна, что мне нравятся лысые мужчины. Мой муж как раз такой. © toughmomma1130 / Reddit
- Лысые ребята определенно недооценены. © etherealnightengale / Reddit
- Согласна. Обожаю, когда лысеющие мужчины принимают волевое решение полностью избавиться от шевелюры. © elmie_ / Reddit
- Они такие горячие! © UnconsciousWrap / Reddit
Миниатюрное телосложение
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
- Я не стесняюсь сказать, что мне нравятся миниатюрные женщины с размером чашки B максимум. Но лучше все-таки A. © myairblaster / Reddit
- Когда я говорю девушкам, что мне очень нравятся миниатюрные формы, они думают, что я просто хочу их утешить. © Diamond-Retrievet / Reddit
- Моя жена планирует вставить импланты, потому что ей не нравится размер ее бюста, а я никаких проблем не вижу. Это ее дело, конечно, но мне нравится та грудь, что есть. © Unknown author / Reddit
Лицо без макияжа
face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
- Мне нравится, когда женщины выглядят так, будто только что встали с постели. Волосы собраны в небрежный пучок, очки, никакого макияжа и толстовка 10-летней давности. © tacansix / Reddit
- Моя жена не верит мне, когда я говорю ей, что она великолепно выглядит после пробуждения. Но это правда. © Qyro / Reddit
- 100%. Я говорю своей девушке, что она прекрасна. Она же считает, что похожа на гоблина с утра. © Abjak180 / Reddit
- То же самое. Моя жена красивая и без макияжа. Накрашенное лицо меня не так привлекает, хотя с косметикой она обращается умело. Я хочу видеть все ее черты. Я люблю тот маленький участок кожи, который стал темнее после появления нашего первенца. Веснушки? Класс! Вот что мне нравится. Не нужно прятаться под тональным кремом. © lostinaquasar / Reddit
Невысокий рост
Invision / Invision / East News
- Мне нравятся низкие мужчины... © buttermiIk / Reddit
- Никогда не понимала фразы, что мужчина должен быть не ниже 180 см. Но мне такие никогда не нравились. Я не хочу вечно задирать голову, глядя на него. © 1001100101001100 / Reddit
- Высокая женщина согласна с вами. Я встречалась с атлетами, но замуж вышла за одного маленького ботаника. Он сделал меня по-настоящему счастливой. © Gypsy_Soul78 / Reddit
Веснушки
EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, face to face aktuell / Reporter / East News
- Веснушки могут быть такими милыми! © Kampfzwerg0 / Reddit
- В старшей школе я знала одного рыжего мальчика с веснушками на плечах. Его внешность волновала мое сердечко. © alle_kinder / Reddit
- У меня есть веснушки. Я не считала их своим достоинством, пока не начала получать кучу комплиментов в их сторону. © Ari_ILoveJack_7 / Reddit
- Веснушки делают человека особенным. У моего бывшего они были по всему телу, и я была от этого в восторге. © Kampfzwerg0 / Reddit
К сожалению, иногда люди выражают и недовольство чьей-то внешностью. Чаще всего с этим сталкиваются звезды. Порой их подписчики в соцсетях пишут далеко не лестные комментарии. Но многие знаменитости не из робкого десятка и на два счета ставят хейтеров на место.
Фото на превью DALLAL / SIPA / EAST NEWS
AdMe/Добро/Пользователи сети рассказали, какие детали внешности их привлекают. Прочтите это, чтобы стать увереннее
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