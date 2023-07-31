Пользователи сети рассказали, какие детали внешности их привлекают. Прочтите это, чтобы стать увереннее

Мы можем сколько угодно иронизировать над изменчивыми стандартами красоты, но тот факт, что они оказывают влияние на наше общество, неоспорим. Многие люди чувствуют себя неуверенно, если их внешность не вписывается в некие условные рамки. Хотя те черты, которые они относят к своим недостаткам, часто приводят окружающих в восторг.