Сердце сжимается от этих фото. Потому что на них — собаки до и после того, как их взяли домой

Не каждый решится взять домой взрослую собаку, часто с печальным опытом или хрупким здоровьем, но есть люди, которые решились на это и ни на секунду не пожалели. Посмотрите, что делает любовь с животными, которые многое пережили, но все-таки дождались своего человека.

«Когда мы увидели ее в приюте, моя дочь сразу прошептала ей на ухо: „Все в порядке, мы отвезем тебя домой, мы тебя уже любим“»

«Пережив жестокое обращение и перенеся кучу болезней, Вафля по-прежнему любит всех, кого встречает. Она вызывает у нас улыбку каждый день!»

«Эти фото разделяет 2 года. Она всегда была самой милой собакой на свете. Изменилась только ее вешность»

От пса за решеткой до главного гостя на свадьбе

«Он пережил жестокое обращение. Но любовь исцелила его»

«Мои соседи отдали ее в приют и завели нового щенка. Я узнала об этом через месяц и забрала ее домой»

«Сегодня 2 года, как мы увидели ее впервые под машиной у дома, голодающую и больную. Сегодня она здорова и счастлива. Настоящая дива!»

«Слева — по пути домой из приюта. Справа — по пути на прогулку!»

«Спустя 4 года на улице, Энни обрела дом»

«Я нашел Фреда на обочине, он был испуганным и ужасно милым. Смотрите, как он отъелся за месяц! Люблю его»

«Это мой пес в приюте и через несколько месяцев после того, как у него появился дом»

«От брошенного щенка до домашнего любимца»

«Сегодня 6 лет, как мы взяли домой Луну. Я ее очень люблю»

«Этот скелетик превратился в чудесную девочку, которая всегда улыбается»

«Эдгар до и после того, как у него появился дом. На заднем плане — Стив, еще один мой пес из приюта»

«Тоби нашли в придорожной канаве, его задние лапы не действовали. Теперь он король дорог на двух колесах!»

«Мы нашли его на улице. Он наполнил смыслом мою жизнь»

«Этому парню был 1 месяц, когда его выбросили на обочину в мусорном пакете. Спустя 2 месяца он любимый и счастливый мальчик»

«У меня щемит сердце от фото бедняги Чарли, сделанного „до“. Мы взяли его на прошлой неделе, он вымыт и счастлив!»

«Таким мы нашли Пабло на улице. Взгляните на него неделю спустя!»

«Коди. До и после»

«Она погибала в приюте. И вот какая она теперь!»

«Мы нашли бездомную собаку. По словам ветеринара, ей оставалось жить неделю. И вот она — год спустя»