Слепой мужчина преодолел вплавь 30 километров, чтобы помочь другим людям в беде

Скотт Рис стал терять зрение 15 лет назад. Болезнь привела к тому, что он мог различить свет, но увидеть что-либо еще мужчина был просто не в состоянии. Рис просто не мог делать многие вещи самостоятельно, пока в его жизни не появился Калеб.

Калеб — это специально натренированный пес-поводырь. С ним Скотт впервые, после того как ослеп, смог сам быстро пройтись по улице, не натыкаясь на других людей и предметы. Собака во многом изменила его жизнь. Калеба подготовила к такой работе организация Canadian Guide Dogs, которая занимается дрессировкой животных-поводырей.

Ради помощи CGD мужчина решил устроить благотворительный заплыв через пролив, а собранные во время этой акции деньги отдать компании, чтобы они могли подготовить еще больше так необходимых поводырей для слепых.

Некоторое время Скотт готовился к этому событию, ведь ему предстояло преодолеть вплавь 30 километров. На пути Риса должна была сопровождать команда, которая бы следила за его состоянием и помогала есть во время заплыва. Бывший участник Паралимпийской Канадской сборной пловец Донован Тилдесли решил составить компанию Скотту. Сначала он плыл рядом, а потом следовал за Рисом на лодке. Тилдесли слеп от рождения, и его потрясло то, как Скотт смог пережить потерю зрения уже будучи взрослым, примириться с этим и приспособиться к новой реальности.

После тренировок, Скотт смог преодолеть пролив за 11 часов. В середине заплыва мужчина стал уставать, но собрался и достойно осилил остаток дистанции. Рис говорит, что последние несколько сотен метров ему помогли проплыть радостные крики родных и друзей. В результате Скотт собрал чуть больше $120 тысяч на нужды Canadian Guide Dogs. Супруга пловца Александра сказала: «Мы так гордимся Скоттом. Он действительно вдохновил нас всех». А Тилдесли заметил, что Рис всем показал, на что способен слепой человек.