Старый слепой лабрадор потерялся в лесу. Спустя неделю хозяева уже отчаялись, но все изменил один храбрец

Мы всегда переживаем за четвероногих любимцев больше чем за самих себя — ведь они тоже члены семьи, но не могут позаботиться о себе сами, без нас. Герои нашей сегодняшней истории уже думали, что их любимица бесследно исчезла в лесу, но потом случилось настоящее чудо.

Семья, живущая в долине Сан-Лоренцо, потеряла свою любимицу — 12-летнюю слепую собаку по кличке Сейдж, — во время прогулки по лесу. Не найдя ее сразу, они направились домой в надежде, что кто-то из соседей встретил собаку и привел ее домой. Но дома ее не оказалось. «Мы с соседями целую неделю искали ее день и ночь», — рассказывает хозяйка лабрадора. Но поиски ни к чему не привели, и семья начала опасаться худшего. Ночи были холодными, а местное сообщество предупредило, что горные львы более активны, чем обычно.

А на восьмой день сосед семьи, потерявшей любимицу, вышел на прогулку. «Я сперва решил, это мусорный пакет в ручье — зрение-то у меня не очень, — рассказывает он. — Поэтому подошел поближе, чтобы разглядеть — а это лабрадор, лежащий там без признаков жизни». Мужчина был уверен, что придется сообщить соседям плохие вести про собаку, но та неожиданно подняла голову. Увидев, что Сейдж жива, ее спаситель прыгнул прямо в ручей, взвалил собаку на плечи и вынес ее.

«Мы нашли ее очень вовремя. У нее уже не было сил встать, а вскоре должны были начаться ливни — русло реки, где ее нашли, всегда наполняется водой во время сильных дождей», — рассказал мужчина. Хозяйка лабрадора тепло поблагодарила спасителя и всех, кто участвовал в поисках, а спасенная Сейдж стала всеобщей любимицей — ей приносили вкусняшки со всей округи. А когда семья предложила соседу вознаграждение, он отказался. Взамен этого он вместе с соседями основал небольшой благотворительный фонд, чтобы помочь и другим собакам.