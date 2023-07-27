В самолете мама с малышом раздала пассажирам сладости с особым посланием, и это умилило всех
Один из пассажиров 10-часового рейса из Сеула в Сан-Франциско рассказал, что во время полета одна из женщин — мама с младенцем — раздала более 200 пакетиков с конфетами и берушами другим пассажирам. В каждом пакетитке лежала записка, которая очень растрогала людей.
Вот что было написано в ней: «Привет, мне всего 4 месяца. Сегодня я лечу в другую страну с мамой и бабушкой, чтобы увидеться со своей тетей. Я немного нервничаю и боюсь, потому что это мой первый в жизни полет, а это значит, что я могу расплакаться. Я постараюсь вести себя тихо, хотя и не могу ничего обещать. Пожалуйста, извините меня. Моя мама приготовила для вас маленькие мешочки со сладостями! Там есть конфеты и беруши. Пожалуйста, используйте их, если из-за меня будет слишком шумно. Наслаждайтесь вашим путешествием. Спасибо!»
Все закончилось хорошо: малыш весь полет вел себя тихо, а пассажиры наслаждались своим угощением.
Забота — в мелочах, и она точно может сделать чей-то день лучше. А чтение таких историй — сделать нас добрее.