В самолете мама с малышом раздала пассажирам сладости с особым посланием, и это умилило всех

Вот что было написано в ней: «Привет, мне всего 4 месяца. Сегодня я лечу в другую страну с мамой и бабушкой, чтобы увидеться со своей тетей. Я немного нервничаю и боюсь, потому что это мой первый в жизни полет, а это значит, что я могу расплакаться. Я постараюсь вести себя тихо, хотя и не могу ничего обещать. Пожалуйста, извините меня. Моя мама приготовила для вас маленькие мешочки со сладостями! Там есть конфеты и беруши. Пожалуйста, используйте их, если из-за меня будет слишком шумно. Наслаждайтесь вашим путешествием. Спасибо!»