Водитель остановился спасти котенка, а в результате попал в настоящую засаду
В интернете есть много историй о том, как люди находят оставленных на обочине животных, забирают их себе или ищут им дом и любящие руки. Но с мужчиной из этой статьи случилось нечто совсем выходящее за рамки понимания.
37-летний Роберт Брэнтли ехал по проселочной дороге, когда вдруг ему показалось, что краем глаза он заметил в кустах котенка. Мужчина проехал чуть вперед, но потом все же решил вернуться за малышом.
Брэнтли вышел из машины и подозвал к себе котенка. Тот тут же подбежал к своему новому знакомому. Мужчина взял котенка на руки, чтобы снять на телефон видео чудесного спасения. Но в этот момент случилось то, чего он никак не ожидал: из высокой травы показались еще три мяукающих пушистых комочка.
«Господи! — воскликнул Роберт, явно не готовый к такой встрече. — Я не могу забрать вас всех. Кажется, у меня проблемы». Но главный сюрприз был впереди: через пару минут у ног мужчины крутилось еще 12 котят!
Герой был в смятении. Он остановился, чтобы спасти одного котенка. И не понимал, откуда взялись все остальные. Как они вообще сюда попали? Кто их принес? Животные были совсем крохотные, без мамы-кошки они бы не справились, но ее нигде не было видно. В итоге мужчина решил, что вот так просто оставить котят не может — надо забирать всех, а там уж как-то пристраивать.
На пути к их светлому будущему встала еще одна проблема: надо было как-то собрать всех малышей и устроить их в машине. А их ведь 13! Сначала Роберт перетаскивал их по паре-тройке, но, пока он наклонялся за одними, другие уже успевали разбрестись кто куда.
Тогда мужчина закрыл дверцы машины, открыл окно и через него поставил котят на заднее сиденье. Они были слишком мелкие, чтобы выпрыгнуть обратно, так что все получилось.
Видео, которое он снял в момент встречи с котятами, получило большой отклик в социальных сетях. Тысячи людей из разных точек мира предложили свою помощь — забрать малышей и подарить им новую семью.
Однако герой этой истории решил положиться на местных, которых уже хорошо знал. Так у него была почти стопроцентная уверенность в том, что у малышей все будет хорошо и никто их не обидит. Мужчина раздал почти всех хвостиков, а себе оставил троих: Скаута, Руби и Майло.
Спасатель котиков хочет, чтобы все поняли: еще есть люди, которые готовы протянуть руку помощи животным. И он имеет в виду даже не себя, а всех тех, у кого что-то екнуло в сердце, когда он поделился своей историй. Тех, кому не было все равно.