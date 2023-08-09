Женщина сделала травмированной бабочке новое крыло. Через несколько дней произошло чудо

Бабочки — невероятно нежные и хрупкие создания, с которыми обходиться стоит бережно и аккуратно. Но что же делать, если насекомое получило травму? Смекалка 36-летней Кэти Ван Бларикум помогла бабочке сохранить жизнь и способность летать.

Во время работы в местном зоопарке в Канзасе волонтер Ван Бларикум увидела травмированную бабочку вида Данаида Монарх, у которой отсутствовала часть крыла. «Я помогала зоопарку помечать бабочек, когда ко мне подошла женщина и сказала, что у одной из них сломано крыло», — рассказала она. Переживая, что насекомое погибнет, Кэти подобрала его и решила помочь.

Кэти вооружилась клеем, скотчем и булавками. А еще ей понадобилось крыло-донор, которое взяли у другой, мертвой бабочки. В прошлом женщина уже «чинила» крылья насекомым, поэтому решительно взялась за дело. Она приклеила бабочке новое крыло, выполнив тем самым что-то наподобие пересадки.

Это может показаться чудом, но через несколько дней бабочка была готова вновь подняться в воздух на своем новом крыле. Однако Кэти придержала ее еще несколько дней, потому что погода была довольно ветренной. За эти дни волонтер откормила насекомое и основательно подготовила к полету. Когда пришло время выпускать свою подопечную, Кэти вынесла ее на улицу, и бабочка взлетела на дерево. А затем с помощью ветра поднялась в воздух и окончательно покинула свою спасительницу.