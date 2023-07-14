10 блюд и напитков, которыми принято восхищаться, даже если на вкус они не фонтан

У каждого человека свои вкусовые предпочтения. Нет на свете такого популярного блюда или напитка, который бы нравился всем. И пусть эта еда или питье на пике моды, всегда найдется группа людей, которая не разделяет всеобщих восторгов и считает, что все остальные просто попались на уловку маркетологов.

Комбуча

Еще несколько лет назад чайный гриб можно было встретить разве что на кухнях у бабушек. Сейчас же это модный напиток, называемый комбучей, и его можно запросто купить в любом магазине. Многие разводят чайный гриб, как раньше, дома и увлеченно рассказывают знакомым о пользе своего «питомца» и делятся рецептами. Но не все в восторге от знакомого с детства вкуса.

В первый раз, когда кто-то дал мне попробовать комбучу, я, честно говоря, подумал, что она просроченная или что-то в этом роде. © missdiamandis / Reddit

По вкусу, как яблочный уксус с нотками разочарования. © Consistent-Ad-8746 / Reddit

Consistent-Ad-8746 / Reddit Это же кошмар из моего детства — у бабушки стояла на окне банка со слоистым монстром, который лениво колыхался и пускал пузыри. Она наливала мне стакан противной жидкости, кислой и пахнущей тряпкой, и заставляла пить, пользы ради. Прихожу как-то в ресторан, а там в меню — загадочная комбуча, освежающая, со вкусом лаванды. Заказала, отхлебнула из запотевшего стакана, а там оно — все такое же противное, но теперь еще и с привкусом освежителя для воздуха с лавандой.

Фо

Этот традиционный вьетнамский суп с лапшой, приготовленный на крепком бульоне с добавлением имбиря, лука и множества ароматных специй. После приготовления суп разливают в глубокую миску, пока он еще горячий, а затем украшают, например, долькой лайма и нарезанным зеленым луком или ростками фасоли и нарезанным перцем чили. Азиатская кухня отличается своим особым шармом, у которого есть свои поклонники и противники.

У меня личная вендетта против фо. Это просто влажные овощи и мягкая лапша. Лучшая часть этого супа — бульон, но это же просто теплая мясная вода. © supersandysandman / Reddit

Не могу вспомнить ни одного блюда, которое бы мне не нравилось, кроме супа фо. Все, кого я знаю, любят фо, поэтому и мне пришлось попробовать. И это, наверное, худшее, что я когда-либо ел. На вкус, как суп из черной лакрицы. Я нормально отношусь к лакрице и к супу тоже. Но зачем вам суп со вкусом солодки? Не могу представить себе худшего сочетания. © throwaway99229393 / Reddit

Матча

Матча — это зеленый чай, приготовленный из смолотых в порошок выращенных в тени чайных листьев. Матча обладает мягким, освежающим, слегка сладковатым вкусом, ярко-зеленым цветом и шелковистой текстурой. Выращивание чая в тени ведет к тому, что в листьях больше теанина и кофеина, что также не всех приводит в восторг.

Я старался полюбить матча. Я пробовал разные, играл со вкусами, добавлял мед, лаванду и ваниль. По-прежнему на вкус, как зеленый латте. © weagle01 / Reddit

weagle01 / Reddit Коллега сказал, что матча по вкусу похоже на корм для черепах, и это самое точное описание. © ailurophile-25 / Reddit

Ризотто

Ризотто — популярное итальянское блюдо, нежное и сливочное. В отличие от других рецептов блюд из риса, в которых крупа варится в большом количестве воды, ризотто готовят очень медленно, добавляя понемногу небольшое количество жидкости за раз. Этот процесс позволяет рису высвобождать крахмал, создавая богатый, бархатистый соус с мягкими, но упругими рисинками. Противники ризотто часто сравнивают блюдо с кашей.

Ризотто — это мерзость на тарелке. В самом рисе нет ничего плохого, но когда вы смешиваете его с бульоном, сыром и всем остальным, вы оскорбляете не только рис, но и все существующие на свете блюда. © coolbeansofchaos / Reddit

Макарон

Макарон — это нежное пирожное-безе, приготовленное из миндальной муки, яичных белков, сахарной пудры и пищевого красителя . Две половинки скрепляются масляным кремом, ганашем и фруктовым джемом. У пирожных гладкая верхняя часть, гофрированные края, называемые короной или ножкой. Они воздушные, влажные, слегка липкие и немного жевательные.

Я считаю, что макароны переоценены. Главная причина, по которой люди любят их, заключается в том, что это очень милая выпечка, которая красиво смотрится в соцсетях. © stormintheserpentin / Reddit

Они могут быть красивыми, но далеко не такие вкусные, как о них говорят. Они крошатся во рту и по вкусу, как картон. © unknown author / Reddit

Худшая текстура из тех, что я ел. Липнет к зубам, сдувается, а в середине — сахарная кашица. © Severe_Bumblebee / Reddit

Смузи

Смузи — популярный выбор для быстрого завтрака или питательного перекуса. Это густой кремообразный напиток, приготовленный из различных ингредиентов, измельченных в блендере до получения однородной смеси. Одна из самых замечательных особенностей смузи заключается в том, что они могут содержать все, что угодно: фрукты, овощи, йогурт, сок, молоко, воду или лед.

Смузи — худший из напитков, на мой взгляд. Я не против густых жидкостей, но я не могу смириться с тем, что они никогда не смешиваются идеально. Меня выводят из себя эти крошечные кусочки. Вдобавок ко всему, смузи обычно так себе по вкусу, потому что люди просто смешивают продукты одного цвета вместе, ведь никто не хочет пить что-то отвратительно коричневое, но зачем сочетать брокколи с яблоком и капустой? Это может выглядеть эстетично, но на вкус это, как разочарование, смешанное со слезами и неудачей. Я бы предпочел есть фрукты, ягоды, овощи вместо того, чтобы пить их. © ChaosQueeen / Reddit

Похоже на осадок со дна бочки с фруктами. Даже если вкус хорош, консистенция все портит. © NoBuenoAtAll / Reddit

Стейки

Хотя бывают свиные отбивные, которые тоже называют стейками, стейки из рыбы и даже овощи, которые нарезают стейками, все же, когда речь идет о культовом блюде, мы имеем ввиду премиальные отрубы говяжьей туши, приготовленные до той степени прожарки, которая нравится заказчику.

Будь то тибон, вагу, филе миньон, средней или слабой прожарки — я не люблю стейки. Как бы изумительно они ни были приготовлены, они мне просто напоминают жевательную резинку, которая через какое-то время теряет вкус, а ты все жуешь и жуешь. © Jenny Lin / Quora

Не знаю, почему людям так нравятся стейки. Все способы их приготовления — ерунда. Слабая прожарка — вы просто напрашиваетесь на пищевое отравление. Средняя — это чуть лучше. Хорошо прожаренный стейк — сухой и безвкусный. © unknown author / Reddit

Бабл Ти

Бабл ти, или чай с шариками — это напиток родом из Тайваня, в котором чай смешивают с молоком и сахаром, а затем добавляют желейные жемчужины из тапиоки и энергично встряхивают. С того момента, как напиток достиг популярности, в традиционный рецепт внесли множество дополнений: можно купить бабл ти на основе сока, с кусочками фруктов и шариками из других продуктов, таких как агар-агар или желатин.

Это же просто чай с молоком, тонна сахара и несколько шариков на дне. Выглядит очень круто, но я думаю, что популярностью он обязан своему виду, а не вкусу. © unknown author / Reddit

Окрошка

«Окрошка — холодный летний суп»

Пока одни стремятся к новым вкусам, другие ищут удовольствие в знакомых с детства. Даже именитые шефы нередко ищут вдохновение в бабушкиных рецептах. Этой гастрономической ностальгии мы обязаны тем, что в ресторанах можно встретить не только экзотические блюда, но и те, которые мы часто готовим у себя дома.

В детстве, когда увидела окрошку первый раз, у меня глаза на лоб вылезли, и я даже представить не могла, как можно эту бурду съесть. С тех пор ни разу мнения не поменяла, пробовать даже в страшном сне не буду. Просто салаты разные я люблю, просто квас тоже, кефир иногда могу выпить. Но зачем смешивать блюдо и напиток в одой тарелке — понять не могу, для меня это то же самое, что котлету с картошкой чаем залить © Гость / Woman

Неужели естественный вкус нормальных продуктов — хуже, чем это? Ведь проще и вкуснее просто съесть вареного картофеля с овощами, чем в перемешанном и залитом виде. © Angry Bird / Woman

Паста

Итальянская паста — это более трехсот различных видов макаронных изделий, которые подают с различными соусами, и кажется, что каждый сможет найти там подходящее для себя сочетание. Но оказывается, что можно принципиально не любить сами макароны.

Паста ужасна. Я заставляю себя есть ее, когда хожу в итальянские рестораны. Она пресная, слишком сытная и неряшливая. Обычно, когда я ем ее, ем только соус и бесплатный хлеб. © koreas-air-is-bad / Reddit

Пасту ем только из вежливости, если меня приглашают на обед. Это из-за смеси текстуры и вкуса. Когда она переварена, она на вкус, как резина. Когда ее готовят аль денте, она на вкус, как пластик. Да, я знаю, что смысл в том, чтобы добавить соус, но паста — это тот ингредиент, который испортит соус. © popandlockandtwist / Reddit

В пасте мало питательных веществ, нет собственного вкуса, это просто пища-наполнитель. Я не хочу идти в ресторан, чтобы потратить $20 на куриную грудку и макароны. Я сам работаю в итальянском ресторане, но почти никогда не ем пасту. © socialanxietySenpai / Reddit

Лежала в больнице на сохранении, тамошняя еда просто уже не лезла. Попросила мужа привезти вкусненького. Два дня он таскал всякие котлетки от свекрови. И вот наконец-то привозит что-то из ресторана. Открыла тепленький контейнер и чуть не разрыдалась, когда увидела, что он привез пасту болоньезе. Да нам эти макароны с соусом через день давали. Ну пусть в ресторанных чуть больше мяса и специй, но это все равно макарошки с фаршем, как их ни называй.