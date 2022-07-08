10 продуктов и блюд, пользу которых принято незаслуженно приукрашивать

Всю жизнь нам рассказывают о пользе определенных продуктов и блюд. Сначала родители настаивают на том, чтобы мы регулярно ели супы. Потом маркетологи убеждают нас заменять сахар на сироп агавы, а обычное молоко на обезжиренное. Но нередко положительное влияние продуктов переоценивают.

Мы в ADME изучили состав некоторых продуктов и блюд повнимательнее и поняли, что их не стоит однозначно называть полезными. И если они не слишком нравятся вам по вкусу, то есть их вовсе не обязательно.

Суп

Наши бабушки преувеличивали пользу супа и даже утверждали, что он предотвращает болезни желудочно-кишечного тракта, в том числе спасает от гастрита. Но никаких подтверждений этому нет. К появлению гастрита приводят инфекции, другие заболевания и вредные привычки. Пока врачи точно не знают, как избежать болезни, и дают общие рекомендации: следить за гигиеной, не налегать на вредную пищу и напитки и не злоупотреблять обезболивающими лекарствами. Уповать на пользу овощей в супе тоже не стоит. При варке они теряют значительную часть некоторых элементов. Например, витамина C. А вот приготовленные на пару овощи сохраняют больше витаминов. Если же использовать покупные основы для бульона, то нужно учитывать, что в них содержится много натрия. Он вреден для людей с высоким кровяным давлением и болезнями сердца.

Кисель

Кисель не так уж полезен, как считают в школах и садиках, где часто дают его детям. Хотя в нем есть ягоды и фрукты, из которых мы можем получить витамины, кисель содержит и нежелательный ингредиент — крахмал. Это сложный углевод. Некоторые исследования показывают, что снижение количества сложных углеводов в рационе приносит пользу. Без них у людей улучшается настроение и нормализуется кровяное давление.

Рисовые хлебцы

Полезны лишь хлебцы из бурого риса без добавок. Для тех, кто находит такой вариант не очень вкусным, есть и другие хлебцы — из белого риса. Вот только они лишены пищевых волокон, витаминов, минералов и антиоксидантов. А уж если хлебцы сдобрят шоколадом и другими добавками, то это дополнит их состав жиром и сахаром.

Сироп агавы

Это один из заменителей сахара, он примерно на 90 % состоит из фруктозы. У диабетиков из-за агавы организм выделяет меньше инсулина, что приводит к сохранению высокого уровня сахара в крови. Фруктоза также вредна для людей с жировой болезнью печени. А еще фруктоза снижает уровень гормона лептина, который помогает организму понять, когда мы голодны или сыты. При низком уровне лептина мы начинаем переедать.

Яичный белок

Люди, которые занимаются спортом, могут налегать на яичные белки и при этом не есть желтки. Единственная польза белка заключается в содержащихся в нем протеинах. А вот желток — это кладезь необходимых веществ. В их числе витамин биотин. Он важен для волос, кожи и ногтей. Если есть только белки, запас биотина придется восполнять с помощью других продуктов. Например, овсянки, грибов и лука.

Обезжиренное молоко

Обезжиренное молоко, в отличие от цельного, действительно менее калорийно и содержит больше витаминов, но и идеальным продуктом его назвать нельзя. Некоторые производители добавляют в обезжиренное молоко сахар. Оно не дает такого чувства сытости, как цельное, поэтому после него нам скорее снова захочется есть. Так что обезжиренное молоко вряд ли поможет похудеть.

Кокосовая вода

Кокосовую воду любят пить спортсмены, которые считают, что она помогает восстановить баланс жидкости, натрия и углеводов после длительной тренировки. Однако не все эксперты согласны с тем, что напиток справляется с этой задачей. По их мнению, для восполнения запасов жидкости хватит и обычной воды.

Горький шоколад

Хотя у горького шоколада есть немало полезных свойств, он не лишен и недостатков. В нем все равно содержится сахар, что нужно учитывать диабетикам и людям на диете. Последним не стоит забывать и о калорийности горького шоколада. А содержащийся в нем кофеин может стать причиной бессонницы и учащенного сердцебиения.

Финики

Финики содержат полезные витамины и минералы, но это свойство меркнет на фоне большого количества сахара в них. Особенно это касается сушеных фиников. Так что людям, которые следят за уровнем сахара в крови, этот продукт не подходит. Всего 2 финика содержат 110 калорий. Это больше, чем в 3 стаканах попкорна. А из-за сульфитов в составе финики могут спровоцировать одышку у людей с астмой.

Варенье

Варенье, джем и мармелад состоят из фруктов и ягод, но при этом содержат не так много витаминов и минералов. Например, в 1 ст. л. апельсинового мармелада чуть больше 1 % дневной нормы витамина С, в 1 ст. л. абрикосового джема — 2–2,4 %. А вот сахара в этих сладостях очень много.