10 простых приправ, с которыми привычные блюда заиграют новыми красками

История употребления специй насчитывает не одно тысячелетие. Их использовали как в лечебных, так и в кулинарных целях еще до нашей эры. Древние люди знали, что в специях есть что-то особенное, задолго до того, как их исследовали современные ученые. Сегодня польза специй для организма подтверждена научно.

Мы в ADME изучили свойства специй, которые давно стоят на наших кухонных полках, и убедились в том, что их стоит доставать оттуда как можно чаще.

Куркума

Куркума — порошок желто-оранжевого цвета. Его используют в азиатской кухне. У куркумы теплый горьковатый вкус черного перца и землистый горчичный аромат. Это очень полезный порошок. Он может помочь в борьбе с воспалительными процессами, облегчить болевые симптомы при артрите и снизить риск развития рака, а еще улучшить память и облегчить симптомы депрессии. Можно легко ввести свой рацион полезный продукт, добавляя куркуму в смузи, супы, яичницу, маффины, рис, жареные овощи.

Бальзамический уксус

Изготовленный из непереброженного виноградного сока бальзамический уксус часто выдерживают в бочках месяцами и даже годами. Он обладает полезными свойствами. Например, его употребление может снизить артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина в организме. Еще бальзамический уксус способен улучшить состояние кожи, наладить пищеварение и избавить от заложенности носа. Бальзамический уксус имеет глубокий темный оттенок и отчетливый, насыщенный терпкий вкус. Он идеально подходит для заправки салатов и приготовления маринадов. Но это еще не все. Попробуйте добавить несколько капель бальзамического уксуса на бутерброд или вымочить в нем клубнику для мороженого — вы не пожалеете.

Корица

Эта популярная пряность производится из коры вечнозеленого дерева семейства коричник и добавляется во множество блюд — от латте до чили. Корица не только придает еде сладкий вкус, но и может снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом. А также она полезна для сердца: ее употребление снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови. Конечно, эта пряность не способна заменить лекарства, но может стать приятной добавкой в здоровый рацион. Попробуйте посыпать корицей йогурт, фрукты или кашу, использовать в качестве приправы к мясу. Привычные блюда не только заиграют новыми красками, но и приобретут дополнительную пользу для организма.

Имбирь

Имбирь — это тропическое растение, которое тысячи лет использовалось в азиатских культурах для лечения расстройства желудка и тошноты. Сегодня он выпускается в виде леденцов, капсул и чаев. Его можно купить в виде сухого порошка или свежим, чтобы заваривать чай, добавлять в супы, десерты и смузи, готовить имбирный сок или сделать домашние имбирные конфеты.

Черный перец

В большинстве семей черный перец — вторая по популярности добавка к пище после соли. Но мало кто знает, что перец обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть помогает поддерживать здоровье организма. Существует множество комбинаций продуктов и черного перца. Например, его можно смешать с греческим йогуртом и майонезом — получится вкусная и оригинальная заправка для блюд.

Чеснок

Привычный для многих с самого детства чеснок — не просто острая добавка, это очень полезная добавка. Его употребление может защитить нас от сердечных приступов и инсультов. Все дело в том, что чеснок делает кровеносные сосуды более гибкими и не позволяет холестерину задерживаться на стенках артерий. Чеснок можно добавлять в любые острые блюда. Можно потушить овощи, добавив к ним измельченный чеснок с оливковым маслом и перцем. А можно приготовить мясную намазку с чесноком и розмарином. Чесноком можно смело посыпать супы и заправки для салатов — он точно их не испортит.

Кайенский перец

Кайенский перец — разновидность чили. Он содержит вещество под названием капсаицин. Это то, что придает перцу остроту, а также то, что может облегчить боли при артрите или диабете. Кремы с капсаицином можно наносить непосредственно на суставы и мышцы. Эту приправу стоит использовать каждый раз, когда вам хочется приготовить острое блюдо. Кайенский перец великолепен в чили, супах, тушеных блюдах и мясе. А можно поэкспериментировать и добавить щепотку в горячий шоколад.

Тмин

Благодаря своим ароматическим эффектам, тмин — популярная специя. А еще он полезен: тмин способствует снижению веса, уменьшению уровня сахара в крови и обладает высоким антиоксидантным потенциалом. Продается тмин в виде цельных сушеных семян или молотого порошка. Несмотря на то, что тмин чаще используется для приправы острых блюд, его можно добавлять и в десерты. Например, аромат тмина хорошо сочетается с шоколадом — с ним можно приготовить муссы, пирожные и печенья. Тмин можно смешать с другими специями, такими как корица или гвоздика, и запечь яблоки и груши.

Перечная мята

Перечную мяту можно употреблять как чай, использовать как эфирное масло или принимать как лекарственное средство на травах в виде капсул. Мята может помочь облегчить различные заболевания, в том числе проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли и тошноту. Еще перечная мята улучшает работу сердечно-сосудистой системы и легких, действуя как отхаркивающее средство. Перечная мята особенно хороша в кулинарии. Ей дополняют десерты, салаты, ее сочетают с базиликом или кинзой для мятного песто. Попробуйте добавить пару столовых ложек свежей нарезанной мяты к смеси из гороха, зеленой фасоли, моркови, цветной капусты и кабачков — получатся овощи с оригинальным мятным вкусом.

Кардамон

Кардамон получают из семян растений, принадлежащих к семейству имбирных. Его часто добавляют в чай, кофе, десерты и ​​даже в острые блюда. Кардамон способствует устранению мигрени и сердечно-сосудистых заболеваний. Кардамон рекомендуется употреблять в умеренных количествах. Его можно купить в виде стручков, порошка, специй, эфирных масел. Кардамон хорошо сочетается с чаем, чечевицей, рисом, апельсинами, выпечкой, мясом и колбасными изделиями.