10 секретов, которые помогут выбрать лучшие овощи и фрукты и не вздыхать потом, что нас снова провели

Современные технологии облегчили продажу фруктов, ягод и овощей круглый год, но сезонные продукты по-прежнему полезнее, вкуснее, да и стоят дешевле. Когда рыночные и магазинные прилавки ломятся от даров природы, можно купить их не только для того, чтобы насладиться вкусом сейчас, но и заготовить их на пике зрелости впрок. Важно только разобраться, как выбрать те, что посвежее и лучше подходят для наших целей.

Огурцы

Самые лучшие — твердые темно-зеленые огурцы без желтых пятен, которые сообщают о том, что овощ перезрел, и тем более без черных — сигнализирующих о том, что он уже подгнивает. Не стоит брать морщинистые плоды — они хранились слишком долго или при слишком высокой температуре и потеряли часть влаги.

Огурцы, выращенные специально для засолки и консервирования, короче, имеют приземистую форму с тупыми концами, а не заостренными, что позволяет плотно упаковывать их целиком в банки. Выбирая такие овощи, стоит обратить внимание на толщину кожицы: чем она плотнее, тем труднее будет впитаться рассолу. Слега надавите ногтем на огурец — если останется заметный след, то кожица достаточно нежная.

Небольшие и тоненькие огурчики содержат меньше семян, ведь по мере старения огурцов их семена увеличиваются в размерах и начинают горчить, а кожица становится жесткой и волокнистой. Но из этих правил есть исключение: длинные английские огурцы обладают настолько нежной и тонкой кожицей, что маринад или рассол способен превратить ее в кашицу, а семена их развиваются так медленно, что даже на пике зрелости не портят вкус. Сладковатые и водянистые, такие огурчики прекрасно подходят для салатов.

Помидоры

Крупные красные круглые помидоры, доступные и зимой и летом, обладают толстой кожицей и достаточно универсальны в применении. Маленькие черри — сочнее, в них много сока и семян, что делает их не лучшими кандидатами для консервирования. А вот заморозка им не вредит и сохраняет приятный фруктовый вкус. Вытянутые сливовидные сорта были выведены специально для кулинарной обработки: они мясистее, а семена из них легко удаляются. Они отлично подходят для приготовления томатного соуса, пасты; их хорошо жарить, вялить, солить и консервировать, а также использовать при приготовлении пиццы.

Сорта томатов с крупными плодами слегка приплюснутой формы — большие, сочные и ароматные — идеальное летнее лакомство, но из-за тонкой кожуры имеют меньший срок хранения. Как и помидоры «бычье сердце», названые так за свою уникальную форму, они отлично подходят для использования везде, где нам понадобятся нарезанные на ломтики овощи. Оранжевые и желтые помидоры любых сортов часто мягче и слаще, чем их более темные красные собратья. Проще всего выбирать помидоры, если они на веточке или сохранилась плодоножка. Она должна выглядеть свежей и яркой, а не пожухшей и обесцвеченной. Хороший помидор можно отличить по запаху — он пахнет базиликом и немного цветами. А еще у таких плодов яркая и будто лаковая кожица, без трещин и морщин.

Болгарский перец

Чтобы выбрать лучший болгарский перец, убедитесь, что он твердый, с блестящей ровной кожицей — морщинки у перцев, как и у многих других овощей, являются признаком того, что они теряют влагу, а с ней и свежесть. Зеленые перцы — горьковатые, более травянистые на вкус. И это объяснимо, ведь все они просто недозрелые плоды других сортов. Именно поэтому такие перчики обычно стоят дешевле своих собратьев. Горечь зеленых перцев не всегда уместна в салатах, зато она отлично уравновесит вкус насыщенных или сладковатых блюд.

Красный перец — самый сладкий среди собратьев, — отличается легким цитрусовым привкусом. Желтый и оранжевый перцы чуть менее сладкие, у оранжевого выраженный фруктовый привкус, и он менее острый. Все эти перчики универсальны в использовании и придают отличный вкус многим блюдам, заодно добавляя им яркости.

Клубника

Разные сорта клубники вырастают до разных размеров, однако ягодки поменьше чаще будут слаще своих более крупных собратьев. Клубника не дозревает после сбора, поэтому нужно выбирать ярко-красные сверху донизу ягоды. Плоды с вкраплением желтого или зеленого цвета на кончике или у листиков не будут такими сладкими, как спелая клубника. Но у слегка недозрелых клубничин есть свое преимущество — такие ягоды прекрасно подойдут для джема или варенья, ведь в них больше пектина. После сбора ягод зеленые плодоножки начинают сохнуть и увядать. Чем больше времени прошло с момента сбора, тем это заметнее. К тому же, клубника с плодоножкой хранится дольше, чем очищенная ягода.

Персики

Мякоть персика бывает желтой, алой и белой. Белые и алые персики слаще, мягче, в то время как желтые — более твердые, с классическим вкусом, которому присуща легкая кислинка. Инжирные плоские персики, они же персики-пончики, считаются самыми сладкими. То, насколько легко косточка отделяется от мякоти, зависит от сорта персика. Сорта фристоун хорошо подходят для выпечки, запекания или консервирования. Сорта клингстоун созревают раньше, а их мякоть становится коричневой, если не вынуть косточку. Такие фрукты лучше есть свежими. Выбирать стоит персики не слишком твердые, но и не чересчур мягкие. Хороший фрукт должен чуть пружинить от легкого нажатия. Если персик твердый, как камень, вероятно, его сорвали слишком рано. Самые вкусные плоды — ароматные, пахнущие медом и немного розами.

Кабачки

Сорта кабачков сильно различаются по внешнему виду, но общее у них одно: молодые небольшие плоды обладают нежной кожицей и мягкими семенами. Их можно есть сырыми как в салатах, так и добавив в нарезку со свежими овощами. Они больше подходят для различной консервации. Однако хранятся меньше, так как быстрее теряют влагу через тонкую кожуру. А вот более крупные и зрелые кабачки с толстой кожурой и крупными семенами пролежат дольше. Выбирая кабачки, стоит взять гладкие, без царапин и, тем более, трещин или помятостей. Хороший овощ — упругий и при нажатии пальцем даже не думает проминаться.

Морковь

Чем меньше морковь — тем она сочнее и слаще. Если есть возможность, лучше выбирать из тех овощей, что с ботвой. Сочная и зеленая ботва — лучший показатель свежести. К тому же, морковная ботва вам может пригодиться для приготовления супов или сочного необычного песто. Вялая морковка не будет хрустеть, да и сока в ней гораздо меньше, чем в свежей. Если у овоща зеленая верхушка больше сантиметра, то он не дозрел и может горчить. Коричневая — перезрел или слишком долго хранился. О перезрелости свидетельствуют и многочисленные отростки на корнеплоде. Чем ярче морковка — тем больше в ней пользы. Треснувшая, с темными пятнами или полосками, влажная морковь — плохой выбор, порой небезопасный для здоровья.

Баклажаны

У хороших баклажанов — блестящая глянцевая кожура. Если она тусклая — овощи плохо хранили. Кроме того, такие плоды, скорее всего, будут безвкусными. Но даже словно лакированная кожица еще не все. Обратите внимание на плодоножку баклажана — первые признаки порчи могут скрываться как раз под ней. Если же плодоножки вовсе нет, то, скорее всего, плоды собирали недозрелыми или специально удалили засохшую, чтобы выдать лежалый овощ за свежий. Образцовый экземпляр баклажана должен быть слегка твердым, но не жестким. Если вы нажмете на плод и палец провалится, или кожа прокалывается ногтем, то овощ перезрел. Некоторые жалуются на то, что баклажаны — горькие, и придумывают способ, как их от этого избавить. А все гораздо проще — крупные плоды зрели дольше, в них больше семян, которые и придают горечь. Поэтому выбирайте баклажаны небольшого и среднего размера.

Черешня

Чаще всего мы ищем в магазине или на рынке самую темную черешню, насыщенного рубинового цвета, блестящую и не мятую. И это правильно, но также стоит обратить внимание на черешки — чем они ярче и гибче, тем дольше черешня висела на ветке, наливаясь соком, и меньше ждала нас на прилавке. Если от черешни исходит явный винный аромат, ягоды испорчены и начался процесс брожения. Красно-желтые сорта ягод — менее твердые, алый румянец говорит о том, что плод грелся на солнышке и налился сладостью, но и темные пятнышки говорят о том же, это не дефект. У темных сортов вкус насыщенней, у светлых — мягче. Мелкие ягоды менее сладкие, зато больше подходят для заготовок и пирогов.

Редис

Самая нежная, пикантная и сладкая редиска — раннеспелого сорта «Французский завтрак». Она продолговатая по форме, красновато-розовая сверху и белая снизу, хрустящая и мягкая одновременно. Но и обычные круглые редисочки ничуть не хуже — они менее сладкие, но зато более острые. Ботва у корнеплода должна быть яркой и свежей. Любые признаки увядания означают, что редис старый или хранился неправильно. Сама редиска должна быть яркой, гладкой, без трещин. Сожмите ее, чтобы убедиться, что в центре нет пустот и корнеплод не потерял текстуру. Если плод проминается от надавливания — значит редиска либо перезрелая, либо лежалая и вялая.