10 товаров, которые никогда не стоит брать со скидкой, даже если она достигает 90 %

Скидки всегда манят покупателей, особенно когда цена снижена значительно. И человек в порыве экономии может приобрести что-нибудь, что потом принесет лишь огорчение. Вот список некоторых товаров, которые не стоит покупать, когда на них действует подозрительно огромная скидка.

Мягкие сыры

Приобретать мягкие сыры (бри, камамбер, рокфор и др.), которые продаются со значительными скидками, не рекомендуется по нескольким причинам. Во-первых, мягкие сыры являются потенциальным рассадником различных видов бактерий, вызывающих заболевания. Например, листериоз, кампилобактериоз, сальмонеллез и др. Эти бактерии могут быть особенно опасны для людей с ослабленной иммунной системой, беременных женщин и маленьких детей. Во-вторых, мягкие сыры могут содержать плесень с токсинами, что чревато отравлением. Либо же плесень может вызвать реакцию у людей, склонных к аллергии на нее. В-третьих, мягкие сыры часто требуют хранения в холодильнике при температуре не выше 5–8 °C. Если они какое-то время пролежали вне холодильника, велик риск того, что продукт начнет портиться. Это связано с тем, что такие сыры содержат больше влаги, чем твердые, и быстрее портятся при повышенной температуре.

Салаты и зелень в пакетиках или коробочках

Также не стоит покупать салаты в пакетиках, на которые действует огромная скидка. Вообще такой продукт из-за процесса переработки и упаковки часто содержит меньше питательных веществ, чем свежие салаты. К тому же они могут включать консерванты и добавки, которые используются для продления срока годности и сохранения свежести. Мало того, когда салаты режут и упаковывают в заводских условиях, есть риск попадания на поверхность листьев бактерий. Если упаковка будет нарушена, бактерии начнут размножаться, что, в свою очередь, может вызвать серьезные заболевания, такие как сальмонеллез и другие инфекции пищеварительной системы.

Авокадо

Если авокадо продается с огромной скидкой, это, возможно, означает, что оно уже начало портиться. Кроме того, низкая цена на эти фрукты может указывать на то, что авокадо не соответствует стандартам качества, например, они меньшего размера или имеют дефекты внешнего вида. А значит, вкус может быть кислым или прогорклым. Проверяя спелость, аккуратно сожмите авокадо ладонью. Не давите на плод пальцами, так как можете повредить мякоть. Если авокадо очень твердое и совсем не поддается, значит, оно недозрелое. Если слегка поддается, скорее всего, оно созрело и готово к употреблению. Однако если при нажиме остается небольшое углубление, то плод может оказаться слишком спелым для нарезки и подойдет, если вам нужно пюре.

Нарезанные фрукты

«За этот несчастный стаканчик с фруктами заплатила $ 4,5».

Покупка нарезанных фруктов может быть неразумным выбором по нескольким причинам. Во-первых, у них более короткий срок годности, чем у целых фруктов. Это связано с тем, что нарезанные фрукты быстрее окисляются и портятся при контакте с воздухом. Существует даже вероятность того, что они могут начать портиться еще при продаже и уже быть несъедобными. Во-вторых, при нарезке фруктов они подвергаются механическому воздействию, что может привести к ухудшению их качества. Также нарезанные продукты быстрее теряют воду, а это означает, что водорастворимые витамины, такие как B и C, также испаряются быстрее. Ну и в-третьих, нарезанные фрукты заметно дороже целых.

Замороженные продукты

Если вы видите замороженные продукты в ​​упаковке, которая не выглядит идеальной, не покупайте их даже с огромной скидкой. Если на картонной коробке есть пятна или другие признаки протечки либо же если она помята, это может свидетельствовать о том, что продукт был разморожен, а затем снова заморожен. Следует знать, что при замораживании продуктов микроорганизмы не умирают, а просто останавливают свой рост и размножение. При нарушении целостности упаковки или при наличии пятен на поверхности продукта микроорганизмы могут проникнуть внутрь и продолжить размножаться.

Помятые банки с консервированными продуктами

Помятые банки с консервированными продуктами не следует покупать (даже со скидкой) по нескольким причинам. Такая тара может быть повреждена и негерметична, а это может привести к попаданию в нее воздуха и бактерий. Следовательно, в продукте, вероятно, появятся болезнетворные микроорганизмы и он испортится. В редких случаях еда из помятой банки даже может вызвать ботулизм, который является смертельной формой пищевого отравления, поражающего нервную систему. Несмотря на его редкость, люди в пищевой промышленности очень серьезно относятся к риску ботулизма. Например, в Нью-Йорке рестораны могут потерять баллы во время проверки, если у них на складе обнаружат банки с вмятинами. Стоит отметить, что если на банке с едой совсем небольшая вмятина, но в остальном она в хорошем состоянии, то продукт, скорее всего, безопасен для употребления.

Одежда, которая вам явно мала

Не стоит покупать с большими скидками не только продукты, но и одежду. В особенности ту, которая вам сейчас момент мала, но вы надеетесь скоро похудеть. Вряд ли эта одежда растянется. Даже если вам очень нравится какая-то вещь, она не будет выглядеть на вас лучше. Напротив, она подчеркнет все недостатки фигуры и выставит вас в невыгодном свете. Кроме того, она будет кричать о неудавшихся надеждах и упущенных возможностях.

Электроника с устаревшей технологией

Электронные устройства быстро устаревают, переставая соответствовать новым тенденциям в мире технологий. И те товары, которые продаются со скидкой сегодня, могут оказаться бесполезными завтра. Мало того, чем технологически старше устройство, тем сложнее его будет починить, если что-то пойдет не так. Да и запчасти для устаревших моделей техники могут быть дорогими или вообще недоступными. В некоторых случаях продажа электроники со скидкой может означать, что это возвратный товар или у него была повреждена упаковка. А это грозит проблемами с гарантией и обслуживанием.

Товары, которые вы не планируете использовать

Люди часто поддаются желанию что-то купить, если видят огромную скидку. Даже если этот предмет вот прямо сейчас не нужен. А ведь накопление вещей, которые человек не использует, является плохой привычкой. Если у вас нет надобности в том или ином предмете, то лучше и не покупать его вовсе, даже если цена снижена на 90 %. Это позволит вам сэкономить деньги и место в вашем доме.

Косметика и парфюмерия

Приобретение косметики и парфюмерии со скидкой не всегда является выгодным вариантом, поскольку низкая цена может быть обусловлена различными факторами. Например, не стоит покупать эти товары с открытыми упаковками, так как они могут содержать бактерии и микробы, что может нанести вред вашему здоровью. К тому же если продукт продается со скидкой, возможно, он имеет сокращенный срок годности или тот уже подходит к концу. Использование таких товаров может привести к негативным последствиям для кожи, волос или здоровья в целом. Низкая цена также может означать, что продукт является подделкой. Подделки косметических и парфюмерных средств иногда содержат опасные для здоровья ингредиенты, которые могут вызвать раздражение, аллергические реакции или даже серьезные проблемы со здоровьем.

