13 продуктов, которые не стоит покупать в отделе заморозки

Заморозка — классная вещь, которая помогает дольше хранить продукты, полуфабрикаты и готовую еду. Но морозить можно далеко не все: одни продукты теряют привлекательный вид, другие становятся невкусными или вовсе опасными.

Брокколи

Брокколи — нежный овощ, который, по мнению многих поваров, плохо переносит заморозку. Под воздействием низких температур капуста теряет питательные вещества и лишается большей части вкуса. Кроме этого, недобросовестные продавцы часто кладут в упаковку большое количество стеблей. А они, в отличие от соцветий, в результате готовки получаются резиновыми и невкусными.

Клубника

Заморозка ягод — отличный способ обеспечить себя витаминами круглый год. Но с клубникой дела обстоят куда сложнее. По словам опытных кулинаров, эта ягода обладает пористой структурой, из-за чего она перенасыщается водой и после пребывания в морозилке превращается в кислый кисель бурого цвета. В то время как мы по незнанию покупаем целые ягоды, повара предпочитают покупать замороженное клубничное пюре и использовать его для приготовления смузи и десертов.

Лососевые виды рыб

Семга, горбуша и кета вполне сносно хранятся в морозильной камере, только незначительно меняя свою текстуру и вкус. Однако опытные кулинары справедливо считают, что лучше отдавать предпочтение свежей рыбе. Поскольку свежесть мороженой рыбы определить практически невозможно.

Хлеб

Некоторые шеф-повара убеждены, что покупать замороженный хлеб — это настоящий грех. Что ж, с ними можно согласиться, ведь свежеиспеченный хлеб гораздо аппетитнее и у него более пористая консистенция. Чего не скажешь о батонах, переживших заморозку, которые становятся черствыми и суховатыми.

Пицца

Замороженные магазинные полуфабрикаты — это дешевая еда, которая здорово выручает, когда нам нужно быстро что-то приготовить. Но далеко не полезная и даже опасная для здоровья. Пицца из отдела заморозки — один из худших вариантов фастфуда. Это вредное блюдо не имеет питательной ценности, зато в ней слишком много соли, стабилизаторов, консервантов, усилителей вкуса и жиров. Кроме того, она значительно проигрывает во вкусе свежеприготовленной пицце.

Картофель фри

Замороженный картофель фри — подарок для тех, кто не любит возиться с чисткой, резкой и правильной обжаркой в надежде получить идеальную хрустящую картошку. Однако чем дольше вы храните замороженный картофель фри в морозильной камере, тем больше ухудшается его качество, вкус и текстура. И, что особенно важно, в состав такого полуфабриката часто входят модифицированный пищевой крахмал, рисовая мука и кукурузный крахмал. Если есть такое блюдо часто, то возрастает риск развития диабета, сердечных заболеваний и увеличения веса.

Постное мясо

Постный белок, по мнению некоторых шеф-поваров, плохо хранится в морозильной камере. Причина, по их словам, в разрушении клеточных стенок белка: вода замерзает и расширяется, разрывая волокно. А после разморозки поврежденное волокно выделяет влагу и питательные вещества, из-за чего продукт становится гораздо более сухим. Однако мясо с высоким содержанием жира переносит заморозку лучше, так как в нем сухость будет незаметна.

Шпинат

Большинство листовых овощей при заморозке теряют свою текстуру и яркость и несколько изменяют вкус. То же самое можно сказать про шпинат. В отличие от свежего замороженный шпинат хранится гораздо дольше. Однако он полон воды и его необходимо отжимать перед готовкой некоторых блюд. В размороженном виде он уже не годится для использования в салат. Из-за склизкого и неаппетитного вида его лучше маскировать в термически обработанных блюдах или смузи.

Десерты на заварном тесте

Выпечка на заварном тесте плохо хранится при заморозке. Она имеет воздушную хрустящую корочку и обычно заполняется нежным сливочным кремом. Замораживать ее не стоит, потому что после разморозки текстура теста изменится, а крем расслоится. И вкусный десерт станет влажным, резиновым и плохо жующимся. Так что нет ничего лучше свежих заварных пирожных.

Сливочные соусы

Сливки и соусы на их основе, как мы уже говорили, лучше не помещать в морозильную камеру. Замораживание изменит их консистенцию и превратит вкусный продукт в подобие творожной массы с отделившейся сывороткой и молочными сгустками. Но есть способ вернуть размороженному продукту первоначальный вид: для этого надо прогреть его на небольшом огне, тщательно перемешать и добавить еще немного сливок, чтобы сгладить текстуру.

Торты со сливочным кремом

Торты со сливками не следует замораживать, чтобы не испортить их вкус и внешний вид. При оттаивании сливочные кремы расслаиваются, и весь десерт в таком случае приобретает далеко не праздничный вид.

Овощные смеси с капустой

Шеф-повара не рекомендуют покупать овощные смеси с цветной капустой. Она обладает необычной текстурой, которая в результате заморозки меняется, и капуста распадается на мелкие кусочки и часто становится резиновой на вкус.

Болгарский перец