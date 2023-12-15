15+ человек признались, какие их вкусовые привычки вызывают у остальных людей вопросики

У каждого из нас есть свои любимые блюда: одни обожают пиццу, другие солят арбузы, а третьих за уши не оттащишь от гречки с сахаром. Вот только загвоздка в том, что не все люди разделяют наши вкусовые предпочтения. И кое-какие из них, например привычка есть блины с майонезом, способны привести окружающих в легкое замешательство.