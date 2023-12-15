15+ человек признались, какие их вкусовые привычки вызывают у остальных людей вопросики
У каждого из нас есть свои любимые блюда: одни обожают пиццу, другие солят арбузы, а третьих за уши не оттащишь от гречки с сахаром. Вот только загвоздка в том, что не все люди разделяют наши вкусовые предпочтения. И кое-какие из них, например привычка есть блины с майонезом, способны привести окружающих в легкое замешательство.
- Мой парень никогда не ест во время застолий салат «селедка под шубой». Даже ни разу не пробовал. Я же за него душу продать готова. Недавно выяснила причину: говорит, что хочет, чтобы в его жизни осталась одна непопробованная вкусная вещь. © Подслушано / Ideer
- Мой мужчина ест только мясные продукты. Как-то раз приготовила макароны и 10 котлет. Так он за один раз умял 7 котлет без всего, а на следующее утро еще с двумя «попил чаю». Но верхом наглости стало то, что он еще начал ныть: «Есть нечего, приготовь еще».
Сосиски может трескать буквально пачками, просто из холодильника, я даже приготовить не успеваю. Купили 3 упаковки — на следующий вечер их нет. Все, что продается пачками: наггетсы, котлеты, сосиски, сардельки, тушенка, просто куски мяса, даже некоторые колбасы — все на один раз. Даже не на день, на раз! © Подслушано / Ideer
- Приехала к родителям мужа, а у них рядом с деревней бахча. Арбузов и дынь — девать некуда. Готовили со свекровью обед, решила и арбузик порезать. Нарезала на куски, положила на тарелку. Каково же было мое удивление, когда свекор взял всю тарелку и переложил в тазик. А затем взял да и щедро так сверху посыпал перцем и выдавил лимон. Оказалось, это вкусно. Потом муж мне объяснил, что, когда арбузы ешь каждый день и в таком количестве, это надоедает, так что приходится исхитряться.
- Готовить обожаю, всем нравится. Но когда муж первый раз добавил кетчуп в говядину по-бургундски, задумалась о разводе. Теперь смирилась. Пришлось научиться готовить ему отдельно. © Мария Ферре
- Я люблю есть розы. Моя прабабушка готовила салат из лепестков роз, и я научилась готовить его сама. В десерты добавляю консервированные лепестки, кладу их буквально везде. На самом деле роза очень полезна для здоровья. © Adrienne Boswel / Quora
- Когда парень первый раз остался у меня ночевать, я на завтрак, пока он спал, решила напечь блинчиков. Ни сгущенки, ни варенья не оказалось. Нашла киви, намолола с сахаром. Зря заморочилась: он ел блины с майонезом. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мой племянник (по линии жены) приехал к бабушке. А девушка у него убежденная вегетарианка, ну и племяш тоже по такому случаю стал вегетарианцем. Теща моя — башкирка, а практически все башкирские блюда жирные и готовятся из мяса. Ни внук, ни невеста практически ничего не едят, даже фирменный бабушкин бэлиш с тыквой, мясом и картошкой, не говоря уже о мантах. Внук пытается объяснить бабуле, что они не едят мясо. Бабушка спрашивает, не из-за невесты ли это, случаем, и сердито на нее поглядывает. А та отвечает: «Поймите, животный белок вполне можно заменить растительным белком. Например, грибы — как мясо». Бабушка секунд 10 думает и выдает: «Если бы грибы были как мясо, волк бы их ел». © Vozmezdied / Pikabu
- Муж усердно работал и наконец получил повышение. Пригласил всю семью на ужин, чтобы отпраздновать. Только вот выбрал ресторан, в котором подают одни стейки. А я такое мясо не ем, люблю больше курицу и рыбу. Уговаривала его выбрать другой ресторан, но он наотрез отказался. Предложил мне, чтобы я поела десерт, пока все едят основное блюдо, а потом мы вроде как поедем в другое место. Я попросту решила не идти, чтобы не мешать им проводить время вместе. В итоге он уехал, вернулся через час с детьми и едой навынос. Потому что дети достали его вопросами, где я, а он не мог врать. В общем, я поставила его в неловкое положение. © Willing_Strawberries / Reddit
- Ездили с семьей на свадьбу к моей подруге. Гостили в доме у молодоженов еще неделю после торжества. Подруга очень хотела меня порадовать и решила спросить у моей двоюродной сестры, что я больше всего люблю из фруктов. Та сказала, что я обожаю персики. Сидим как-то, завтракаем, подруга мне целую тарелку персиков пододвигает и улыбается: «Я для тебя купила, угощайся. Саша сказала мне, что ты их обожаешь». Пришлось придумывать отговорку, чтобы ее не расстраивать. Потому что я ненавижу персики до тошноты. Сестра это знала, конечно, и тихо хихикала за столом.
- Я оливье уже 10 лет делаю с кукурузой. Не люблю горошек из банок. Не могу его есть. Поэтому решила схитрить и сказала всем, что медики советуют именно так готовить салаты. 10 лет никто не ропщет на замену. Едят с удовольствием. © tama / ADME
- Я с детства очень худая. Все, кто узнают о том, что мой молодой человек работает поваром, спрашивают, почему он до сих пор меня не откормил, и завидуют, ведь я явно могу есть ресторанные блюда по первому требованию. Но дело в том, что он не готовит дома ничего, кроме бутербродов и омлета. И не ест ничего, кроме них. А его любимое блюдо — салат с крабовыми палочками, да и тот лишь на праздники, чтобы не надоел. Вот так и живу с поваром, а ем недосоленный суп и пельмени. © Подслушано / Ideer
- Муж маминой подруги буквально все ест с лимоном. Чай с лимоном, рыбу, овощи, даже кашу молочную сверху поливает лимонным соком. Приехали они как-то к маме в гости, а мама с подругой в ссоре была, обижалась на нее за что-то. Так вот, наблюдала она пару дней за его ухищрениями, а потом говорит: «Я поняла, почему ты на Насте женился. Она же кислая и противная, как лимон».
- Муж у меня деревенский парень, а я вроде как городская. Повез меня мой будущий суженый в деревню свою, с родителями познакомить. И вот приезжаем мы, отдохнули, познакомились. И свекровь говорит: «А свари-ка нам, невестушка, обед, посмотрю, чем сына моего кормить будешь». А у них своя скотина, холодильник просто забит мясом. Ну и решила я, что супчик сварю. Взяла 2 здоровые мясистые кости, чтобы бульон понасыщеннее был. Суп сварила, за стол всех пригласила. Разлила по тарелкам, а свекор и говорит: «Ксюх, а мясо-то где?» Я смотрю на него, он на меня, оба не понимаем ничего. Тут свекровь смеяться начинает: «Ты же городская! Завтра научу тебя, как суп по-деревенски варить надо». На следующий день просыпаемся, а свекровь борща наварила и по тарелкам разлила. А потом подала тазик с такими же мясистыми костями. Я бы на этом изобилии костей еще 15 раз суп смогла приготовить. Свекровь так и сказала мне: «Это у вас, городских, мясо дорогое, а у нас его девать некуда». © KsuKsu0311 / Pikabu
- Отец рассказал, почему не ест блины. Его друг настолько замучил свою сестру с приготовлением сего кушанья, что она как-то раз сделала ему интересное предложение. Договорились так: если сразу съедят все приготовленные блины, то впредь будет по первой просьбе их готовить, если же нет, то больше жарить не собирается. Тесто она замесила в ведре, жарила полдня. Поначалу друг ел один, а через час уже не справлялся и позвал папу на помощь. Съели они, конечно, все, но блины папа больше не переваривает... Ну а друг ничего, ест. © Подслушано / Ideer
- Группой друзей, среди которых был один веган, поехали встречать Новый год на горнолыжном курорте в Грузии. Жилье сняли в частном секторе на необычных условиях — с приходящей хозяйкой, которая все убирала и готовила нам завтраки и ужины. Ну понятно, как в Грузии готовят: мясо, выпечка и салат с мясом и выпечкой. А наш веган не из рисованных обиженок, никому ничего не указывает и сам себе в сторонке готовит. Хозяйка поначалу думала, что он болеет и у него там своя какая-то специальная диета, но после того, как ей пояснили, она аж покраснела от обиды: «Ты что, думаешь, что я такая плохая хозяйка, до своих лет дожила и не сумею приготовить тебе твою траву? Давай, говори, что тебе можно, а что нет». В общем, за 5 минут товарищ ей расписал свои веганские нужды, и после этого хозяйка стала ему кашеварить всякие шикарные веганские блюда: тушеные, копченые, запеченные. © FiggyFox / Pikabu
- Я ем гречку только с сахаром, то есть только в виде сладкой каши. Приехали мы с будущим мужем на дачу к его родителям знакомиться. Все чинно и благородно, будущая теща обед приготовила: на первое солянку, а на второе котлеты с гречкой. Ну отказываться неудобно, я ей говорю: «А можно сахар?» Она смотрит на меня как-то странно, говорит, мол, чай позже будем пить с тортом. Я говорю: «Мне не чай, а просто сахар». Она не поняла ничего, но принесла. Посыпала я гречку и ела ее в таком виде с котлетой. Свекровь смотрела с открытым ртом, но оба они со свекром тактично промолчали. Ну ничего, и это пережили.
- Я ел куриные хот-доги каждое утро в течение почти 10 лет. А потом я встретил девушку. На первом свидании она сказала, что научит меня правильно завтракать, ну а я в ответ просто рассмеялся. И вот мы женаты, и каждое утро я ем только домашнюю гранолу, яйца и другие полезные продукты. Скучаю по хот-догам. © Mortaza Ghanbarzehi / Quora
- Мой дядя просто обожает пиццу. Но он никогда не заказывает ее в ресторане, только через доставку. И причина в том, как именно он ее ест. Я попробовала сделать так же, но осталась не в восторге. Дело в том, что после каждого куска пиццы он ест сладкие пирожные. Говорит, ему нравится такое сочетание. © Mariam Naeem Khan / Quora
- С мужем живем 16 лет. Считаем оба, что любовь прошла. Вчера жарила курицу — кусочки, вместе с кожей. А куриную шкурку я не ем с детсада (даже воспиталка ругалась). Муж об этом знает. Ужинал он поздно ночью и один. Утром я обнаружила кусочки курицы, с каждого из которых была содрана эта самая ненавистная шкурка. И все они были заботливо уложены обратно на блюдо. Это ли не любовь? Я счастлива. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько статей о еде — и о вкусной, и о такой, что хочется тарелку отодвинуть подальше.
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