15 деликатесов, которые все расхваливают, а туристы от них нос воротят

Некоторые путешественники преодолевают большие расстояния, чтобы отведать экзотические блюда и попробовать деликатесы, о которых слышали много хвалебных отзывов. Но иногда они осознают, что их усилия были напрасны. Ведь, увы, они не могут насладиться национальной кухней так же, как местные жители.