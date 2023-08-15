15 деликатесов, которые все расхваливают, а туристы от них нос воротят
Некоторые путешественники преодолевают большие расстояния, чтобы отведать экзотические блюда и попробовать деликатесы, о которых слышали много хвалебных отзывов. Но иногда они осознают, что их усилия были напрасны. Ведь, увы, они не могут насладиться национальной кухней так же, как местные жители.
- Во время отдыха в Италии мы заглянули в ресторанчик, и нам предложили особое блюдо — аппетитную рыбу. Цвет настораживал: деликатес отливал серым. Я отправила в рот целый кусок и застыла. Глотать или не глотать — вот в чем вопрос. Но как же выплюнуть, когда сам шеф-повар не сводит с тебя восторженного взгляда? Пришлось аккуратно отправить нечто в платочек и спрятать в сумочку. Оказывается, нам на стол попало стоккафиссо (вымоченная и высушенная треска). © Julia Davies / Quora
- Морской слизень в Шанхае. Официант предложил его, видимо, чтобы посмеяться над глупыми туристами. Блюдо было в очень вкусном соусе. Однако сам слизень был таким полупрозрачным, дрожащим и с маленькими узелками, торчащими по всему телу. Тварь скользила по тарелке, и официант злобно ухмылялся, нарезая ее нам. Так что мы сделали невозмутимые лица, решительно подхватили куски морского желе и съели их, чтобы посрамить самодовольного официанта. Это было ужасно. © anamatronix / Reddit
- Самое отвратительное из того, что я когда-либо ел, — вонючее тофу. Это ферментированный кусок соевого творога, который подается в бульоне вместе с овощами. Пахнет тухлым мусором, а на вкус еще хуже. Мой тайваньский друг, который поделился со мной частичкой этого блюда, клянется, что это самая вкусная еда на Земле. © Felipe Archangelo / Quora
- Я люблю пасту и греческую кухню тоже обожаю. Когда в Афинах увидела в меню «пастицио», сразу заказала. И вот мне приносят на вид обычную запеканку из макарон, щедро политую соусом. Начала есть, смотрю, а внутри оказалась щедрая доза корицы. На вкус просто один в один наши макароны по-флотски, перемешанные с кусочками сдобной коричной булочки. Вот такой вот оригинальный греческий рецепт.
- Место действия — Аргентина. Блюдо — пучеро. Это не то какой-то суп, не то рагу. Вы наливаете воду в кастрюлю, а затем добавляете дешевое мясо (потроха, голяшки) и крупно накромсанные овощи, варите — и вуаля. Это традиционное кушанье, которое нравится почти всем. Для меня же это просто вкус жира и ужаса. © canticev93 / Reddit
- Самый печальный опыт был у нас в Британии. Мы выведали у местных жителей, где в Лондоне лучшее заведение, в котором подают фиш энд чипс (рыба с жареным картофелем — английская классика, как вы знаете). Полчаса пути, заказали. Подали несколько замечательно выглядящих огромных красивых кусков рыбы. Рот наполнился слюной и... абсолютно безвкусно. © Jeff Pellarin / Quora
- Как-то на рынке французского города Туар мое внимание привлек ларек с различными колбасными изделиями. Один сорт выглядел очень интересно: высушенный батон колбасы с благородным меловым налетом на боках. Похоже, местный деликатес, так что я решил попробовать. Зря. Мне показалось, что я набил рот резиновыми ремнями. Выяснилось, что я отведал андуйет (это колбаса, которую готовят из тонко нарезанных кишок, вымоченных в вине со специями). © Dave Milnes / Quora
- Хонгео хоэ — корейский деликатес. Это ферментированный скат. Мне сообщили, что ферментация достигается путем заворачивания сырой рыбы в рисовые стебли, а затем закапывания пакета в навоз на несколько недель. Но такие детали меня не беспокоят. Что меня волнует, так это то, что моя еда пахнет аммиаком промышленного назначения. Текстура также особенно неприятная — хрящи и кашица. © Chris Jensen / Quora
- Я сумасшедший, который все ест и все любит. Салат из медуз? Дайте два. Хаггис? Еще одну порцию, пожалуйста. Любое традиционное блюдо я, скорее всего, съем и полюблю. Мне даже натто нравится. Но с плодом дуриана я потерпел крах — не могу найти никаких положительных качеств в этой мерзости. © Unknown Author / Reddit
- Самая невообразимая еда — это дублинский коддл. Какому только умнику пришло в голову взять великолепный традиционный завтрак: сосиски, бекон, картошка и лук — и, вместо того чтобы обжарить эти продукты, взять и отварить их. В результате получается розовато-серая каша из разваренного мяса и крахмала. На мой взгляд, верный способ испортить еду. © Alex Johnston / Quora
- Привыкшая к просьбе туристов «просто попробовать» официантка принесла мне 2 маленьких, размером с сахарный кубик, кусочка сероватого, неаппетитного на вид мяса в запечатанной баночке. «Не бойтесь, он не такой невкусный, как кажется по запаху, — улыбнулась она. — К запаху надо просто привыкнуть, это самое трудное». Она лгала. Действительно, когда она открывала баночку, раздавшийся оттуда запах был просто омерзителен. Но это было не самое ужасное. Много, много хуже оказался нестерпимый вкус. Я решил, что название «хаукартль» — звукоподражание. Такой звук должен издавать человек, который это ест. Что же это за люди, если, окруженные со всех сторон величайшими запасами свежей рыбы и льдом, на котором ее можно хранить, они вместо этого едят протухшую ядовитую акулу? © moanet / Pikabu
- Когда мне было 8, мы переехали в Англию. Однажды с мамой пошли в закусочную. Заказали гамбургеры, но их подали без булочек. Затем официант спросил, не хотим ли мы попробовать очень британское блюдо — кровяную колбасу. Мы согласились, и нам принесли немножко. Это была самая отвратительная еда, которую я когда-либо клала в рот. У нее был неправильный вкус, такой, будто ее вообще нельзя употреблять в пищу. Мы люди воспитанные, но все же схватили салфетки и выплюнули еду. © Katherine Talley / Quora
- Ел суши в Гоа, и это было ужасно. Я слышал, что они очень нравятся японцам, поэтому подумал, что дам блюду шанс. Сразу захотелось выплюнуть, потому что на вкус это было одновременно как горькая рыба, сладкий рис и сырые креветки. Я съел одну штучку, корча такие рожи, что жена хохотала, наслаждаясь происходящим. А оставалось еще 5. Поэтому я просто выковырял креветки и съел только их, чтобы не выбрасывать. © Sachin Sangde / Quora
- Когда я в первый раз отправилась в Австралию, мечтала попробовать местную сладость — мускусные палочки. «На вид они такие очаровательные, так что и вкус должен быть великолепным», — вот что я подумала, покупая целую пачку. Как только я открыла пакет, нос наполнил резкий аромат, похожий на запах старых роз. Но это было не самое удивительное. Я думала, палочки будут мягкие и сладкие, но на деле во рту они превратились в зернистую кашу со вкусом гнилых цветов, приправленных пудрой. © Inivas Ahgnisabus / Quora
- Сижу на работе и чувствую — кто-то обувь снял. И такой аромат тянется... Полдня терпела, не выдержала. Говорю: «Ребята, кто разулся, обуйтесь — ноги сильно воняют». Просьбу все одобрили, но никто не признавался. А потом оказалось, что коллега получил в подарок конфетку из дуриана и она нам там благоухала. Заставили его немедленно съесть это чудо. © BigSpitefulCat / AdMe
Бывает так, что человек специально отправляется в путешествие, чтобы попробовать знаменитые деликатесы. Только вместо кулинарного восторга, он испытывает горькое разочарование от традиционной кухни страны. Но даже в этом случае, у путешественника остается новый гастрономический опыт и изумительная история, которую еще долго можно пересказывать друзьям.
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