15+ историй о том, как на столе у бывших вегетарианцев появилось мясо

Поклонники как вегетарианства , так и веганства есть во всем мире. В течение жизни люди могут неоднократно менять тип питания, и герои нашей статьи рассказали, как это было у них и у их знакомых и почему они временно или навсегда отказались от растительной пищи.

Если верить исследованию, 84 % тех людей, кто отказался от мясной пищи, со временем возвращаются к ней. В числе возможных причин тот факт, что животные компоненты есть и в тех продуктах, где их меньше всего ожидаешь найти, например в некоторых соусах или инжире.

У каждого типа питания свои приверженцы. Так, голливудская звезда Памела Андерсон уверена, что именно вегетарианство позволяет ей оставаться молодой, а Мишель Пфайффер считает, что веганская диета помогает ей сохранять фигуру.