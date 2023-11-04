15+ историй о том, как на столе у бывших вегетарианцев появилось мясо
Поклонники как вегетарианства, так и веганства есть во всем мире. В течение жизни люди могут неоднократно менять тип питания, и герои нашей статьи рассказали, как это было у них и у их знакомых и почему они временно или навсегда отказались от растительной пищи.
- Я год был веганом, пока не потерял работу и не остался без денег. Пришлось временно жить с братом, который ест мясо. Это была еда, а я хотел есть, и у меня не было выбора. Теперь я почти весь состою из бекона. © freewafflecones / Reddit
- Сегодня включила телевизор и услышала гениальнейшую фразу: «Зачем вообще жить, если не получать удовольствие от еды?» Ем вкуснейший бургер с мясной котлетой. Вегетарианка. Уже бывшая после тех слов. © Палата № 6 / VK
- Я была вегетарианкой столько, сколько себя помню, и у меня есть история о том, как я впервые в жизни попробовала мясо. Друзья все пытались уговорить меня «поесть курочку», а тут как раз был мой день рождения. Мы заказали куриные ножки, через 10 минут уговоров я сдалась и откусила немножко. Какая же это была вкуснотища, я никогда такого раньше не ела! Закончив с одной ножкой, я сразу схватила следующую. Видели бы вы лица моих друзей. Они выглядели как родители, которые гордятся тем, что их малыш делает первые шаги. Начать есть мясо было одним из моих лучших решений. © Manali Latkar / Quora
- Нас как-то пригласили домой на ужин веганы. Они спросили, есть ли у нас какие-либо гастрономические предпочтения или блюда, которые категорически нам не нравятся. Мы едим все, поэтому тут все просто. И вот настало время ужина, хозяева начали накрывать на стол. За всю свою жизнь я не пробовал ничего вкуснее: карри, гаспачо, «крылышки» из тофу, веганская шаурма, великолепный рататуй и другие блюда. Я обожаю мясо, но в тот момент я понял, что еда не обязательно должна содержать мясо, чтобы быть вкусной. Главный ингредиент — это время, проведенное с друзьями. © Erika / Quora
- Некоторое время я была вегетарианкой. Вообще не очень люблю мясо, поэтому решила попробовать такой тип питания. Это длилось около месяца, пока моя бабушка не принесла свое знаменитое блюдо из говядины. У него превосходная текстура, и вместе с приправой это невероятно вкусно. Как только почувствовала знакомый аромат, тут же забросила свое вегетарианство. © Samantha Elston / Quora
- Я была веганом, но снова начала есть мясо, потому что даже в веганстве граница между тем, что можно есть и что нельзя, была очень размыта. Все веганы, которых я встречала, рассуждали по-своему. Одни не ели мед, другие ели яйца домашних кур, третьи не покупали веганскую еду, если ее производитель продавал еще и мясо. Некоторые даже инжир не ели, потому что осы погибают при естественном процессе созревания плодов. Все было так запутанно, что я поесть нормально не могла, не чувствуя себя виноватой. В какой-то момент поняла, что соблюдаю правила других людей, а могла бы жить по своим собственным. © realityiswrong / Reddit
- Однажды парень-веган пригласил меня на свидание. Он повел меня в какой-то веганский китайский ресторан, и там действительно все было очень вкусно. Теперь это один из моих любимых ресторанов. Потом мы поехали к нему домой и долго говорили о кулинарии. Однако всякий раз, когда речь заходила о каком-то блюде, то мой кавалер говорил: «Я бы такое не съел». В целом это было интересное свидание, но второго у нас не было. © Jackee Lee Dee / Quora
- 2 месяца назад мне диагностировали неприятную болезнь. Пришлось сесть на строгую диету: исключить полностью морепродукты, бобовые, сладкое, мучное и мясо. На этой неделе я сдавал анализы, все показатели пришли в норму. Решил себя немного побаловать (заранее спросил разрешения у врача). Как же это было вкусно! Один из самых счастливых дней в моей жизни. Мог ли я когда-нибудь подумать, что одна котлета принесет мне столько радости... © natsval / Pikabu
- Собрались большой компашкой в поход в горы. Половина новички, среди них был вегетарианец. Стоим, значит, на высоте 3 000 метров. Смотрю, а он копченую колбасу лопает. На мое недоумение он сказал, что выше 3 000 метров вегетарианство не работает. Когда спустились, он снова перестал есть мясо. © tsetsefly / Pikabu
- Я была вегетарианкой 2 года. Дело в том, что мы в семье постоянно ели мясо, и у меня было ощущение, что я перенасытилась. А потом я снова перешла на мясо, все очень просто. Я просто всегда прислушивалась к своему организму. © Julie Demers / Quora
- Как-то забрели мы с мужем в магазин купить продуктов на неделю. Набирая в тележку овощи и крупы, муж как бы между прочим заявил, что отказывается от мяса на недельку. Постояв пару секунд в шоке от такого заявления, я на радостях купила себе рыбки. Прошла неделя. Роднуля мой не ел мясо, и мои прогнозы на его срыв не оправдались. Но он решил на этом не останавливаться, и в следующий поход в магазин мы опять набирали овощи. И тут я решила поддержать его. Доела все мясо, что было (куриную ножку) — и все, завязала. Первое время было прикольно. Я вспомнила, что еда без мяса может быть очень вкусной, не практиковала такое питание со времен жизни в общежитии. Через какое-то время стало грустно. К этому моменту я, кроме мяса, не ела хлеб и шоколад. А потом началась депрессия... Не помогали никакие допустимые вкусности. Позже я нашла пельмени в морозилке и хлеб. Это был восхитительный вечер. Возможно, я еще когда-нибудь повторю свой опыт. © EvDekk / Pikabu
- Я был веганом полчаса. А потом мясо разморозилось, и я смог потушить его с теми помидорами, которые не съел, пока был веганом... © Ne***** / Pikabu
- 4 года не ела мясо. И недавно, вспомнив вкус гамбургера, не удержалась и приобрела-таки его. Боже мой, из чего они его делают? Невероятно вкусно! Теперь ем втихаря гамбургеры, салат цезарь, хот-доги, но исключительно вдали от дома, потому что друзьям признаться не могу. Начнут подкалывать и все такое. Так и живем: с мужем я почти обычный человек, а при друзьях — вегетарианка. © Подслушано / Ideer
- Из 3 моих знакомых вегетарианцев двое стали снова есть мясо после 10–15 лет перерыва. Причины были разные, но основная — проблемы с физическим и психоэмоциональным здоровьем. И этимология этих проблем ясна как белый день: недостаток железа, кальция, витамина D, аминокислот и т. д. Лучше всего усваивается железо животного происхождения, остальные источники железа не спасут ситуацию, а заработать анемию не хочется никому. © Anasteysha / ADME
(Приведенная пользователем информация подтверждается исследованиями влияния вегетарианской диеты на организм: исследование № 1, исследование № 2. — Прим. ADME.)
- Была вегетарианкой в течение 3 лет. Я пришла к такому питанию из-за проблем со здоровьем. Оно позволило мне научиться готовить, использовать специи. Поначалу все было хорошо, но потом я стала быстрее уставать, начались проблемы с желудком. В итоге я снова ем мясо, в основном куриное, а также рыбу и яйца. Ем всего по чуть-чуть. Да, и еще один плюс моего временного вегетарианства: открыла для себя миндальное молоко, так как не переношу коровье. © Lena / Quora
- Заказала знакомая-вегетарианка себе как-то шаурму без мяса. А повар возьми да и перепутай — курицу туда положил. Подруга и ухом не повела, кусает, и вдруг... Ей понравилось. Видимо, не зря говорят: «Любое вегетарианское блюдо вкуснее с мясом».
Если верить исследованию, 84 % тех людей, кто отказался от мясной пищи, со временем возвращаются к ней. В числе возможных причин тот факт, что животные компоненты есть и в тех продуктах, где их меньше всего ожидаешь найти, например в некоторых соусах или инжире.
У каждого типа питания свои приверженцы. Так, голливудская звезда Памела Андерсон уверена, что именно вегетарианство позволяет ей оставаться молодой, а Мишель Пфайффер считает, что веганская диета помогает ей сохранять фигуру.
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