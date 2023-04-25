15 пар продуктов, которые чуть ли не каждый день есть у нас на столе, а мы все их путаем

Когда дело доходит до покупки продуктов, наступает момент, когда приходится выбирать петрушку или кинзу, мандарин или клементин. Несмотря на то что они разные, внешне их отличить друг от друга не так уж просто. Попытаемся вместе с вами разобраться, чтобы впредь избегать недоразумений.

А в конце статьи вас ждет бонус с популярным продуктом, название которого путает чуть ли не каждый второй.

Петрушка и кинза

Внешне отличить их друг от друга довольно сложно, особенно тем, кто редко использует их в кулинарии. У кинзы более сильный аромат и терпкий вкус, нежели у петрушки. Немногие знают, но кинзу еще называют кориандром или китайской петрушкой.

Вишня и черешня

Наверняка найдутся те, кто ждет не дождется, когда поспеет вишня или черешня, чтобы с наслаждением уплетать их за обе щеки. Однако если не смотреть на названия в ценниках магазина, то определить, где какие плоды, весьма непросто. Главное отличие — это вкус: черешня более сладкая, имеет более плотную структуру.

Лобстер и лангуст

Оба этих морских животных относятся к одному отряду ракообразных. А в приготовленном и приправленном виде они получаются весьма похожими на вкус. Отличить их друг от друга можно по клешням. Лобстеры — гордые обладатели больших жестких клешней, похожих на тиски, а вот лангустам достались одинаковые тоненькие ножки.

Клубника и земляника

Раньше эти ягоды отличали друг от друга просто: земляника дикая и растет в лесу, а клубника садовая. Но сейчас почти у каждого огородника на участке красуется парочка кустиков земляники, которую они и сами нередко путают с клубникой. Главная разница между этими ягодами заключается в том, что лесная земляника может расти без вмешательства человека, ее плоды обладают более сильным и сладким вкусом, но в сорванном виде хранятся совсем недолго. Клубникой называют в основном селекционные сорта земляники, которые требуют ухода. Ее ягоды крупнее и чуть менее сладкие, зато хранятся дольше.

Ваниль, ванилин и ванильный сахар

Разницу между этими продуктами уловить довольно просто. Ваниль — натуральная приправа, которую получают из стручков ванильного растения. Ванилин — ее искусственный заменитель, имитирующий вкус и запах. А ванильный сахар — это подсластитель с наполнителем из натуральной ванили или ванилина.

Укроп и фенхель

Укроп и фенхель похожи по внешнему виду и структуре листьев, но имеют совершенно разные вкус и аромат. Запах фенхеля скорее похож на солодку, а укроп имеет собственный, ни с чем не сравнимый аромат. К тому же укроп выращивают именно как зелень. А фенхель ценится не только за вершки, но и за корешки.

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Корица и кассия

И традиционная для нас корица, и ее разновидность кассия — приправы с похожим вкусом, получаемые из коры разных видов коричных деревьев. Путаница возникает из-за того, что в некоторых странах именно кассия продается под видом корицы и пользуется наибольшей популярностью. Она дешевле в производстве и имеет более выраженный коричный аромат, но при этом у нее нет тех тонких граней запаха, которыми обладает корица.

Помело и свити

Оба фрукта относятся к роду цитрусовых и похожи по внешнему виду, поэтому их часто путают. Помело — плод, цвет которого может варьироваться от бледно-зеленого до желтого, с кислинкой и даже горчинкой, похожий по вкусу на грейпфрут, но не настолько ядреный. Свити — плод селекции помело и белого грейпфрута, который выращивают ради более сладкого вкуса, как и следует из названия (оно образовано от английского sweet — «сладкий»).

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Барбарис и ягоды годжи

Эти ягоды похожи, пожалуй, только внешне. На деле годжи относятся к семейству пасленовых, поэтому они ближе к картошке, чем к барбарису. Да и на вкус они совершенно разные. Барбарис дает больше кислинки, годжи слаще и имеют волокнистую структуру, похожую на сушеное яблоко.

Киноа и кускус

Внешне отличить киноа от кускуса действительно трудновато: обе крупы имеют мелкие гранулы желтоватого цвета. Но на деле это 2 совершенно разных продукта. Киноа — натуральные плоды растения из того же семейства, что и шпинат со свеклой. Оно не содержит глютена и богато белком и клетчаткой. Гранулы кускуса получают из переработанной пшеницы. То есть на деревьях он не растет, а еще не подходит для безглютеновой диеты.

Устрица и мидия

И устрицы, и мидии — это моллюски, которые высоко ценятся любителями морепродуктов. Устрицы обычно крупнее и имеют более твердые раковины, а внутри они более мясистые. У мидий створки тоньше, темнее и более продолговатые, а еще есть ножка, с помощью которой они могут передвигаться под водой (хоть и предпочитают этого не делать). Кстати, именно в устрицах больше шанса найти жемчужинку, мидии производят их гораздо реже.

Мюсли и гранола

Оба этих продукта состоят из зерен, орехов, семян и сухофруктов. Основная разница между ними состоит в том, что мюсли продаются в сыром виде, а гранола запекается с подсластителем и маслом, которые связывают ингредиенты вместе. Мюсли можно замачивать и в холодной, и в горячей жидкости, а гранолу подают холодной — с небольшим количеством молока или прямо в виде сухой закуски.

Мандарин и клементин

Оба этих фрукта — разновидности цитрусовых, похожие и внешне, и на вкус. Но клементины все же немного слаще, имеют более яркий цвет и гладкую кожицу, которую легче чистить. Мандарины крупнее и более плоские, как будто приплюснутые сверху и снизу. Кожура у них толще, грубее и имеет неровную текстуру с многочисленными впадинками.

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Рис и булгур

На вид эти две крупы очень похожи, особенно в отварном виде. Но в отличие от риса, который «рождается» целыми зернышками, булгур получают искусственно из высушенной и раздробленной пшеницы. Он содержит больше белка и клетчатки, зато рис — чемпион по фолиевой кислоте.

Лайм и бергамот

Казалось бы, уж эти продукты точно невозможно перепутать — настолько разные у них вкус и назначение. Лайм обычно используется для получения сока, который можно добавить в заправку для салата или другое блюдо. А бергамот чаще всего встречается в добавках для чая. Но, оказывается, на вид эти два продукта очень похожи, ведь бергамот — это тоже цитрусовый плод. Так что на полке в магазине их было бы просто не отличить.

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