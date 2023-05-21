15 вещиц для кухни, которыми многие пренебрегают, а зря. Они оправдывают каждую вложенную копеечку

Прошли те времена, когда наш кухонный инвентарь ограничивался миксером и яйцерезкой. Изобретатели неустанно придумывают новые устройства, которые значительно облегчают нашу жизнь. Среди них и гаджеты, предназначенные для продления срока хранения продуктов, и измельчители для отходов, и симпатичные мелочи для готовки. Может быть, кому-то эти предметы покажутся лишними на кухне, однако мы нашли среди этого разнообразия множество вещей, которые точно сэкономят ваше время и усилия.

Пекарский камень

Благодаря своей толщине и фактуре пекарский камень превращает духовку в подобие дровяной печи. На нем выпечка (пицца, хлеб или печенье) меньше пригорает. К тому же он поглощает лишнюю влагу из теста, равномерно распределяет температуру и легко чистится. Приспособление изготавливают из керамики или камня. Все, что вам нужно, — предварительно нагреть его в духовке перед готовкой.

Сушилка для овощей и фруктов

Дегидратор — настоящий спаситель урожая. Сушеные яблочки для компота — не единственное, что с помощью него можно приготовить. Некоторые владельцы сушилок делают в дегидраторе ягодную пастилу и даже мясные чипсы. А если вы знаете, сколько стоит в магазине баночка вяленых помидоров, то поймете, почему все больше людей приобретают подобные сушилки.

Тендерайзер

Мясо перед готовкой отбивают для того, чтобы размягчить его волокна. Но традиционный отбивной молоток, которым нас учили пользоваться мамы, действует довольно грубо. На смену ему пришли тендерайзеры с тонкими металлическими иглами. Они выполняют ту же задачу, но качественнее: ими удобнее и легче обрабатывать мясо. При этом никакого лишнего шума! Какой бы вариант вы ни выбрали — ручной или электрический, — мясо сохранит свою форму и получится мягче и нежнее. Есть и тендерайзеры с резервуаром для маринада.

Мягкое стекло

Такое покрытие — отличная замена обычной скатерти. Оно бережет стол от грязи и повреждений и при этом не требует особого ухода. Мягкое стекло может быть прозрачным или с узором. Его можно положить прямо на стол или поверх скатерти, чтобы защитить ее от пятен.

Маринатор

Да, это не та вещь, которую приобретают в первую очередь, но она может стать неотъемлемой частью вашей кухни, если вы узнаете, что маринатор позволяет сократить время маринования мяса и овощей: вместо нескольких часов понадобятся буквально минуты. Использовать прибор несложно: нужно лишь поместить продукты и маринад в контейнер, удалить из него воздух и дождаться окончания процесса.

Форма-слайсер для нарезки бисквита

Если вы часто печете торты, то наверняка сталкивались с тем, что нарезать коржи ровно довольно сложно. Эта проблема может быть решена с помощью слайсера — разъемной формы с прорезями. Нужно выстелить слайсер пергаментом, влить тесто, а после выпекания, когда бисквит остынет, разрезать ножом через прорези на одинаковые по высоте коржи.

Полка-органайзер для эргономичного хранения

Складывать тарелки стопками и строить башни из банок с приправами не очень удобно. С такими полками вы сможете гораздо эффективнее использовать все пространство кухонных шкафчиков. Кстати, они подойдут и для шкафов в любой другой комнате.

Вакууматор



Вакуумная упаковка в пленку позволяет сохранять продукты намного дольше: из-за того, что к ним нет доступа кислорода и бактерий, они не подсыхают, не впитывают посторонние запахи и не плесневеют. Если вы замораживаете еду в вакуумных пакетах, она занимает меньше места в морозилке, на ней не нарастает лед. А если вы поклонник технологии медленного низкотемпературного приготовления в вакууме су-вид, то вакууматор поможет вам и в этом.

Измельчитель пищевых отходов

Измельчитель — вещь не дешевая, а раз так, можно обойтись и без него. Но быт он облегчает значительно: вы можете не бояться засоров и неприятных запахов из слива кухонной раковины или из мусорного ведра. Если установить измельчитель под мойку, он превратит любые органические отходы в мельчайшие частицы, которые легко смываются водой.

Кулинарный термометр

Многие привыкли готовить на глазок, но если хочется добиться нужной степени прожарки стейка или научиться без промаха готовить идеальные сыр, ветчину или хлеб, то без термощупа обойтись сложно. Острый конец втыкается в готовящееся блюдо, а термометр показывает его внутреннюю температуру: например, для курицы она должна составлять 74 °C. С таким прибором ваша еда не будет ни сырой, ни пересушенной.

Многофункциональная сушилка для посуды

Складные сушилки многофункциональны: на них сушат посуду, их используют как подставку под горячее и даже заменяют ими дуршлаг, ставя на раковину во время мытья овощей и фруктов. За нержавейкой, из которой сделаны такие сушилки, легко ухаживать, а благодаря силиконовым краям они не скользят. Хранить такие приспособления можно, просто свернув их в рулон.

Орехокол

Щипцы или молоток для колки орехов хоть и облегчают процесс, но не делают его простым и безопасным. Орехокол-тиски подходит для этого лучше: нужно лишь вставить в него орехи и надавить на рычаг.

Пароочиститель высокого давления

Пароочиститель оценят все поклонники чистоты. Он очищает так, как не очистит ни одно моющее средство или разрекламированная губка. При этом не нужно прикладывать особых усилий: горячий пар и высокое давление борются с грязью даже в труднодоступных местах.

Коврик для раскатывания теста

Силиконовые коврики делают легче процесс раскатывания теста. Оно не прилипает к коврику, поэтому не нужно посыпать поверхность мукой, а значит, выпечка получится более воздушной. Силиконовый коврик не елозит по столу, мыть его легко, а при хранении он занимает мало места.

Приспособление для очистки зелени

Этот симпатичный инструмент поможет быстро отделить листики зелени от грубых стеблей, кусочки которых могут попасть в ваше блюдо, если вы будете нарезать зелень как обычно — ножом. Нужно лишь вставить веточку в отверстие нужного диаметра и потянуть, а потом нарезать острой стороной этого же приспособления. Существуют и другие варианты — со встроенными ножницами для зелени.